Hat ország, ahol tökéletes az élet magyar fizetéssel: itt a lista, az egyik a szomszédban van – tengerpart és olcsó megélhetés

A digitális nomád életforma futótűzként terjed: miközben itthon továbbra is kiváltság, ha valaki hosszabb távon home office-ból dolgozhat, külföldön ez már bevett gyakorlatnak számít. A trend mögött nem a túlromantizált Instagram-posztok állnak, hanem tudatos állami stratégiák: vízumprogramok, adókedvezmények és komplett közösségek épülnek a távmunkában dolgozókra. Hat olyan országot és lehetőséget mutatunk, amelyek után még a legszkeptikusabbak is elgondolkodnak azon, hogy ideje lenne kipróbálni magukat külföldön.

Digitális nomád /Fotó: oscargutzo / Shutterstock

Portugália – a digitális nomádok európai paradicsoma

Portugália mára Európa egyik legismertebb digitális nomád célpontja lett – nem véletlenül. Az ország kifejezetten távmunkásoknak szóló vízumot vezetett be, amely lehetővé teszi, hogy külföldi jövedelemmel éljenek és dolgozzanak az országban.

A modell egyszerű: a fizetés nem Portugáliából érkezik, de a lakhatásra, éttermekre, szolgáltatásokra ott költik el. Madeira ennél is tovább ment: itt már szervezett, államilag támogatott digitális nomád közösség működik coworking irodákkal és programokkal az újonnan érkezőknek.

Észtország – vállalkozz okosan

Észtország azoknak lehet különösen csábító, akik nemcsak dolgozni, hanem vállalkozni is szeretnének külföldről. Az e-Residency program révén uniós céget lehet alapítani és működtetni teljesen online, miközben a tulajdonos fizikailag bárhol a világon tartózkodhat.

Ez sok magyar szabadúszó és startup-alapító számára valós alternatívát jelent a hazai adminisztrációval szemben. Az ország emellett digitális nomád vízumot is kínál, ha valaki nem csak papíron, hanem ténylegesen is Észtországból dolgozna.

Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

Ötéves vízum és napsütés – így csábítja a nomádokat Spanyolország

Spanyolország új digitális nomád vízuma is hosszútávra szól. Az akár öt éves tartózkodást lehetővé tevő konstrukció hozzáférést ad az állami egészségügyhöz és stabil jogi környezetet biztosít, ami sokak számára döntő szempont.

Barcelona, Valencia vagy a Kanári-szigetek különösen Las Palmas (Gran Canaria) és Tenerife népszerűek az egész éves jó idő, a kiépített "coliving" szállások és a napi szintű szakmai események miatt.