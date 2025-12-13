Kitört a botrány Németországban, mert az eurómilliárdos buszbeszerzésükhöz magyarországi BYD-ket is berendeltek

A Deutsche Bahn több mint 3300 új hibrid vagy elektromos buszra adott le rendelést, az erről szóló keretmegállapodásokat már alá is írták a gyártókkal – cikkez róla a Spiegel. A teljes költség állítólag meghaladja az egymilliárd eurót. A járműveket a regionális közlekedési leányvállalata, a DB Regio AG fogja használni Németország-szerte.

A Komáromban gyártott BYD buszok / Forrás: Szijjártó Péter / Facebook

A Deutsche Bahn szerint a fő beszállító a müncheni MAN lesz. Ezek a legnagyobb ilyen jellegű megrendelések mind a gyártó, mind a DB Regio számára. „Az a tény, hogy a buszok túlnyomó többsége egy müncheni gyártótól származik, jó hír Németország mint ipari helyszín számára” – mondta Harmen van Zijderveld, a DB regionális közlekedésért felelős igazgatósági tagja. Alexander Vlaskamp, ​​a MAN vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a járművek jelentős része teljesen elektromos. A rendelés belső égésű motoros és hibrid modelleket is tartalmaz tartalmaz.

A vállalat a kínai BYD-től is rendelt. Ahogy a Spiegel beszámolt róla, ez éles kritikát váltott ki a német Vasúti és Közlekedési Szakszervezetből. Martin Burkert, a szakmai szervezet elnöke szerint a németországi nemzeti büszkeségről szóló viták fényében „rossz viccnek” hangzik, hogy egy állami tulajdonú vállalat olcsón akarna elektromos buszokat vásárolni Kínában.

Ha az elektromos városi buszok 2025-ös átlagos beszerzési árait nézzük,

egy 12 méteres BYD nagyjából 120 millió forintba kerül, felszereltségi szinttől függően,

a Zhongton ennek körülbelül a feléért, már 45-50 milliótól elérhető,

eközben egy Mercedes Citaro ára 170 millió forint fölé is mehet, a Scaniával egyetemben. Ezek – tegyük hozzá nyugodtan: – prémiummárkák.

A Deutsche Bahn a fenti árkülönbségek ellenére is azzal kényszerül védekezni, hogy a BYD-vel kötött megrendelés a járművek csupán mintegy 5 százalékát teszi ki. Ez egy kisebb elektromos távolsági buszflottát jelent, és mint kiderült, a BYD a magyar üzemében fogják gyártani.

A Deutsche Bahn szerint másodlagos keretmegállapodások köttetnek még a kínai Zhongtong gyártóval, valamint az európai Daimler, Iveco és Scania gyártókkal.