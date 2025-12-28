Összességében több ezer milliárd forint elvonásáról van szó a Tisza Pártnak készült megszorítócsomagban. Mégis szembetűnő, hogy nyugdíjaskorú honfitársainkat különösen megsarcolnák Magyar Péter pártjának szakértői, elvéve a 13. és 14. havi nyugdíjat, megadóztatva a nyugellátásokat – írja az Origo.

Brutális összeggel vágná meg a nyugdíjasokat a Tisza Párt / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A lap azt írja a kiszivárgott gazdasági konvergenciaprogram alapján, hogy egy átlagnyugdíjban részesülő időskorú évi 423 ezer forintot,

a nyugdíj mellett munkát vállalók pedig akár évi 2,2 milliót veszíthetnének.

Ezt tetézi, hogy a Tisza Párt szakértői a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését és új adóterhek bevezetését is szorgalmazzák.

A Tisza az özvegyi nyugdíjat is megsarcolná

Noha a Tisza Pártnak készült megszorítócsomag egyetlen társadalmi réteget sem kímélne, a nyugdíjasok különösen rosszul járnának, ha megvalósulnának a párt holdudvarába tartozó közgazdászok javaslatai. Számítások szerint

a 13. havi nyugdíj megszüntetése önmagában évi 246 ezer forinttal rövidítené meg az átlagnyugdíjasokat.

Ehhez jönne a programban szereplő 20 százalékos jövedelemadó, amely az özvegyi nyugdíjakat is terhelné.

Ezzel havonta átlagosan további 35 ezer forinttal, évente 423 ezer forinttal csökkenne az idősek ellátása.

Azonban ennél is súlyosabb következményei lennének a Tisza-adó idősekre vonatkozó passzusainak azok számára, akik a nyugdíj mellett munkaviszonyban dolgoznak. Ez esetben a nyugdíjcsökkentés, az özvegyi ellátás adóztatása és a 13. havi nyugdíj eltörlése együtt akár évi 2,2 millió forintos bevételkiesést okozna. A nyugdíjas járulékkedvezmény megszüntetésével a Tisza Párt újabb tízezreket húzna ki az időskorúak pénztárcájából.

Nem tisztelik az időseket, és ezt el is mondják

A párt környezetében többen kritizálták az idősebb szavazókat. Emlékezhetünk Raskó György és Ruszin-Szendi Romulusz kijelentéseire, melyek egyértelműen idősellenes hangulatot tükröznek a feltörekvő párt vezetőinek körében.

A Tisza titkos megszorítócsomagján munkálkodó gazdasági elemzők többször nyilvánosan is kijelentették, hogy a 13. havi nyugdíj eltörlését üdvösnek tartanák.

Ráadásul az iromány szerzői között felbukkan Surányi György, Petschnig Mária Zita és Simonovits András is, akik a korábbi baloldali megszorítócsomagok idején is a nyugdíjasok juttatásainak drasztikus megnyirbálását szorgalmazták.