Súlyos ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő Budapestről: bekövetkezett a lehető legrosszabb – bóvli-kategóriában a magyar főváros

A befektetési szint alá minősítette Budapest besorolását a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a magyar főváros likviditási helyzetével indokolta a Londonban hétfő éjjel bejelentett döntést.

Fotó: Anadolu via AFP

A cég közölte: a Budapestre fenntartott adóskockázati osztályzatot az eddigi Baa3-ról egy fokozattal Ba1-re rontotta. A Moody's módszertanában a Ba1 besorolás egy szinttel elmarad a befektetési ajánlású sáv alsó szélétől, vagyis a Budapestre eddig érvényben tartott Baa3 minősítéstől.

A Moody's Ratings ezzel egy időben az eddigi baa3-ról ugyancsak egy fokozattal ba1-re minősítette vissza Budapest alapszintű adósminőség-értékelését (Baseline Credit Assessment, BCA). A hitelminősítő az új besorolásokat is további leminősítés lehetőségére utaló felülvizsgálat alá vette.

Az intézkedéshez fűzött indoklás szerint Budapest likviditási pozíciója aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, hogy a városnak lesz-e kapacitása kötelezettségeinek maradéktalan törlesztésére az előírt december 31-i időpontig. A Moody's közölte: megítélése szerint érdemben növelik a magyar főváros rövid távú adóskockázatát a transzferek időzítésével és beérkezésével kapcsolatos bizonytalanságok, valamint az a tény, hogy a

likviditási helyzet nagyon gyenge a váratlan pénzáramlási kiesések fedezésére.

A besorolás és a BCA-értékelés további leminősítésének lehetőségét felvető felülvizsgálat a Moody's szerint a törlesztési hátralék kialakulásának megnövekedett kockázatát tükrözi. Ezek a megnövekedett kockázatok a főváros költségvetésében szereplő, de a kormányzat által váratlan módon késleltetett folyósításokból erednek – fogalmaz indoklásában a hitelminősítő.

A Moody's Ratings szerint mindehhez társul a szolidaritási hozzájárulás ügyében a főváros és a kormány között fennálló viszály. Jóllehet a főváros jelezte, hogy pótlólagos likviditási forrásokat szerez kötelezettségeinek törlesztéséhez abban az esetben is, ha a folyósítások nem érkeznek meg, a hitelminősítővel azonban nem ismertették annak részleteit, hogy ezeket a pótlólagos forrásokat Budapest honnan teremti elő.