Eladják Magyarország második legnagyobb repülőterét – fontos részletet árult el a debreceni beruházásról az államtitkár

Jelentős változások várhatóak a közeljövőben a Debreceni Repülőtér életében, a kormány ugyanis határozott a légikikötőt üzemeltető társaság tulajdonosi szerkezetének átalakításáról – derül ki a friss Magyar Közlönyből. A döntés értelmében az állam megválik a Debrecen International Airport Kft.-ben lévő részesedésétől, és azt egy szakmai holdingnak adja át – számolt be róla a Haon.hu vármegyei hírportál.

Tulajdonosváltás előtt áll a Debreceni Repülőtér / Fotó: Nikoletta Lia Muhari / Shutterstock

A kormányhatározat értelmében a debreceni repülőtér üzemeltetőjében lévő, eddig a magyar állam tulajdonát képező 66,22 százalékos üzletrészt értékesítik. A vevő a Nemzeti Regionális Repülőtér Üzemeltető Holding Korlátolt Felelősségű Társaság lesz.

A tranzakciót a kormány döntése alapján versenyeztetés mellőzésével bonyolítják le, a vételárat pedig független szakértő fogja meghatározni. A kormányhatározat indoklása szerint a debreceni repülőtér tulajdonosváltása a regionális fejlesztéspolitikai célokat szolgálja.

Az államtitkár szerint nem eladás, hanem átadás jön Debrecenben

A Világgazdaság ebben a témában írt cikkét a Budflyer is megosztotta közösségi oldalán. A bejegyzést a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságstratégiáért, iparért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkára is kommentálta.

„Annyi történik, amit már bejelentett Nagy Márton miniszter: létrejön egy aviatikai holding cég, ami az összes állami aviatikai infrastruktúra üzemeltetéséért felel innentől. Az állam, fogalmazzunk úgy inkább, átadja a részesedést közvetlen kezelésből, egy, az általa közvetett módon tulajdonolt holdingcégnek. Minden változatlan marad tehát, ugyanúgy állami tulajdonban lesz” – írta hozzászólásában Lóga Máté.

Régóta ígért fejlesztés jöhet

A BMW-gyár átadóján a Orbán Viktor a repülőtér fejlesztésére tett ígéretet. A miniszterelnök akkor azt mondta, megkezdődik a debreceni repülőtér bővítése, amely új munkahelyeket teremthet, és a nemzetközi járatok növekedésével régiós szinten is meghatározóvá tenné a várost. A projekt nemcsak a város, hanem a régió nemzetközi kapcsolatrendszerét is erősítheti, jelentősen bővítve a turizmus és az üzleti utazások lehetőségeit.