Újabb ötletével vonzza a turistákat a neves magyar desinger – tükörszoba a belvárosi forgatagban: az alkotó előző húzása is világhírre tett szert

A kortárs design és a városi élménygazdaság határán mozog Kiss Miklós új budapesti kiállítása, amely nemcsak művészeti eseményként, hanem a belváros kulturális-turisztikai kínálatának részeként is értelmezhető. A Just Decoration 2.0 és a Selfitting Room installációi tudatosan játszanak a vizualitás, az önreprezentáció és a közösségi média logikájával – olyan elemekkel, amelyek ma már nemcsak esztétikai, hanem gazdasági szempontból is meghatározóak egy városi helyszín sikerében.

A világhírű designer kiállítása a Dorottya utcában tekinthető meg / Fotó: Cseh Eszter

Belvárosi helyszín, nemzetközi közönség

A kiállítás helyszíne Budapest frekventált belvárosi környezetében található, ahol a kulturális programok szorosan összefonódnak a turizmussal. A környék az elmúlt években egyre inkább a „városi élményfogyasztás” terepévé vált: galériák, pop-up események, designboltok és gasztronómiai helyek koncentrálódnak itt, amelyek nemcsak a helyi közönséget, hanem a külföldi látogatókat is megszólítják.

Ebben a közegben Kiss Miklós kiállítása nem elszigetelt művészeti projekt, hanem olyan attrakció, amely természetes módon illeszkedik a belvárosi turistaforgalomba. A vizuálisan erős installációk – különösen a Selfitting Room koncepciója – kifejezetten alkalmasak arra, hogy a látogatók megosszák élményeiket a közösségi médiában, ami tovább növeli a helyszín láthatóságát és forgalmát.

Design, mint élménygazdasági termék

A Just Decoration 2.0 koncepciója túlmutat a hagyományos kiállítási logikán. A tárgyak és installációk egyszerre reflektálnak a fogyasztói kultúrára és maguk is annak részévé válnak. Ez a kettősség jól illeszkedik ahhoz a gazdasági trendhez, amelyben a design egyre inkább élménytermékként jelenik meg: nem pusztán nézni kell, hanem átélni, használni, „kipróbálni”.

A Selfitting Room esetében ez különösen hangsúlyos. Az installáció az önkép, az identitás és az önreprezentáció kérdéseit feszegeti, miközben a látogatót aktív szereplővé teszi. Gazdasági szempontból ez azért fontos, mert az ilyen típusú élmények hosszabb helyben tartózkodást, nagyobb látogatószámot és erősebb kötődést eredményeznek – mindez közvetve a környék vendéglátó- és szolgáltatószektorának is kedvez.