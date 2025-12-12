Új online reklámfelület robban be a magyar piacra: mindenféle hirdetést elérünk egy helyen

Határokon átnyúló szolgáltatásokkal kívánja bővíteni online apróhirdetési portfólióját a CEE Classifieds , melynek induló befektetései közé tartozik az ingatlanpiac területén az Ingatlanbazár, az Otthontérkép és az Ingatlantájoló weboldal, míg az álláspiac területén a Jobinfo állásportál.

A CEE Classifieds apróhirdetési platform Magyarországra érkezik / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A CEE Classifieds egy olyan online apróhirdetési portfólió építésén dolgozik, amely a négy fő tematikus apróhirdetési vertikumban (ingatlan, állás, mobilitás, általános) építi ki pozícióit. A fejlesztések során az egyes platformok értékajánlatait technológiailag fejlett elemekkel tervezi kibővíteni a CEE Classifieds, így a tervek között szerepel kiegészítő szolgáltatások nyújtása, valamint mesterséges intelligencia használata is.

Több témában is hirdethetünk a CEE Classifieds felületén

Ingatlan-apróhirdetések: egy több portálból álló, digitális ingatlanokra fókuszáló apróhirdetési oldalegyüttes (Otthonterkep.hu, Ingatlantajolo.hu, Raktar.info, Irodahaz.info, Otthontérkép Magazin, Ingatlanhirek.hu, Ingatlanbazar.hu), amely lefedi a teljes lakossági és üzleti hirdetési spektrumot. Látogatottsági adatok és főbb statisztikák: havi több, mint 5 millió oldalmegtekintés, havonta átlagosan több mint 900 ezer felhasználó és több mint 150 ezer ingatlanhirdetés

egy több portálból álló, digitális ingatlanokra fókuszáló apróhirdetési oldalegyüttes (Otthonterkep.hu, Ingatlantajolo.hu, Raktar.info, Irodahaz.info, Otthontérkép Magazin, Ingatlanhirek.hu, Ingatlanbazar.hu), amely lefedi a teljes lakossági és üzleti hirdetési spektrumot. Látogatottsági adatok és főbb statisztikák: havi több, mint 5 millió oldalmegtekintés, havonta átlagosan több mint 900 ezer felhasználó és több mint 150 ezer ingatlanhirdetés Állás-apróhirdetések: több mint 20 éves álláshirdető és állásaggregátoroldal, amelyet havonta több mint 20 ezer álláskereső használ. A platform saját fejlesztésű keresőmotort és hirdetéskiszolgáló rendszert használ. 2023–2024 során átfogó és teljes körű technológiai megújításon esett át, amely modernizálta a teljes technológiai infrastruktúrát.

Értékláncot integrál az új oldal

Arany Bence, a CEE Classifieds alapítója és vezérigazgatója elmondta:

A digitális ökoszisztéma felértékelődése lehetőséget teremt számunkra, hogy az értékláncot integrálva valós értéket teremtsünk a hazai és regionális piacokon. Ennek fényében keresem azokat az üzleti lehetőségeket, amelyek illeszkednek a CEE Classifieds közép- és hosszú távú stratégiájába.

