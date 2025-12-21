Deviza
Hat ország, ahol tökéletes az élet magyar fizetéssel: itt a lista, az egyik a szomszédban van – tengerpart és olcsó megélhetés

Magyar fizetésért dolgozni külföldön elsőre nem hangzik nagy üzletnek, mégis egyre többen választják a szabadságot a munka frontján. Sőt, számos ország kifejezetten tárt karokkal várja azokat a „digitális nomádokat”, akik nem helyi munkahelyeket foglalnak el, hanem külföldről érkező jövedelmüket költik el helyben – akár egy Costa Rica-i tengerpartról építve saját vállalkozást.
Hajdu Gréta
2025.12.21, 15:30

A digitális nomád életforma futótűzként terjed: miközben itthon továbbra is kiváltság, ha valaki hosszabb távon home office-ból dolgozhat, külföldön ez már bevett gyakorlatnak számít. A trend mögött nem a túlromantizált Instagram-posztok állnak, hanem tudatos állami stratégiák: vízumprogramok, adókedvezmények és komplett közösségek épülnek a távmunkában dolgozókra. Hat olyan országot és lehetőséget mutatunk, amelyek után még a legszkeptikusabbak is elgondolkodnak azon, hogy ideje lenne kipróbálni magukat külföldön.

Ezek most a világ legjobb digitális nomád célpontjai – hat ország, ami miatt azonnal felmondanál
Digitális nomád /Fotó: oscargutzo / Shutterstock

Portugália – a digitális nomádok európai paradicsoma

Portugália mára Európa egyik legismertebb digitális nomád célpontja lett – nem véletlenül. Az ország kifejezetten távmunkásoknak szóló vízumot vezetett be, amely lehetővé teszi, hogy külföldi jövedelemmel éljenek és dolgozzanak az országban.

A modell egyszerű: a fizetés nem Portugáliából érkezik, de a lakhatásra, éttermekre, szolgáltatásokra ott költik el. Madeira ennél is tovább ment: itt már szervezett, államilag támogatott digitális nomád közösség működik coworking irodákkal és programokkal az újonnan érkezőknek.

Észtország – vállalkozz okosan

Észtország azoknak lehet különösen csábító, akik nemcsak dolgozni, hanem vállalkozni is szeretnének külföldről. Az e-Residency program révén uniós céget lehet alapítani és működtetni teljesen online, miközben a tulajdonos fizikailag bárhol a világon tartózkodhat.

Ez sok magyar szabadúszó és startup-alapító számára valós alternatívát jelent a hazai adminisztrációval szemben. Az ország emellett digitális nomád vízumot is kínál, ha valaki nem csak papíron, hanem ténylegesen is Észtországból dolgozna.

Ezek most a világ legjobb digitális nomád célpontjai – hat ország, ami miatt azonnal felmondanál
Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

Ötéves vízum és napsütés – így csábítja a nomádokat Spanyolország

Spanyolország új digitális nomád vízuma is hosszútávra szól. Az akár öt éves tartózkodást lehetővé tevő konstrukció hozzáférést ad az állami egészségügyhöz és stabil jogi környezetet biztosít, ami sokak számára döntő szempont. 

Barcelona, Valencia vagy a Kanári-szigetek különösen Las Palmas (Gran Canaria) és Tenerife népszerűek az egész éves jó idő, a kiépített "coliving" szállások és a napi szintű szakmai események miatt.

Ilyen a trópusi mókuskerék

Costa Rica a digitális nomádok „trópusi” édenkertje. Az ország kifejezetten a külföldről dolgozó szakemberekre szabott vízumot vezetett be, amely lehetővé teszi az egyéves – meghosszabbítható – tartózkodást.

A stabil internet, az élhető környezet és a nemzetközi közösségek mellett a hangsúly itt az életminőségen van: nem ritka, hogy valaki délelőtt dolgozik, délután pedig már az óceánparton szürcsölgeti kedvenc koktélját.

Ezek most a világ legjobb digitális nomád célpontjai – hat ország, ami miatt azonnal felmondanál
Fotó: Summit Art Creations / Shutterstock

A Kaukázus új tech-központja: Tbiliszi

Georgia az elmúlt évek egyik csendes nyertese a digitális nomád térképen. Az ország akár egy évig vízummentes tartózkodást biztosít sok külföldi állampolgárnak, miközben a megélhetési költségek alacsonyak, az internet gyors, és a bankszektor kifejezetten nyitott a külföldről dolgozók felé.

Tbiliszi mára regionális coworking központtá vált, ahol nemcsak nyugati távmunkások, hanem startup-alapítók és online vállalkozók is megjelentek. 

Georgia előnye, hogy európai időzónához közeli, mégis jóval olcsóbb alternatívát kínál, mint az EU legtöbb országa.

Horvátország az úttörő

Horvátország az elsők között vezette be Európában, kifejezetten digitális nomádoknak szóló tartózkodási engedélyt. A vízum lehetővé teszi, hogy a külföldről dolgozó szakemberek akár egy évig éljenek az országban anélkül, hogy helyi adófizetési kötelezettségük keletkezne a külföldi jövedelmük után. 

Zágráb, Split és a dalmát tengerpart nemcsak turisztikai célpont, hanem egyre inkább hosszabb távra berendezkedő távmunkások bázisa is, stabil infrastruktúrával és uniós jogbiztonsággal.

