Brutális rohamra készül az Auchan szilveszter előtt
A klasszikus virslik mellett egyre népszerűbbek a hétköznapokban is a hot-dog kolbászok és a baconbe tekert virslik, amelyek kereslete folyamatosan emelkedik. Ugyanakkor szilveszterkor továbbra is a sertés-, sertés-borjú és baromfi virslik iránt nő meg leginkább a kereslet, különösen a füstölt, természetes bélben készült, úgynevezett „roppanós” változatok, valamint a magas, 70–90 százalékos hústartalmú termékek esetében - közölte az Auchan.Brutális rohamra készül az Auchan: szilveszter előtt kétszer-háromszor több virslit vesznek a magyarok
Auchan: virsli minden mennyiségben
„A vásárlói döntésekben továbbra is meghatározó szempont a hústartalom, a bél típusa, a húsfajta és az ízesítés, de az ár–érték arány, a kiszerelés mérete, valamint a márka vagy a sajátmárkás termékek iránti bizalom is fontos szerepet játszik. Az Auchan kínálatában az idei év végén is minden kiszerelés megtalálható a kisebbtől a nagyobb családi kiszerelésig, valamint a lédig termékekig, az online elérhető választékot pedig tovább bővítettük az ünnepi időszakra” – hangsúlyozta Nagy Attila, az Auchan Magyarország értékesítési és működési igazgatója.
Bár a vásárlók többsége ragaszkodik a jól bevált márkákhoz, szilveszterkor nagyobb a kísérletezési hajlandóság, különösen akciók vagy limitált termékek esetében. Lassan, de folyamatosan nő az érdeklődés a különlegesebb ízek – például füstölt, csípős vagy sajttal töltött virslik – iránt, míg a növényi alapú és allergénmentes alternatívák továbbra is inkább rétegterméknek számítanak, elsősorban a tudatosan vagy speciális étrendet követő vásárlók körében.
A virsli mellett szilveszterkor továbbra is kiemelt szerepet kap:
- a lencse – száraz, félkész és kész formában egyaránt –, valamint
- a malachús.
A vendégváráshoz kapcsolódó termékek, például a mustár, a füstölt húsok, a pogácsák és a hidegkonyhai készítmények forgalma szintén megugrik. A sajátmárkás termékek közül az Auchan Collection bécsi virsli 2×200 grammos kiszerelése az egyik legkeresettebb, míg a köretekhez és nassoláshoz az Auchan Kedvenc termékcsalád több eleme is népszerű választás.
Minőségi pezsgők, különleges nassolnivalók és szilveszteri dekorációk – minden egy helyen az Auchanban
Az italok terén szilveszter a vendégvárás és a koccintás időszaka: minden alkoholos és alkoholmentes kategória forgalma nő, az ásványvizektől és üdítőktől a sörökön és borokon át az égetett szeszekig. Pezsgőt ilyenkor szinte mindenki vásárol az éjféli koccintáshoz, még azok is, akik az év többi részében ritkán fogyasztják.
A magyar fogyasztók pezsgőválasztása az elmúlt években egyértelműen a minőségi irányba tolódott: jelentősen nőtt a száraz pezsgők forgalma, különösen a tradicionális eljárással készült tételeké, miközben az édes kategóriában az alacsonyabb cukortartalmú, minőségi termékek erősödnek.
A snackek és nassolnivalók piacán továbbra is nagy a nyitottság az újdonságokra. A vásárlók jellemzően egy klasszikus íz mellett szívesen választanak egy különlegesebb, akár limitált kiadású, friss trendekhez igazodó ízvilágú terméket is. Így az ünnepi időszakban a megszokott termékek mellett az extrább kombinációk – például az almás-karamellás vagy az áfonyás-sajtos chipsek – is jól fogynak.
A szilveszteri hangulat megteremtéséhez az Auchan idén is kínál műszaki és dekorációs termékeket: a hordozható hangfalaktól és diszkógömböktől kezdve az egyszer használatos szilveszteri kellékekig, trombitákig és maszkokig minden megtalálható a választékban.
Az Auchan áruházak december 27. és 31. között eltérő, több esetben meghosszabbított nyitvatartással működnek, ezért érdemes tájékozódni az áruházak oldalain mielőtt útnak indulunk. Szilveszter napján, december 31-én, azonban egységesen 16 óráig várják a vásárlókat.