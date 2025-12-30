Változik-e a biztosításom január 1-jén? Összeszedtük, ezt kell tudni
Január elseje az új év első napja. Sokan ilyenkor, miután kipihenték a szilveszteri bulit, megteszik újévi fogadalmaikat, amelyeket aztán vagy betartanak, vagy nem. Azonban vannak dolgok, amelyek fogadalmak nélkül is bekövetkeznek, ugyanis 2026-tól több fontos változás is életbe lép. Szilveszter éjfélig még több kedvező adózási mód is választható, december 31-ével több adóügyi határidő is lejár. Új adókedvezmények és támogatások is életbe lépnek, és például az úthasználati díjak esetében is hoz változást az új esztendő. De mi a helyzet a biztosítások terén?
Általánosságban Magyarországon január elseje nem automatikus fordulónap a biztosításoknál. A hatályos hazai szabályozás szerint a fordulónap többnyire a szerződéskötés évfordulója, vagyis a kötvényben szereplő kockázatviselés kezdete alapján számolt dátum. Bár sokan gondolják azt, hogy léteznek univerzális fordulónapok, ezek nem jogszabályi előírások miatt vannak, hanem a biztosítók kampányidőszakai és a megszokások alapján alakultak ki.
Ezt kell tudni a lakásbiztosításokról
A lakásbiztosításnál is tipikusan a szerződéskötés évfordulójához kötött a rendes felmondás. Azonban a tavaszi lakásbiztosítási kampány miatt évfordulón kívül is lehet váltani az erre kijelölt időszakban.
A szabály szerint a lakásbiztosítási kampányban a szerződések felmondásának határideje március 31., amit írásban kell megtenni biztosítónk felé. A felmondott szerződések április 30-ával szűnnek meg, az újrakötött-átkötött szerződések fordulónapja pedig május elseje lesz.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss Lakásbiztosítás-indexének adatai szerint 2025 harmadik negyedévében országosan gyakorlatilag stagnáltak az átlagdíjak az előző három hónaphoz képest, ami elsősorban a lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által vállalt önkéntes díjkorlátozásnak köszönhető.
Sokan hiszik azt, de a kgfb-nél sincs automatikus fordulónap
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) biztosítási időszaka szintén nem a naptári évhez kötődik, hanem főszabály szerint a kockázatviselés kezdetétől számított egy év. Ezen időszak alatt az a díjtarifa érvényes, amely a biztosítási időszak kezdő napján érvényben van, és a következő évfordulóig marad irányadó.
A kgfb esetében a rendes felmondás legalább 30 nappal a biztosítási évforduló előtt, írásban történik. A biztosító jellemzően 50 nappal az évforduló előtt küld értesítést a következő időszak várható díjairól.
Itt is az év végi kampány miatt gondolják azt sokan, hogy mindenkit érintő határidőről van szó. Korábban ugyanis tényleg létezett egy mindenkit érintő fordulónap, de ma már alapvetően a szerződéskötés napja határozza meg az évfordulót. A kulcsdátum itt 2010 volt, ugyanis a 2010. január 1-jétől bevezetett változások miatt egyre többeknek nem év végén van az évforduló, ám azok közül, akik 2010. január 1. előtt már rendelkeztek kgfb-vel, és a jogviszonyuk azóta folyamatosan fennállt, sokaknak még mindig december 31-i évfordulós a szerződése. Emiatt a kampányidőszak sem változott.
Van, ami tényleg változik 2026-ban
Azonban létezik olyan biztosítási terület, ahol 2026. január 1. kifejezetten fontos dátum Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank „Etikus biztosítás 2.0” szabályozói csomagjának több intézkedése is az év első napjától lép életbe. A szabályozás a termékek ár-érték arányának javításával és az ügyfél-tájékoztatás erősítésével növeli a biztosítási termékek iránti bizalmat, ami a piaci szereplők és az ügyfelek érdeke is. Január elsejétől többek között
- a termékfejlesztés ügyfélközpontúbb elvárásaira,
- az ár-érték arány tesztelésére,
- a teljes költségmutató (TKM) szabályaira és
- a termékfelügyeletre
vonatkozó előírások is szigorodnak.