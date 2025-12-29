Vezető osztrák közlekedési vállalat cargocége került magyar kézbe, máris átnevezték – most jön még csak a nagy bevásárlás
A Cargo CER Cargo Group tulajdonába került a Wiener Lokalbahnen Cargo (WLC). Az ausztriai vasútvállalat megvásárlását célzó ügylet 2025. december 23-án zárult le a vevő közleménye szerint.
Felvásárlással erősödött a CER Cargo csoport
A tranzakció lezárásával a vállalat neve CER Cargo Traction GmbH-ra változott. Igazgatóivá Lars Rosét és Anton Forstnert nevezték ki. Az ügylet fontos előrelépés a CER Cargo Group interoperabilitásának és nemzetközi fejlődésének szempontjából, a WLC ugyanis otthon van az intermodális és hagyományos árufuvarozásban is. A CER Cargo – mint írja – az európai makrogazdasági kihívások ellenére nagy bizalommal tekint a 2026-os évre.
A WLC tervezett felvásárlását november 5-én jelentették be. Ausztria egyik vezető vasúti árufuvarozó vállalata akkor azt tette közzé, hogy ez az ügylet biztosítja a hosszú távú jövőjét. A társaság és tulajdonosa, a Wiener Stadtwerke 2025 májusában keresett nyílt pályázaton egy olyan stratégiai partnert, amely továbbfejleszti a WLB-t, és szinergiákat hoz létre. A győztes ajánlattevő a budapesti székhelyű, nemzetközi szinten aktív CER Cargo Group lett. A CER Cargo Groupnak számos dél-, kelet- és közép-európai országban van leányvállalata, a WLC e kör tevékenységét egészíti majd ki Ausztriában és Németországban.
A WLC mozdonyflottája a piacon elérhető legmodernebbek közé tartozik. Összesen 32 villanymozdonyból áll, a gyártók a Siemens és a Bombardier Transportation. Van három dízelmozdonya is, ezek nehéz tolatási műveleteket végeznek. Mindez 245 konténerkocsival egészül ki.
Máris jön a folytatás
A múlt héten a CER Cargo Group Belgrádban aláírt egy meglévő szerbiai vasúti vállalkozás felvásárlásáról szóló szerződést, amelynek lezárására 2026. január végéig kerül sor. E társaságot a közlemény nem nevezte meg, és nem mondtak túl sokat a társaság illetékesei a decemberi, belgrádi áruszállítási konferencián sem. Annyi állítólag elhangzott, hogy a szerbiai terjeszkedés része a csoport szélesebb statratégiájának, amely a Hamburgtól Isztambulig, illetve Athénig történő fuvarozást célzota meg, mégpedig saját szolgáltatásként. A CER a szerelvényeivel Európában már mozdonyváltás nélkül szeretné átlépni az országhatárokat. Terjeszkedése megalapozhatja egy olyan új szolgáltatóvállalat létrehozását, amely Európa és Kína között továbbítja az árut, elsősorban a Távol-Keletről érkező küldeményeket.
A CER Cargónak a mesterséges intelligencia szerint volt miből választania Szerbiában. Eszerint a következők a nagyobb szerbiai vasúti árufuvarozók:
- Srbija Kargo a.d., ez állami tulajdonú.
- Rail Cargo Carrier – Serbia d.o.o.: az osztrák ÖBB Rail Cargo csoport leányvállalata, különösen a közép-, délkelet-európai, valamint görög- és törökországi tranzitútvonalakon erős.
- Kombinovani Prevoz d.o.o.: Szerbia egyik első magán vasúti fuvarozója.
- IDS Cargo a.s.: független vasúti fuvarozó.
- Pannon Rail d.o.o.: ez egy szabadkai vasúti fuvarozó.
- Transagent Rail d.o.o.: vezető vasúti szállítmányozó a régióban, ömlesztett árukra szakosodott.
A CER Cargónak szerbiai leányvállalata még nincs.