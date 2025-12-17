Míg Brüsszel elzárná a gázcsapot, Washingtonban újabb szövetség született: öt évre garantált a magyar energiabiztonság – Szijjártó elárulta a részleteket

Az MVM öt évre szóló szerződést kötött az amerikai Chevronnal, amely évente 400 millió köbméter cseppfolyósított földgázt (LNG) szállít Magyarországra. Szijjártó Péter kiemelte, hogy ez az első alkalom, hogy amerikai LNG a magyar energiaellátás része lesz, miközben Brüsszel továbbra is akadályozza az ország energiafüggetlenségét.

Az amerikai-magyar energiaügyi együttműködés új szintre lépett: az MVM és a Chevron megállapodása évi 400 millió köbméter LNG-t biztosít az elkövetkező öt évben / Fotó: AFP

Kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy az MVM öt évre szóló megállapodást kötött az amerikai Chevronnal, amely évente 400 millió köbméter cseppfolyósított földgázt (LNG) szállít Magyarországra.

Ez összesen kétmilliárd köbméternyi amerikai eredetű LNG-t jelent a következő öt évre, és az első alkalom, hogy az amerikai földgáz része lesz a magyar energiaellátásnak.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország érdeke, a gazdaság és a családok érdeke, hogy több forrásból, több útvonalon vásároljon energiahordozókat, így fenntartható a rezsicsökkentés és a legalacsonyabb energiaszámlák biztosítása az országban.

Szijjártó kiemelte, hogy a magyar-amerikai együttműködés a józan észen alapul, nem ideológiai, hanem fizikai kérdés az energiaellátás.

Míg Washington megérti, hogy a földrajz meghatározó szerepet játszik az energiaellátásban, Brüsszel képtelen felfogni mindezt

– fogalmazott a tárcavezető.

A miniszter élesen bírálta az EU-t, mondván, Brüsszel folyamatosan aláássa Magyarország energiaellátásának biztonságát, és akadályozza az ország kritikus fontosságú energiaszállítási útvonalait. Ezzel szemben az Egyesült Államok – különösen Donald Trump elnök döntése révén – hozzájárul az ország energiafüggetlenségének biztosításához, mentesítve Magyarországot az amerikai szankciók alól az orosz energiahordozókra vonatkozóan.

A földgáz mellett a nukleáris energia területén is bővül a magyar-amerikai együttműködés. Szijjártó elmondta, hogy a paksi atomerőmű üzemidejét meghosszabbítják, két új blokk épül, és az amerikai Westinghouse által gyártott nukleáris fűtőelemeket 2028-2029-től integrálják a magyar rendszerbe. Emellett megállapodtak a használt fűtőelemek biztonságos tárolásáról és kis moduláris atomerőművek építéséről amerikai technológiai támogatással.