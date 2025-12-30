Deviza
Súlyos ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő Budapestről: bekövetkezett a lehető legrosszabb – bóvli-kategóriában a magyar főváros

A befektetési szint alá minősítette Budapest besorolását a Moody's. Az intézkedéshez fűzött indoklás szerint Budapest likviditási pozíciója aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, hogy a városnak lesz-e kapacitása kötelezettségeinek maradéktalan törlesztésére az előírt december 31-i időpontig.
VG/MTI
2025.12.30, 06:13
Frissítve: 2025.12.30, 06:30

A befektetési szint alá minősítette Budapest besorolását a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a magyar főváros likviditási helyzetével indokolta a Londonban hétfő éjjel bejelentett döntést.

Daily life in Hungary Súlyos ítéletet mondott a Moody's Budapestről: bóvli-kategóriában a magyar főváros
Fotó: Anadolu via AFP

A cég közölte: a Budapestre fenntartott adóskockázati osztályzatot az eddigi Baa3-ról egy fokozattal Ba1-re rontotta. A Moody's módszertanában a Ba1 besorolás egy szinttel elmarad a befektetési ajánlású sáv alsó szélétől, vagyis a Budapestre eddig érvényben tartott Baa3 minősítéstől.

A Moody's Ratings ezzel egy időben az eddigi baa3-ról ugyancsak egy fokozattal ba1-re minősítette vissza Budapest alapszintű adósminőség-értékelését (Baseline Credit Assessment, BCA). A hitelminősítő az új besorolásokat is további leminősítés lehetőségére utaló felülvizsgálat alá vette.

Az intézkedéshez fűzött indoklás szerint Budapest likviditási pozíciója aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, hogy a városnak lesz-e kapacitása kötelezettségeinek maradéktalan törlesztésére az előírt december 31-i időpontig.  A Moody's közölte: megítélése szerint érdemben növelik a magyar főváros rövid távú adóskockázatát a transzferek időzítésével és beérkezésével kapcsolatos bizonytalanságok, valamint az a tény, hogy a 

likviditási helyzet nagyon gyenge a váratlan pénzáramlási kiesések fedezésére. 

A besorolás és a BCA-értékelés további leminősítésének lehetőségét felvető felülvizsgálat a Moody's szerint a törlesztési hátralék kialakulásának megnövekedett kockázatát tükrözi. Ezek a megnövekedett kockázatok a főváros költségvetésében szereplő, de a kormányzat által váratlan módon késleltetett folyósításokból erednek – fogalmaz indoklásában a hitelminősítő.

A Moody's Ratings szerint mindehhez társul a szolidaritási hozzájárulás ügyében a főváros és a kormány között fennálló viszály. Jóllehet a főváros jelezte, hogy pótlólagos likviditási forrásokat szerez kötelezettségeinek törlesztéséhez abban az esetben is, ha a folyósítások nem érkeznek meg, a hitelminősítővel azonban nem ismertették annak részleteit, hogy ezeket a pótlólagos forrásokat Budapest honnan teremti elő.

A cég szerint Budapest likviditási helyzete romlott a 2021-2025 közötti időszakban, bár az alacsony likviditás az elmúlt három évben kezelhető volt a rutin működési tevékenység szempontjából. A működési szintű bevételekhez mért likviditási ráta a tavalyi év végén 2,9 százalék volt, és a Moody's alapeseti várakozása szerint 2025 végére 1,5 százalék lesz.

A nagyon gyenge likviditás és a folyósítások körüli bizonytalanságok aggályokat vetnek fel a főváros azonnali pénzügyi kötelezettségeinek teljesítési kapacitásával kapcsolatban. A cég szerint Budapest besorolásai tükrözik a Magyarországnak járó európai uniós folyósítások befagyasztását is. A Moody's kiemeli ugyanakkor azt is, hogy a magyar főváros adósságterhe folyamatos ütemben csökken, és a működési szintű bevételekhez mérve tavaly már csak 35 százalék volt a 2021-ben mért 71 százalék helyett.

