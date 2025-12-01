Új streamingplatform indította el szolgáltatását Magyarországon – az áraikat is felfedték, meg fog lepődni

Hétfőn új streamingplatform indult Magyarországon, december elsején megérkezett a Canal+. A név ugyan valóban újdonság, azonban maga szolgáltatás mégsem annyira új, hiszen lényegében a Direct One helyét veszi át, amelyre egyébként korábban is érkeztek a Canal+ által készített és forgalmazott filmek és sorozatok, és online tévéként is erős volt.

A Canal+ immár hivatalosan is megérkezett Magyarországra / Fotó: Magali Cohen / Hans Lucas / AFP

A SorozatJunkie kiemelte, hogy fontos változás a Canal+ Action tévécsatorna elindulása, amely szintén a Direct One tévécsatornája helyén lesz megtalálható. A premiernaptárukban szereplő filmek és sorozatok várhatóan napokon belül elérhetők is lesznek streamingen.

A sorozatokkal foglalkozó portál arról számolt be, hogy két csomagot kínál az új szolgáltató, ezek 5500 forintba, illetve és 7000 forintba kerülnek. Ha valaki egész évre előfizet, akkor kedvezményben részesül. Hozzátették, hogy egyelőre még a Direct One régi felülete is működik, de már a Canalplus.hu-n belépve zajlik az előfizetés, vásárlás, filmnézés.

Változás jön: új ügyfélkört szolgál ki a One, megjöttek a részletek – erre érdemes figyelni

December elsejétől a One Magyarország szolgálja ki a Direct One műholdas ügyfeleket – jelentette be múlt héten szerdán a távközlési szolgáltató vállalat.

Hogyan történt az, hogy a One Magyarország szolgálhatja ki a Direct One műholdas ügyfeleit?

2024 júliusában a 4iG Nyrt. leányvállalata, a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. adásvételi szerződést írt alá a Direct One hazai műholdas ügyfélállományának megvásárlásáról.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2025. július 22-én jóváhagyta az ügyletet.

2025. szeptember 30-án a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. beolvadt a One Magyarország Zrt.-be,

ezért a tranzakció zárását követően, 2025. december 1-jétől a Direct One műholdas előfizetőit a One Magyarország Zrt. szolgálja ki.

A One Magyarország Zrt. az előfizetői jogviszony megszakítása nélkül a továbbiakban is biztosítja a műholdas szolgáltatást a korábbi Direct One-ügyfeleknek.