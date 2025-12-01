Deviza
Debrecen
eladás
repülőtér

Hivatalos: eladják Magyarország második legnagyobb repülőterét, ő az új tulajdonos - ezért döntött így a kormány

Döntött a kormány. Egy friss kormányhatározat alapján versenyeztetés nélkül értékesíti az állam a debreceni repülőtérben lévő többségi tulajdonrészét.
Andor Attila
2025.12.01, 06:21

Jelentős változások jönnek a debreceni repülőtér életében, a kormány ugyanis  határozott a légikikötőt üzemeltető társaság tulajdonosi szerkezetének átalakításáról – derül ki a friss Magyar Közlönyből. A döntés értelmében az állam megválik a Debrecen International Airport Kft.-ben lévő részesedésétől, és azt egy szakmai holdingnak adja át - írja a Haon.

Debrecen
Debrecen - eladják a repülőteret / Fotó: Vémi Zoltán

A határozat szerint a debreceni repülőtér üzemeltetőjében lévő, eddig a magyar állam tulajdonát képező 66,22 százalékos üzletrészt értékesítik.

A vevő a Nemzeti Regionális Repülőtér Üzemeltető Holding Korlátolt Felelősségű Társaság lesz.

A tranzakcióra a kormány döntése értelmében versenyeztetés mellőzésével kerül sor, a vételárat pedig független szakértő fogja meghatározni.
A kormányhatározat indoklása szerint 

a debreceni repülőtér tulajdonosváltása a regionális fejlesztéspolitikai célokat szolgálja. 

A lépéstől azt várják, hogy kialakuljon egy olyan integrált gazdasági és működési struktúra, amely biztosítja a szakmai feladatok gazdaságosabb és szervezettebb ellátását. A kormány tehát a struktúraváltással kívánja garantálni a debreceni repülőtér jövőbeli, hatékonyabb üzemeltetését.

A határozatban felhívták a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján haladéktalanul tegye meg a szükséges lépéseket az adásvételi szerződés megkötése érdekében.

Nagy terveik voltak, kérdés megvalósul-e a fejlesztés 

A BMW gyár átadóján a kormányfő a repülőtér fejlesztésére tett ígéretet. Orbán Viktor akkor azt mondta, megkezdődik a debreceni repülőtér bővítése, amely új munkahelyeket teremthet és a nemzetközi járatok növekedésével régiós szinten is meghatározóvá tenné a várost. A projekt nemcsak a város, hanem a régió nemzetközi kapcsolatrendszerét is erősítheti, jelentősen bővítve a turizmus és az üzleti utazások lehetőségeit.
 Orbán Viktor pénteki egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy jön a debreceni repülőtér bővítése is.

Ez tovább segítheti új munkahelyek létrejöttét és újabb gazdasági lehetőségeket teremthet a cívisvárosban és környékén. A projekt célja, hogy Debrecen ne csak a belföldi, hanem a nemzetközi légi közlekedésben is kiemelkedő szereplővé váljon.

A korábban megismert tervek szerint a fejlesztés első ütemében a futópálya meghosszabbítása és korszerűsítése történik meg, ami lehetővé teszi a nagyobb kapacitású repülőgépek fogadását. 

A terminál bővítése és a logisztikai infrastruktúra fejlesztése szintén prioritás, mivel egyszerre akarják növelni az utasforgalmat, amely a helyi turizmust is fellendítené, és a teherszállítást, amely tovább növelné Debrecen szerepét a globális ellátási láncokban.

A szakértők szerint a fejlesztés után a nemzetközi járatok száma is jelentősen nőhet, különösen a közép-európai célpontok és a gazdaságilag fontos nyugat-európai városok felé. Ez nemcsak a turizmust, hanem a helyi vállalkozások nemzetközi elérhetőségét is javítja.

A repülőtér fejlesztése a helyi gazdaság motorja lehet: a megnövekedett légi közlekedési kapacitás új nemzetközi járatok indítását teszi lehetővé, ami elősegíti a turizmus és az üzleti utazások fellendülését. Papp László, Debrecen polgármestere korábban a fejlesztést mérföldkőnek nevezte a város életében, kiemelve, hogy az infrastruktúra bővítése munkahelyteremtéssel és gazdasági dinamizmussal jár együtt.

 

