Karácsonyi figyelmeztetést adott ki az OTP az ügyfeleinek: futárcégnek adják ki magukat a csalók – így lehet még időben rájönni

Néhány egyszerű szabály betartásával könnyen elkerülhető, hogy online bűnözők áldozatává váljunk. Online bűnözők fokozódó tevékenységére figyelmeztet az OTP.
VG
2025.12.20, 17:51

Közleményben figyelmeztet az OTP, hogyan verik át újabban a bűnözők a vásárlókat a csomagküldők, illetve a bank nevével visszaélve. Mint írják: az ünnepek közeledtével minden eddiginél több a csalás, így érdemes fokozott figyelemmel eljárni az online vásárlásokkor – írja az Origo.

online vásárlás, webáruház, webshoptranzakció, átutalás, fizetés, bank, Revolut, kiberbiztonság, kibercsalás, online csalók, fintech megoldások
Ezekre érdemes odafigyelni, hogy ne váljunk online csalás áldozatává. / Fotó: Shutterstock

A csalók a bankkártyaadatainkra hajtanak

A hazai nagy bank szerint a futárcégek nevében küldött üzenetekben azzal próbálják megtéveszteni a vásárlókat, hogy csak akkor vehetik át a csomagjukat, ha egy linkre kattintva megadják a bankkártyaadataikat. Ilyenkor a bankok nevével is visszaélnek, és egy hamis fizetési oldalra navigálnak – fűzik hozzá.

Ilyen esetekben soha ne adjuk meg az adatainkat, ne is kattintsunk a gyanús linkre – hívják fel a figyelmet, megjegyezve: a csomagküldéssel kapcsolatos ügyeket pedig kizárólag a hivatalos applikációban vagy weboldalon intézzék a vásárlók.

A bank szerint célszerű ellenőrizni azt is, hogy a hivatkozás „https://”-sel kezdődik-e, illetve látszik-e a biztonságos webhelyre utaló lakat ikon. De hasznos lehet még 

  • napi kártyalimitet is beállítani, 
  • valamint értesítéseket kérni a banki alkalmazásban az esetleges pénzmozgásokról. 

Hozzáteszik: szintén mindig ellenőrizni kell, mihez adunk hozzájárulást a kereskedő oldalán a regisztráció és a kártyaadatok megadása során.

Apropó, OTP: a magyar nagybank óriási formában van, pénteken fantasztikus történelmi csúcsra ért fel a budapesti tőzsdén és utcahosszal döntötte meg eddigi rekordját a bankpapír.

