Kitört a botrány Németországban, mert az eurómilliárdos buszbeszerzésükhöz magyarországi BYD-ket is berendeltek
A Deutsche Bahn több mint 3300 új hibrid vagy elektromos buszra adott le rendelést, az erről szóló keretmegállapodásokat már alá is írták a gyártókkal – cikkez róla a Spiegel. A teljes költség állítólag meghaladja az egymilliárd eurót. A járműveket a regionális közlekedési leányvállalata, a DB Regio AG fogja használni Németország-szerte.
A Deutsche Bahn szerint a fő beszállító a müncheni MAN lesz. Ezek a legnagyobb ilyen jellegű megrendelések mind a gyártó, mind a DB Regio számára. „Az a tény, hogy a buszok túlnyomó többsége egy müncheni gyártótól származik, jó hír Németország mint ipari helyszín számára” – mondta Harmen van Zijderveld, a DB regionális közlekedésért felelős igazgatósági tagja. Alexander Vlaskamp, a MAN vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a járművek jelentős része teljesen elektromos. A rendelés belső égésű motoros és hibrid modelleket is tartalmaz tartalmaz.
A vállalat a kínai BYD-től is rendelt. Ahogy a Spiegel beszámolt róla, ez éles kritikát váltott ki a német Vasúti és Közlekedési Szakszervezetből. Martin Burkert, a szakmai szervezet elnöke szerint a németországi nemzeti büszkeségről szóló viták fényében „rossz viccnek” hangzik, hogy egy állami tulajdonú vállalat olcsón akarna elektromos buszokat vásárolni Kínában.
Ha az elektromos városi buszok 2025-ös átlagos beszerzési árait nézzük,
- egy 12 méteres BYD nagyjából 120 millió forintba kerül, felszereltségi szinttől függően,
- a Zhongton ennek körülbelül a feléért, már 45-50 milliótól elérhető,
- eközben egy Mercedes Citaro ára 170 millió forint fölé is mehet, a Scaniával egyetemben. Ezek – tegyük hozzá nyugodtan: – prémiummárkák.
A Deutsche Bahn a fenti árkülönbségek ellenére is azzal kényszerül védekezni, hogy a BYD-vel kötött megrendelés a járművek csupán mintegy 5 százalékát teszi ki. Ez egy kisebb elektromos távolsági buszflottát jelent, és mint kiderült, a BYD a magyar üzemében fogják gyártani.
A Deutsche Bahn szerint másodlagos keretmegállapodások köttetnek még a kínai Zhongtong gyártóval, valamint az európai Daimler, Iveco és Scania gyártókkal.
Az állami cég arról tájékoztatott, hogy minden megrendelt jármű USB-portokkal és speciálisan párnázott ülésekkel rendelkezik a hosszú távú utazások kényelme érdekében. Továbbá minden új szóló és csuklós busz légkondicionált; az elektromos buszok légkondicionáltak és további fosszilis tüzelőanyaggal működő fűtés nélkül működnek. A közlekedésbiztonság érdekében minden új busz olyan funkciókkal van felszerelve, mint a LED-es fényszórók, a kanyarodási asszisztens és a tolatókamera.
Honnan viszik?Ez a szegedi BYD?
Nem, a megrendelt buszokat nem Szegeden rakják össze. Emlékezetes, a kínai BYD 32 milliárd forint értékű beruházással épített új elektromosbusz-gyártó üzemét Komáromban még nyáron jelentették be, a projekt nyomán
- felállt egy kutatás-fejlesztési tesztlaboratórium,
- illetve az üzem kapacitása is megháromszorozódik, ezáltal évente összesen 1250 elektromos buszt és teherautót tudnak majd előállítani.
A BYD 2005 óta van jelen Magyarországon leányvállalatain keresztül, 2016-ban erősítette meg jelenlétét a komáromi busz- és tehergépjárműgyár megnyitásával. A gyár júniusi bővítése egy 29 ezer négyzetméteres gyártócsarnok megépítését foglalja magában, amely a legmodernebb digitális gyártási megoldásokat és fenntartható technológiákat fogja alkalmazni.
Budapesten november óta járnak új, alacsony padlós BYD elektromos szóló autóbuszok. A BKK megrendelésére és az ArrivaBus Kft. tulajdonában, valamint üzemeltetésében 2027-ig 82 új – 58 szóló és 24 csuklós – teljesen elektromos autóbusszal újul meg a fővárosi buszflotta – írták. Mint olvasható, a BKK és szolgáltató partnere, az ArrivaBus Kft. között létrejött szolgáltatási szerződés alapján az új buszoknak 2026 tavaszától kellene szolgálatot teljesíteniük. Azonban már novemberben – az előkészítési munkálatokat követően (hatósági vizsgálatok, járművek specifikus rendszerekkel való felszerelése, töltési rendszer kiépítése) – próbajáratot indítottak a buszok tesztelésére, így a járművek a tervekhez képest már jóval korábban forgalomba állnak.
Körmendi Anikó, az Arriva Hungary Zrt. vezérigazgatója a beszerzéssel kapcsolatban azt mondta: céljuk, hogy 2026 első negyedévében a társaság flottájában 82 vadonatúj BYD elektromos busz szolgálja Budapest mindennapi közlekedését, köztük az ország első elektromos csuklós járműveivel. Bodor Ádám, a BKK mobilitásfejlesztési vezérigazgató-helyettese felhívta a figyelmet arra, hogy az új elektromos buszok a dízeljárművekével közel azonos napi futásteljesítményt képesek egyszeri feltöltés után biztosítani. Az új buszok kialakítása olyan, hogy tágas elsőbbségi teret biztosítanak kerekesszékesek vagy babakocsisok számára, és kerékpárszállításra is alkalmasak.