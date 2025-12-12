Deviza
Budavári Palota
Budavári Palotanegyed
Nemzeti Hauszmann Program
Munkácsy Mihály

Hamarosan ismét régi pompájában tündököl a Budavári Palota egyik legszebb része

Ütemesen halad a Budavári Palota északi szárnyának újjáépítése a Nemzeti Hauszmann Program keretében. Újjászületik az egykor Munkácsy-teremnek elnevezett pazar helyiség is.
Világgazdaság
2025.12.12, 16:24

Az előzetes terveknek megfelelően haladnak a Budavári Palota északi szárnyának kivitelezési munkái. A felmenő és vízszintes szerkezetek már elérték a második emeleti zárófödémet, így hamarosan megkezdődhet az acél tetőszerkezet építése. Ütemes az előrehaladás az északi szárnyat a báltermi szárnnyal összekötő nyaktag szerkezet építésénél is, ahol mind a keleti, mind a nyugati oldalon eredeti Hauszmann-korabeli falak állnak. A nyaktag első emeletének különlegessége, hogy ebben az épületrészben kapott helyet egykor az első előszoba, amelyet Munkácsy-teremként ismerünk – írta meg az Origo

Munkácsy-terem, Budavári Palota
Újjászületik a Budavári Palotanegyed: a Munkácsy-Terem /  Fotó: Nemzeti Hauszmann Program/Facebook

Hauszmann Alajos vezetésével a 19. és 20. század fordulóján építették meg a Királyi Palota északi szárnyát, melynek reprezentatív első emeleti teremsorát (enfilade) a Szent György térről térszinten nyíló főkapun, a fedett fogadóudvaron és a ruhatár előcsarnokon keresztül lehetett megközelíteni, így az itt elhelyezett Munkácsy-termet is. Az 1904-re elkészült Munkácsy-teremben a dunai oldalon tervezett három ablakból a középső vakablakként szolgált, ide helyezték Munkácsy Mihály Hazafelé című festményét. Innen ered a helyiség korabeli elnevezése – olvasható a Nemzeti Hauszmann Program Facebook-oldalán

A Budavári Palota épületegyüttese hamarosan újra a régi arcát mutathatja

A terem kialakítására Hauszmann Alajos a legkiválóbb magyar iparosokat és mestereket szerződtette. Noha a terem gazdagon díszített stukkókkal, intarziás parkettával és csillárokkal rendelkezett, eredetileg visszafogott, törtfehér színvilágú volt, amelynek látványát az aranyló csillár és falikarok mellett a függönydrapériák és bútorkárpitok aranysárga színe élénkítette, hogy ne vonja el teljesen a figyelmet a Bálteremről, és kiemelje Munkácsy festményének kissé komor, de meleg színeit.

A két világháború közötti felújítások során azonban a stukkódíszeket és a faburkolatok ornamentikáit bearanyozták. 

A terem a második világháború idején megsérült, de nem égett ki, nem érte el a padlótűz, mint a Királyi Palota délebbi részeit.

A csodával határos módon Munkácsy Mihály festménye is átvészelte a pusztítást. 

A háborút követően azonban az egykori északi szárnyat jórészt lebontották, teljesen átépítették és kibővítették, a háborút átvészelő épületdíszeket eltávolították, hogy az új Munkásmozgalmi Múzeum modern terei számára alkalmassá váljon. A Nemzeti Hauszmann Programról további érdekességeket olvashat ebben a cikkben.

