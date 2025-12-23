Deviza
Nagy borravalókörkép: így jattol a magyar

A borravaló szokása átalakulóban van a gazdaságban, és szektoronként eltérő a mértéke, amelyet a szezonális hatások is befolyásolnak. A Teya Magyarország kártyaelfogadási szolgáltató először hozott nyilvánosságra a jellemzően vendéglátóipari fogyasztáshoz kapcsolódó adatokat, melyekből kiderül, átlagosan milyen mértékű borravalót szoktak adni a magyarok az egyes vendéglátóhelyeken.
VG
2025.12.23, 13:45
Frissítve: 2025.12.23, 13:48

Átfogó körképet készített a magyarok borravalóadási szokásairól a hazánkban mintegy 20 ezer vállalkozás kártyaelfogadó (Teya lime POS) terminálját üzemeltető Teya Magyarország. A terminálokból kinyert adatok alapján megállapították, az idei évben átlagosan 8,12 százalék borravalót adtak a betérők a különböző vendéglátóipari és kereskedelmi egységekben.

borravaló
A fesztiválokon elterjedt érintéses fizetéssel is adhatunk borravalót / Fotó: Frame Pictures Photo

„A borravaló kérdése ma már messze túlmutat egy egyszerű udvariassági gesztuson: a fogyasztói szokások szerves részévé vált. A szervizdíj elterjedése, a digitális fizetések mindennapossá válása, a generációk eltérő elvárásai, valamint a rekordokat döntő turizmus együttesen alakítják át azt, ahogyan a vendégek a borravalóra tekintenek. Nem meglepő tehát, hogy miközben egyesek számára a borravaló továbbra is ismeretlen vagy a szervizdíjjal összemosott tétel, egyre többen tudatos, mérlegelt és teljesen opcionális gesztusként tekintenek rá. A Teyánál úgy gondoljuk, hogy a minőségi szolgáltatás önmagáért beszél. Éppen ezért, ha egy kereskedelmi egység célja a borravaló mértékének növelése, az első és legfontosabb feladat minden esetben a szolgáltatás színvonalának emelése. Ugyanakkor legalább ilyen fontos, hogy a vendégek valódi szabadságot kapjanak abban, miként és milyen mértékben fejezik ki elégedettségüket. A mi feladatunk az, hogy ehhez minden helyzetben egyszerű, átlátható és korszerű technológiai megoldásokat kínáljunk”

– mondta Dencz Bálint Ákos, a Teya Magyarország ügyvezető igazgatója. 

A Teya adataiból az is kiderül, melyik hónapokban voltak bőkezűbbek a magyarok borravalóadás szempontjából, és azt is megtudhatjuk, hogyan változik az átlagos jatt mértéke attól függően, hogy kocsmában, szórakozóhelyen vagy épp egy étteremben honoráljuk vele a személyzet munkáját. Erről ide kattintva olvashat bővebben az Origo oldalán.

