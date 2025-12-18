Deviza
EUR/HUF387,45 -0,39% USD/HUF330,25 -0,33% GBP/HUF442,28 -0,18% CHF/HUF416,15 -0,12% PLN/HUF92,2 -0,12% RON/HUF76,13 -0,35% CZK/HUF15,9 -0,29% EUR/HUF387,45 -0,39% USD/HUF330,25 -0,33% GBP/HUF442,28 -0,18% CHF/HUF416,15 -0,12% PLN/HUF92,2 -0,12% RON/HUF76,13 -0,35% CZK/HUF15,9 -0,29%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 547,02 +0,7% MTELEKOM1 802 +0,11% MOL2 830 -1,46% OTP34 860 +1,63% RICHTER9 680 +0,89% OPUS546 +1,87% ANY7 020 +0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 200 -2,62% BUMIX9 992,12 -0,53% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 423,27 +0,53% BUX109 547,02 +0,7% MTELEKOM1 802 +0,11% MOL2 830 -1,46% OTP34 860 +1,63% RICHTER9 680 +0,89% OPUS546 +1,87% ANY7 020 +0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 200 -2,62% BUMIX9 992,12 -0,53% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 423,27 +0,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
üzem
légszennyezés
bőrgyár

Új bőrgyárat kaphat Kisláng: minden szépet elmondott a Leather Company, de ez nem hatotta meg a helyieket, az iszaptól félnek

Új ipari beruházás lehetősége került napirendre egy Fejér megyei településen, mely egyszerre ígér gazdasági előnyöket és vet fel környezeti kérdéseket. A kislángi bőrgyár terve kapcsán már lakossági fórumot is tartottak, ahol a beruházó részletesen ismertette az elképzeléseit. Az önkormányzat hangsúlyozta: döntés csak a helyiek véleményének figyelembevételével születhet.
VG
2025.12.18, 17:20
Frissítve: 2025.12.18, 17:36

Új ipari beruházás lehetősége került napirendre egy Fejér vármegyei településen, mely egyszerre ígér munkahelyteremtést és vet fel környezeti aggályokat. Kislángon egy bőrgyártó üzem létesítéséről indultak egyeztetések, miután a Leather Company jelezte érdeklődését a beruházás iránt. A projekt egyelőre az előkészítés szakaszában jár, a végleges döntés előtt azonban a lakosság véleményét is kikérik.

Új bőrgyár épülhet egy egy Fejér megyei településen: új munkahelyeket jöhetnek létre, de a helyieknek vannak félelmeik
Új bőrgyár épülhet egy Fejér megyei településen: új munkahelyek jöhetnek létre, de a helyieknek vannak félelmeik / Fotó: Leather Company

A kislángi önkormányzat tájékoztatása szerint a Leather Company képviselői már novemberben lakossági fórumon mutatták be a tervezett fejlesztést. A bemutatón ismertették a bőrgyártás technológiai folyamatait, az üzem tervezett helyszínét, valamint azokat a környezeti és műszaki megoldásokat, melyekkel a működés hatásait kívánják kezelni. A beruházás kapcsán munkahelyteremtést is kilátásba helyeztek, ami helyben jelenthetne új foglalkoztatási lehetőségeket – írja a Feol.

A fórumon ugyanakkor elsősorban nem a gazdasági előnyök, hanem a környezeti hatások kerültek a figyelem középpontjába. 

A lakosság részéről kiemelt kérdés volt, hogy várható-e szagkibocsátás az üzem működése során. A beruházó tájékoztatása szerint bizonyos munkafázisoknál – például az alapanyag érkezésekor, tárolásakor vagy egyes technológiai lépések során – keletkezhet szag, azonban megfelelő műszaki megoldásokkal ez a lakott területen érzékelhető szint alá csökkenthető.

Szintén hangsúlyos téma volt a szennyvíz és az iszap kezelése. A tervek szerint a folyékony szennyvizet zárt, kettős falú, fedéllel és szivárgásérzékelővel ellátott egyenlítő tartályokban tárolnák, míg az iszapot zárt, fedett, szivárgásmentes konténerekben helyeznék el az elszállításig.

A beruházó a légszennyezés, a zaj és a por csökkentésére vonatkozó intézkedéseket is ismertette. 

Az üzem magas hatásfokú kondenzációs gázkazánokat használna, a zajterhelés mérséklésére pedig zajcsökkentő földsáncok, fasorok és akusztikus falak létesülnének a telephely és a lakóövezet határán. A zajosabb munkafolyamatokat kizárólag nappali időszakra korlátoznák. A porterhelés ellen zárt feldolgozócsarnokokkal, elszívó- és porszívórendszerekkel, valamint rendszeres mosással védekeznének.

  • A közlekedési terhelés csökkentése érdekében a teherforgalmat a tervek szerint kizárólag az M7-es autópálya felőli bekötőúton bonyolítanák le,
  •  és az üzemhez vezető külön út kiépítését is tervezik, hogy a lakóutcák forgalma ne növekedjen.

Az önkormányzat hangsúlyozta: az eddig elhangzott információk tájékoztató jellegűek, a beruházással kapcsolatban végleges döntés még nem született. A képviselő-testület csak a lakosság véleményének figyelembevételével dönt a projekt sorsáról, így a bőrgyártó üzem megvalósítása továbbra is nyitott kérdés.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu