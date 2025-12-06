Csokimikulás: minden magyarra jut egy ezekben a napokban

A karácsony továbbra is az egyik legfontosabb szezon az édességet készítők, termelők és gyártók számára. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Édességgyártók Szövetsége által készített körkép szerint a 2025-ös ünnepi szezonban is az látszik, hogy a vásárlók erősen érdeklődnek a hagyományos, nosztalgikus ízek és formák iránt, de az innovatív termékek is egyre keresettebbek – írja az Origo a csokimikulásokról és a szezonális édességekről szóló cikkben.

Nyolc-kilenc millió csokimikulás fogy Magyarországon december 6-a előtt a kiskereskedelemben (illusztráció) / Fotó: Pixabay

Csokimikulás és szaloncukor: sokféle igényre a kínálat bősége a válasz

A lap szerint Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára piaci értékelésében úgy látja, hogy egyrészt van egy nagyon erős, tradicionális termékek iránti kereslet – kókuszos és zselés szaloncukor –, lehetőleg hagyományos csomagolásban, de az újítók is megjelentek például a dubaji csoki, a megbolondított töltelékek vagy az aszalt gyümölcsös termékek környékén.

„Mind a két igény létezik. Nem is feltétlenül arról van szó, hogy valaki ilyen, valaki olyan, hanem ez simán megfér egy egyéni ízlésen belül is, vagy a család dönt így, hogy keresik a régit is, az újat is” – idézik a főtitkár Inforádiónak adott nyilatkozatát.

A gyártók pedig alkalmazkodnak, úgy alakítják a kínálatot, hogy mindenki megtalálhassa, amit keres.

Nagyjából 50 milliárd forintos a decemberi magyarországi édességforgalom, melynek sztárjai a klasszikus, valamint a kézműves szaloncukrok, melyekre összesen nagyjából 20 milliárd forintot költünk minden évben, 3-3,5 ezer tonnát vásárolva a karácsony elmaradhatatlan édességéből.

Miként a Világgazdaság a kakaó árának elszállása kapcsán megírta, az édességek árának alakulását a világpiaci szélsőséges kakaóbabárak alapvetően meghatározták. Ez pedig befolyásolta az édességek árait. A főtikár szerint a kakaó ára, ha magasabb szinten is, de stabilizálódott, ez pedig segíti a vállalatokat a következő időszakban költségeik előre tervezésében.

