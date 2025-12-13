Deviza
tömegközlekdés
Németország
Byd
Deutsche Bahn

Kitört a botrány Németországban, mert az eurómilliárdos buszbeszerzésükhöz magyarországi BYD-ket is berendeltek

A Magyarországon gyártott BYD autóbuszokból is rendelt a Deutsche Bahn a mintegy 3000 darabos, közel egymilliárd eurós flottabővítéshez. A fő beszállító a müncheni MAN, a kínai gyártó csupán a rendelés 5 százalékára kapott megbízást, de a szakszervezetek szemét ez is csípi, mondván, hogy egy német állami cég ne vásároljon olcsó kínai elektromos buszokat. Az itthon elsősorban elektromos autóiról, de városi buszairól is egyre inkább híres vállalat több óriásberuházást is végrehajtott már hazánkban, buszgyárát még nyáron adta át Szijjártó Péter külügyminiszter.
Németh Tamás
2025.12.13., 19:15

A Deutsche Bahn több mint 3300 új hibrid vagy elektromos buszra adott le rendelést, az erről szóló keretmegállapodásokat már alá is írták a gyártókkal – cikkez róla a Spiegel. A teljes költség állítólag meghaladja az egymilliárd eurót. A járműveket a regionális közlekedési leányvállalata, a DB Regio AG fogja használni Németország-szerte.

A Komáromban gyártott BYD buszok Forrás: Szijjártó Péter/Facebook
A Komáromban gyártott BYD buszok / Forrás: Szijjártó Péter / Facebook

A Deutsche Bahn szerint a fő beszállító a müncheni MAN lesz. Ezek a legnagyobb ilyen jellegű megrendelések mind a gyártó, mind a DB Regio számára. „Az a tény, hogy a buszok túlnyomó többsége egy müncheni gyártótól származik, jó hír Németország mint ipari helyszín számára” – mondta Harmen van Zijderveld, a DB regionális közlekedésért felelős igazgatósági tagja. Alexander Vlaskamp, ​​a MAN vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a járművek jelentős része teljesen elektromos. A rendelés belső égésű motoros és hibrid modelleket is tartalmaz tartalmaz. 

A vállalat a kínai BYD-től is rendelt. Ahogy a Spiegel beszámolt róla, ez éles kritikát váltott ki a német Vasúti és Közlekedési Szakszervezetből. Martin Burkert, a szakmai szervezet elnöke szerint a németországi nemzeti büszkeségről szóló viták fényében „rossz viccnek” hangzik, hogy egy állami tulajdonú vállalat olcsón akarna elektromos buszokat vásárolni Kínában.

Ha az elektromos városi buszok 2025-ös átlagos beszerzési árait nézzük, 

  • egy 12 méteres BYD nagyjából 120 millió forintba kerül, felszereltségi szinttől függően, 
  • a Zhongton ennek körülbelül a feléért, már 45-50 milliótól elérhető, 
  • eközben egy Mercedes Citaro ára 170 millió forint fölé is mehet, a Scaniával egyetemben. Ezek – tegyük hozzá nyugodtan: – prémiummárkák. 

A Deutsche Bahn a fenti árkülönbségek ellenére is azzal kényszerül védekezni, hogy a BYD-vel kötött megrendelés a járművek csupán mintegy 5 százalékát teszi ki. Ez egy kisebb elektromos távolsági buszflottát jelent, és mint kiderült, a BYD a magyar üzemében fogják gyártani. 

A Deutsche Bahn szerint másodlagos keretmegállapodások köttetnek még a kínai Zhongtong gyártóval, valamint az európai Daimler, Iveco és Scania gyártókkal.

Az állami cég arról tájékoztatott, hogy minden megrendelt jármű USB-portokkal és speciálisan párnázott ülésekkel rendelkezik a hosszú távú utazások kényelme érdekében. Továbbá minden új szóló és csuklós busz légkondicionált; az elektromos buszok légkondicionáltak és további fosszilis tüzelőanyaggal működő fűtés nélkül működnek. A közlekedésbiztonság érdekében minden új busz olyan funkciókkal van felszerelve, mint a LED-es fényszórók, a kanyarodási asszisztens és a tolatókamera.

Honnan viszik?Ez a szegedi BYD?

Nem, a megrendelt buszokat nem Szegeden rakják össze. Emlékezetes, a kínai BYD 32 milliárd forint értékű beruházással épített új elektromosbusz-gyártó üzemét Komáromban még nyáron jelentették be, a projekt nyomán

  • felállt egy kutatás-fejlesztési tesztlaboratórium,
  • illetve az üzem kapacitása is megháromszorozódik, ezáltal évente összesen 1250 elektromos buszt és teherautót tudnak majd előállítani.

A BYD 2005 óta van jelen Magyarországon leányvállalatain keresztül, 2016-ban erősítette meg jelenlétét a komáromi busz- és tehergépjárműgyár megnyitásával. A gyár júniusi bővítése egy 29 ezer négyzetméteres gyártócsarnok megépítését foglalja magában, amely a legmodernebb digitális gyártási megoldásokat és fenntartható technológiákat fogja alkalmazni.

 

Budapesten november óta járnak új, alacsony  padlós BYD elektromos szóló autóbuszok. A BKK megrendelésére és az ArrivaBus Kft. tulajdonában, valamint üzemeltetésében 2027-ig 82 új – 58 szóló és 24 csuklós – teljesen elektromos autóbusszal újul meg a fővárosi buszflotta – írták. Mint olvasható, a BKK és szolgáltató partnere, az ArrivaBus Kft. között létrejött szolgáltatási szerződés alapján az új buszoknak 2026 tavaszától kellene szolgálatot teljesíteniük. Azonban már novemberben – az előkészítési munkálatokat követően (hatósági vizsgálatok, járművek specifikus rendszerekkel való felszerelése, töltési rendszer kiépítése) – próbajáratot indítottak a buszok tesztelésére, így a járművek a tervekhez képest már jóval korábban forgalomba állnak.

Körmendi Anikó, az Arriva Hungary Zrt. vezérigazgatója a beszerzéssel kapcsolatban azt mondta: céljuk, hogy 2026 első negyedévében a társaság flottájában 82 vadonatúj BYD elektromos busz szolgálja Budapest mindennapi közlekedését, köztük az ország első elektromos csuklós járműveivel. Bodor Ádám, a BKK mobilitásfejlesztési vezérigazgató-helyettese felhívta a figyelmet arra, hogy az új elektromos buszok a dízeljárművekével közel azonos napi futásteljesítményt képesek egyszeri feltöltés után biztosítani. Az új buszok kialakítása olyan, hogy tágas elsőbbségi teret biztosítanak kerekesszékesek vagy babakocsisok számára, és kerékpárszállításra is alkalmasak.

 

