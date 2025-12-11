Új óriásberuházás Magyarországon: a világ egyik legnagyobb vagyonkezelője érkezik – kétszer annyi pénzen ül, mint a hazai GDP

Figyelem, van egy remek hírünk: megállapodtunk a világ egyik legnagyobb alapkezelő vállalatával – a magyar GDP duplájának megfelelő pénzt kezelnek –, hogy Budapestre hozzák új, globális feladatokat ellátó központjukat – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter messengeres csetcsatornáján. A tárcavezető hozzátette, hogy a beruházásról a hivatalos bejelentést kora délután teszik meg.

Szijjártó Péter szerint a beruházás stratégiai jelentőségű / Fotó: Dilok Klaisataporn

Az üzletről korábban már Joó István is posztolt a közösségi médiában. A HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója és kormánybiztos csütörtök reggel sejtette, hogy

hosszú tárgyalások után egy globális pénzügyi vállalat közép-kelet-európai központjának választotta hazánkat.

Hozzátette, hogy még a délután egy nagyszabású beruházást jelent be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel.

A vezető hétfőn arról posztolt, hogy egy nagyszabású, globális pénzügyi vállalat új, kelet-közép-európai központjáról egyeztetett. Mint írta, „ez már a sokadik tárgyalási forduló volt. Ha az utolsó nyitott kérdésekben is megállapodunk, már a héten, vagy a jövő héten megtörténhet a beruházás bejelentése. Éles verseny és sok hónapnyi tárgyalás van mögöttünk.”

Joó István akkor azt ígérte, hogy

több száz új, a legmagasabb hozzáadott-értékű munkahely jöhet létre.

Hozzátette, hogy hazánkban már 245 üzleti szolgáltató központ működik, melyek együttesen több mint 120 000 főt foglalkoztatnak. A HIPA kiemelt célja, hogy 2030-ra meghaladja a 300-at az ilyen központok száma.

A miniszter korábban kiemelte, hogy „2025-ben a valaha volt harmadik legtöbb beruházás érkezett és érkezik Magyarországra egyetlenegy esztendő leforgása alatt. Ez egy óriási teljesítmény: negyedik háborús esztendő és a harmadik legjobb beruházási teljesítmény”.



