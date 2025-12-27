Deviza
EUR/HUF386,85 0% USD/HUF328,62 0% GBP/HUF443,66 0% CHF/HUF416,32 0% PLN/HUF91,79 0% RON/HUF75,98 0% CZK/HUF15,96 0% EUR/HUF386,85 0% USD/HUF328,62 0% GBP/HUF443,66 0% CHF/HUF416,32 0% PLN/HUF91,79 0% RON/HUF75,98 0% CZK/HUF15,96 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
budapest
magyar építők
aerogate homes
lakópark épül
rozsdaövezet

Gigantikus lakópark épül Budapest egyik rozsdaövezetében: még kész sincs, de a lakások fele elkelt

A ferihegyi reptértől mindössze 15 percre építi fel 166 lakásos lakóparkot az Areogate Homes. A lakások több mint felét fél év alatt eladták.
Járdi Roland
2025.12.27, 09:02
Frissítve: 2025.12.27, 09:02

Budapest IX., X. és XIX. kerületének találkozásánál új lakópark épül: az Aerogate Homes az egyik legdinamikusabban átalakuló városrészben, közlekedési csomópont mellett valósul meg, írja a Magyar Építők.

budapesti lakópark
Gigantikus lakópark épül Budapest egyik rozsdaövezetében: még kész sincs, de a lakások fele már elkelt / Fotó: Magyar Építők

Budapesti lakópark: fél év alatt elkelt a lakások több mint fele

A kivitelezést az EB Hungary Invest Kft., végzi, amely több mint két évtizedes generálkivitelezői tapasztalattal rendelkezik. Az épületegyüttes terveit a Bord Építész Stúdió készítette, amelynek korszerű, letisztult vonalvezetésű koncepciói hosszú távú értékállóságot biztosítanak.

A lakópark I. ütemének kivitelezése 2025 júniusában kezdődött, a 155 lakásos épülettömb 60 százaléka már vevőre talált.

A földmunkák, az alapozás és az alaplemez kialakítása, valamint a parkolószint szerkezetépítése befejeződött; a szerkezetépítés a közeljövőben tovább folytatódik, az ünnepi időszak rövid leállását leszámítva folyamatosan. Az I. ütem átadása 2027 elejére várható – tájékoztatott Pandur Gábor, a generálkivitelező projektvezetőjétő. A II. ütem indulása 2026 tavaszára tervezett. A fejlesztő úgy alakította ki a menetrendet, hogy a két fázis időben eltolva, mégis részben párhuzamosan haladhasson.

Rozsdaövezetben épül fel a lakópark

A fejlesztés egyik legnagyobb előnye a lokáció: 15 perc alatt elérhető a belváros és a repülőtér, a metró-, villamos- és buszmegállók pedig 50 méteren belül találhatók. Az M0 és az M5 autópálya, valamint más gyorsforgalmi utak csatlakozásai is percek alatt megközelíthetők.

A beruházás rozsdaövezet-projektként valósul meg, ami lehetővé teszi, hogy magánszemélyek 5 százalékos áfát igényeljenek vissza.

A lakások A+ energetikai minősítést kapnak, hőszivattyús rendszerrel, nagy üvegfelületekkel és tágas alaprajzokkal. Minden otthonhoz erkély, terasz vagy kertkapcsolat tartozik.

A belső terek kialakításánál a funkcionalitás és a komfort állt a középpontban: amerikai konyhás nappali, választható burkolatok, padlófűtés és modern fürdőszobai megoldások erősítik a magas minőségi színvonalat. Az anyaghasználat, a modern építészeti megoldások és a gondos műszaki tervezés egyaránt azt szolgálja, hogy az Aerogate Homes valódi, generációkra tervezett otthonként működjön.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu