Deviza
EUR/HUF387,15 -0,04% USD/HUF328,84 -0,03% GBP/HUF443,66 -0,09% CHF/HUF416,32 -0,12% PLN/HUF91,51 -0,4% RON/HUF75,97 -0,2% CZK/HUF15,94 -0,12% EUR/HUF387,15 -0,04% USD/HUF328,84 -0,03% GBP/HUF443,66 -0,09% CHF/HUF416,32 -0,12% PLN/HUF91,51 -0,4% RON/HUF75,97 -0,2% CZK/HUF15,94 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 327,45 +0,25% MTELEKOM1 800 0% MOL2 958 +1,96% OTP35 190 -0,71% RICHTER9 910 +1,92% OPUS543 -0,18% ANY7 040 -0,85% AUTOWALLIS147,5 -0,34% WABERERS5 200 0% BUMIX9 981,8 -0,8% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,62 +0,01% BUX111 327,45 +0,25% MTELEKOM1 800 0% MOL2 958 +1,96% OTP35 190 -0,71% RICHTER9 910 +1,92% OPUS543 -0,18% ANY7 040 -0,85% AUTOWALLIS147,5 -0,34% WABERERS5 200 0% BUMIX9 981,8 -0,8% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,62 +0,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
WLC
vasúti áruszállítás
felvásárlás
CER
Ausztria

Vezető osztrák közlekedési vállalat cargocége került magyar kézbe, máris átnevezték – most jön még csak a nagy bevásárlás

December 23-án lezárult a Wiener Lokalbahnen Cargo eladása, a magyar kézbe került osztrák cég máris új nevet kapott. Új tulajdonosa a CER Cargo Group, amely a napokban egy újabb cég megvásárlásáról is megállapodott.
VG
2025.12.29., 14:15
Fotó: Shutterstock

A Cargo CER Cargo Group tulajdonába került a Wiener Lokalbahnen Cargo (WLC). Az ausztriai vasútvállalat megvásárlását célzó ügylet 2025. december 23-án zárult le a vevő közleménye szerint.

CER Cargo
Csoporton belül van a CER Cargo ausztriai szerzeménye is / Fotó: Soos József / Shutterstock

Felvásárlással erősödött a CER Cargo csoport

A tranzakció lezárásával a vállalat neve CER Cargo Traction GmbH-ra változott. Igazgatóivá Lars Rosét és Anton Forstnert nevezték ki. Az ügylet fontos előrelépés a CER Cargo Group interoperabilitásának és nemzetközi fejlődésének szempontjából, a WLC ugyanis otthon van az intermodális és hagyományos árufuvarozásban is. A CER Cargo – mint írja – az európai makrogazdasági kihívások ellenére nagy bizalommal tekint a 2026-os évre.

A WLC tervezett felvásárlását november 5-én jelentették be. Ausztria egyik vezető vasúti árufuvarozó vállalata akkor azt tette közzé, hogy ez az ügylet biztosítja a hosszú távú jövőjét. A társaság és tulajdonosa, a Wiener Stadtwerke 2025 májusában keresett nyílt pályázaton egy olyan stratégiai partnert, amely továbbfejleszti a WLB-t, és szinergiákat hoz létre. A győztes ajánlattevő a budapesti székhelyű, nemzetközi szinten aktív CER Cargo Group lett. A CER Cargo Groupnak számos dél-, kelet- és közép-európai országban van leányvállalata, a WLC e kör tevékenységét egészíti majd ki Ausztriában és Németországban.

A WLC mozdonyflottája a piacon elérhető legmodernebbek közé tartozik. Összesen 32 villanymozdonyból áll, a gyártók a Siemens és a Bombardier Transportation. Van három dízelmozdonya is, ezek nehéz tolatási műveleteket végeznek. Mindez 245 konténerkocsival egészül ki.

Máris jön a folytatás

A múlt héten a CER Cargo Group Belgrádban aláírt egy meglévő szerbiai vasúti vállalkozás felvásárlásáról szóló szerződést, amelynek lezárására 2026. január végéig kerül sor. E társaságot a közlemény nem nevezte meg, és nem mondtak túl sokat a társaság illetékesei a decemberi, belgrádi áruszállítási konferencián sem. Annyi állítólag elhangzott, hogy a szerbiai terjeszkedés része a csoport szélesebb statratégiájának, amely a Hamburgtól Isztambulig, illetve Athénig történő fuvarozást célzota meg, mégpedig saját szolgáltatásként. A CER a szerelvényeivel Európában már mozdonyváltás nélkül szeretné átlépni az országhatárokat. Terjeszkedése megalapozhatja egy olyan új szolgáltatóvállalat létrehozását, amely Európa és Kína között továbbítja az árut, elsősorban a Távol-Keletről érkező küldeményeket.

A CER Cargónak a mesterséges intelligencia szerint volt miből választania Szerbiában. Eszerint a következők a nagyobb szerbiai vasúti árufuvarozók:

  • Srbija Kargo a.d., ez állami tulajdonú.
  • Rail Cargo Carrier – Serbia d.o.o.: az osztrák ÖBB Rail Cargo csoport leányvállalata, különösen a közép-, délkelet-európai, valamint görög- és törökországi tranzitútvonalakon erős.
  • Kombinovani Prevoz d.o.o.: Szerbia egyik első magán vasúti fuvarozója.
  • IDS Cargo a.s.: független vasúti fuvarozó.
  • Pannon Rail d.o.o.: ez egy szabadkai vasúti fuvarozó.
  • Transagent Rail d.o.o.: vezető vasúti szállítmányozó a régióban, ömlesztett árukra szakosodott.
    A CER Cargónak szerbiai leányvállalata még nincs.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
szankciós

Nagyon érződik a Mol segítsége, Szerbia tartja magát a szankciók ellenére – a NIS-ről viszont sürgősen dönteni kellene végre

A Mol és a NIS a szankció ideiglenes felfüggesztését kérte.
9 perc
geopolitika

Megdöbbentően erősek a párhuzamok az ukrán és a venezuelai helyzet között

Moszkva számára Ukrajna számít egyfajta utolsó védvonalnak, ütközőzónának, Washingtonnál pedig nagyjából hasonló a helyzet Venezuelával.
2 perc
vasúti áruszállítás

Vezető osztrák közlekedési vállalat cargocége került magyar kézbe, máris átnevezték – most jön még csak a nagy bevásárlás

Két új igazgatót is kineveztek az osztrák cég élére.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu