Nem akárhol folytatja a korábbi BÉT-vezér: hatalmasat gurított a Revolut-rivális magyar neobank – bomba igazolást jelentett be a BinX

Új tagok, ismert piaci vezetők csatlakoztak az első hazai neobank, a BinX igazgatóságához. A pénzintézet hétfői közleménye szerint a négy új vezető aktív, stratégiai szerepet fog betölteni a BinX növekedési tervének megvalósításában. Kiemelték: a neobank célja, hogy megszabadítsa a kis- és középvállalkozásokat a pénzügyi adminisztráció terheitől.

Ismert piaci vezetőkkel erősítette meg csapatát a BinX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BinX igazgatóságának új tagjai:

Gauder Milán, a MasterCard korábbi globális alelnöke, jelenleg fintech befektető és vezető, az MIT Sloan Management Review főszerkesztője,

Kalocsai Zsolt, az RSM Hungary csoport elnök-vezérigazgatója,

Kozma András, korábban a Commerzbank elnök-vezérigazgatója, jelenleg a Credit Managament Group ügyvezetője,

Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) korábbi, a KAVOSZ jelenlegi vezérigazgatója.

„A BinX végre az a nagy dobás, ami képes a nemzetközi fintech térképre felhelyezni Magyarországot! Egy már bizonyított csapat széles befektetői összefogással vállalkozik arra, hogy a számlázási forradalom után a kkv-k a pénzügyi szokásaikban is levethessék magukról a béklyót, és koncentrálhassanak arra, amihez igazán értenek: az üzletre, növekedésre, innovációra. Azért csatlakozom a BinX-hez, hogy ezt az ambíciót nemzetközi térbe emeljük” – idézte a közlemény Gauder Milánt.

„Stratégiai mérföldkő, hogy ismert és méltán elismert szakemberek csatlakoznak a küldetésünkhöz. Jelenlétük nemcsak megerősíti vállalatunk jövőképét, hanem új szintre emeli a növekedési és innovációs lehetőségeinket is. Az új tagok aktív és meghatározó szerepet fognak betölteni a BinX további építésében és sikerében” – nyilatkozta az új vezetőségi tagok csatlakozása kapcsán Demeter Ákos, a BinX CEO-ja.

A hazai bankrendszer megreformálását tűzte zászlójára a BinX – elárulta mestertervét az első magyar neobank

Nagyjából másfél évvel ezelőtt, 2024 júniusában kezdte meg működését az első magyar neobank. A BinX Zrt. a hitelintézetekhez hasonlóan a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyelete alatt, szigorúan ellenőrzött környezetben működő intézmény. Működésének újabb mérföldkövét októberben, a Számlázz.hu-val közös háttérbeszélgetésén jelentette be a bank.