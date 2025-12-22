Hivatalos: 2026-tól ezek a tévécsatornák már nem foghatók Magyarországon, egyszerre tíz szűnik meg – itt a teljes lista

A Paramount hivatalosan is megerősítette, hogy 2026. január 1-jétől tíz lineáris televíziós csatornát megszüntet Magyarországon, köztük a Comedy Central magyar változatát is. A döntésről a médiavállalat közleményben tájékoztatott, reagálva a hazai sajtó megkeresésére, ezzel lezárva egy hónapok óta tartó találgatást a magyar tévés piacon.

2026-tól ezek a tévécsatornák már nem foghatók Magyarországon, egyszerre tíz szűnik meg – elbúcsúzik a Comedy Central is / Fotó: Proxima Studio

A bejelentés egyben igazolta a Media1 korábbi értesüléseit: már 2025 júliusában arról számolt be, hogy a Paramount nemzetközi átalakításai miatt 2025 végével mintegy tíz előfizetéses lineáris csatorna megszűnése várható, és akkor a csatornák teljes listáját is nyilvánosságra hozta. A híreket akkor kiszivárgott, hivatalos dokumentumok is alátámasztották, ám a Paramount érdemi megerősítést csak most adott.

A folyamat részeként személyi változások is történtek: a Media1 korábban arról is beszámolt, hogy a változásokkal összefüggésben távozott Veres Katinka, aki a Paramount magyarországi és romániai kommunikációs és PR-feladataiért felelt, és a pozíciója meg is szűnt. Ez is jelezte, hogy a vállalat régiós szinten gondolkodik portfóliója átszervezéséről.

A most kiadott közlemény szerint a Paramount a nézői szokások átalakulására reagálva rendezi át nemzetközi előfizetéses kínálatát. Ennek részeként 2026. január 1-jétől lineáris csatornaként megszűnik Magyarországon

a Nick Music,

a TeenNick,

az MTV 80s,

az MTV 90s,

az MTV 00s,

az MTV Hits,

az MTV Live,

a Club MTV,

a Paramount Network,

valamint a Comedy Central.

A Paramount ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem vonul ki teljesen a magyar piacról. Az MTV, a Nickelodeon és a Nick Jr. továbbra is a vállalat hazai portfóliójának részei maradnak, és a cég elkötelezett e márkák hosszú távú működtetése és fejlesztése mellett. Ez arra utal, hogy a vállalat inkább szűkíti és fókuszálja jelenlétét, nem pedig teljes kivonulásra készül.

A döntés üzleti szempontból más piaci szereplőket is érint. A megszűnő csatornák közül több reklámidejét eddig az RTL Magyarország reklámértékesítő üzletága, az RTL Saleshouse értékesítette, így

a változás a hazai reklámpiacon is éreztetheti hatását.

Bár a reklámbevételek jelentős része az elmúlt években már eleve a digitális platformok felé tolódott, a csatornák kivezetése tovább szűkíti a lineáris kínálatot.