Deviza
EUR/HUF387 +0,39% USD/HUF330,03 +0,59% GBP/HUF440,33 -0,04% CHF/HUF414,77 +0,54% PLN/HUF91,91 +0,44% RON/HUF75,99 +0,38% CZK/HUF15,89 +0,21% EUR/HUF387 +0,39% USD/HUF330,03 +0,59% GBP/HUF440,33 -0,04% CHF/HUF414,77 +0,54% PLN/HUF91,91 +0,44% RON/HUF75,99 +0,38% CZK/HUF15,89 +0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 351,27 -0,37% MTELEKOM1 802 +1,22% MOL2 878 +0,97% OTP34 360 -0,7% RICHTER9 735 -1,23% OPUS550 -0,91% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 087,54 -0,4% CETOP3 854,98 -0,34% CETOP NTR2 420,89 +0,3% BUX109 351,27 -0,37% MTELEKOM1 802 +1,22% MOL2 878 +0,97% OTP34 360 -0,7% RICHTER9 735 -1,23% OPUS550 -0,91% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 087,54 -0,4% CETOP3 854,98 -0,34% CETOP NTR2 420,89 +0,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kamara
BKIK
díj

Reneszánszát éli a kamara – ez az év már ilyen volt, egyre közelebb kerülnek a vállalkozásokhoz

A Magyar kereskedelmi és Iparkamara évzáró rendezvényén felidézték a legújabb adócsökkentéseket is.
Andor Attila
2025.12.17, 13:10
Frissítve: 2025.12.17, 13:15

Nagy Elek, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) elnöke hangsúlyozta: a 2025-ös évet az egy éve elindult kamarai reneszánsz gondolatiságával lehet a legjobban jellemezni. Ez a kezdeményezés 

a vállalkozókat középpontba helyező, tudásalapú, modern, digitális és innovatív kamarai működést építi.

Nagy Elek
Nagy Elek, a BKIK elnöke szerint újratervezték a kamara hozzáállását, szerepét / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Felidézte, hogy az új elnökség ambiciózus tervekkel indította el a munkáját céljainak megvalósítása érdekében 2024 végén. A legfontosabb cél az volt, hogy a korábbiaknál sokkal dinamikusabb, a tagság számára valós és érzékelhető támogatást nyújtó szervezet épüljön.

Idén tavasszal konkrét vállalásokkal 5 éves megállapodás született a kamara és Magyarország kormánya között. Ennek eredménye a fix 3 százalékos Széchenyi Kártya hitelkamat vagy a 100 milliárd forintos Demján Sándor Tőkeprogram , ami hatalmas lépés a hazai vállalkozások támogatása terén. Emellett emelik az alanyi áfamentesség határát, eltörlik a 112,5 százalékos szorzót a szociális hozzájárulási adó alapjának számításánál főfoglalkozású egyéni vállalkozóknál, és kibővítik a kivára jogosultak körét is. A kabinet legutóbbi adócsomagja jövőre 80-90 milliárd forintot hagy a magyar vállalkozásoknál – idézte fel Nagy Elek. 

Szakmai munkájának elismeréseként a Főváros Gazdaságáért díjban részesült az üzleti szféra kategóriájában Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke. Ugyancsak a Főváros Gazdaságáért díjban részesült a köz- és civil szféra kategóriájában Őrsi Gergely, Budapest II. kerületének polgármestere – írja a Tények.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu