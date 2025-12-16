A havi fizetésed harmada egy jegyért? Így árazta be Budapest az első CS-világbajnokság bérletét

Először rendezték meg Magyarországon a StarLadder Budapest Major: Playoffs e-sport-eseményt, 2025. december 11. és 14. között. A világ legjobb csapatai közül nyolc érkezett az MVM Dome-ba, hogy több tízezer néző előtt döntse el, ki emelheti magasba a Major-trófeát, és viheti haza az 1,25 millió dolláros összdíjazás legnagyobb részét. A CS-világbajnokságnak számító rájátszás néhány napra Budapestet állította a nemzetközi e-sport figyelmének középpontjába.

CS-világbajnokság Budapesten / Fotó: MVM Dome

Budapesten járt a CS-világbajnokság

Erre a pár napra Budapest lett az e-sport ideiglenes fővárosa, mert minden rajongó és szakmai szereplő figyelme a magyar fővárosra irányult. A világ legjobb Counter-Strike 2 csapatai, játékosai és edzői érkeztek a városba, miközben a mérkőzéseket több kontinensen, több tízmillió néző követte élő közvetítésekben 15 nyelven. Azonban ez nemcsak egy verseny volt, hanem bizonyos értelemben találkozási pont is. Rajongók, tartalomgyártók és szponzorok gyűltek össze, ami Budapestet rövid időre az iparág egyik legfontosabb központjává tette — erről a MVM Dome oldalán olvashatunk részletesebben.

A StarLadder Budapest Major túlmutatott egy egyszerű e-sport-rendezvényen, globális figyelmet hozó, gazdasági és kulturális hatással is bíró esemény volt, amelynek jelentőségét a magas jegyárak és az irántuk mutatkozó élénk kereslet is alátámasztották.

Prémiumszintű esemény, prémiumszintű árazás

A StarLadder Budapest Major Playoffs jegystruktúrája egyértelműen a nemzetközi e-sport-szintet tükrözte. A belépők több kategóriában és több napra is elérhetők voltak.

Négynapos Playoffs-bérletek (december 11–14.):

Standard – Lower Tier: 179 euró

Standard – Upper Tier: 195 euró

Standard – Reserved Prime: 281 euró

Premium – Lower Tier: 329 euró

Premium – Upper Tier: 378 euró

Premium – Reserved Prime: 451 euró

A jegyárak a StarLadder hivatalos jegyértékesítési felületén közzétett adatokon alapultak, és az értékesítési hullámtól, valamint az árfolyamtól függően változhattak.

Drága mulatság az átlagfizetéshez mérve

A jegyárak megítélése akkor válik igazán kézzelfoghatóvá, ha azokat a magyar átlagfizetésekhez viszonyítjuk.

A KSH legfrissebb adatai szerint a nettó átlagkereset Magyarországon 2025-ben nagyjából 470–490 ezer forint körül alakul havonta.

Ehhez képest a StarLadder Budapest Major: Playoffs legolcsóbb, négynapos bérlete is mintegy 180 euró volt, ami aktuális árfolyamon 80 ezer forint körüli összegnek felel meg.

Ez önmagában az átlagos havi nettó fizetés közel egyötöde.

A prémiumkategóriás bérletek ára 400 euró fölé emelkedett, ami 200 ezer forint feletti kiadást jelentett, vagyis akár félhavi átlagbérnek megfelelő összeget.

Mindez azt jelenti, hogy egy magyar átlagkereső számára a CS-világbajnokság élő, teljes körű megtekintése nem csak egy alkalmi szórakozás. A jegyárak nemzetközi Major-szinten megszokottnak számítottak, a hazai vásárlóerőhöz mérten azonban kifejezetten magasak voltak, ami jól mutatja, hogy az esemény elsődlegesen a külföldi közönségre és a legelkötelezettebb rajongókra volt árazva.