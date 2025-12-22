Teljesen új módon lehet befizetni a számlákat a népszerű felületen - nagy újítást jelentett be a cég, ez sokakat érint

Az Díjnet ügyfelei a Díjnet-fiókjukba érkező e-számláikat már qvik - ingyenes átutalással is befizethetik, erről a társaság már értesítette az ügyfeleit. A qvik egy egyszerűsített, közvetlenül a bankszámláról indított azonnali átutalás. A Díjnet segítséget is ad: leírja, pontosan hogyan kell ezentúl eljárniuk azoknak, akik igénybe szeretnék venni a felkínált fizetési módot.

A Díjnet figyelmeztet: elengedhetetlen lépés a mobilos jóváhagyás Fotó: shisu_ka / Shutterstock

Első lépésben ki kell jelölni a befizetni kívánt számlákat, majd rákattintani a qvik - ingyenes átutalás gombra a fizetendő összeg alatt. Ekkor a Díjnet átirányítja az ügyfelet a SimplePay oldalára, ahonnan már indítható is a fizetési tranzakció. Utolsó lépésként csak jóvá kell hagyni a mobiltelefonon az ügyletet. Az utalás a tranzakció mobilbanki jóváhagyása utáni 5 másodpercen belül megtörténik. A társaság azt írja, hogy az új lehetőség megnyitásával a számlafizetést a lehető leggyorsabbá és kényelmesebbé kívánta tenni. A mobilos jóváhagyás nélkül viszont nem teljesül a tranzakció.

Akinek nem tetszik, maradhat az eddigi megoldásoknál

A Díjnet több más fizetési módot is kínál, ezek is kényelmesek. A társaság fiókjába belépve egyszerűen befizethetők az elektronikus számlák, de úgy is, hogy az értesítő e-mailben lévő linkre

kattintva

az említett qvik – ingyenes átutalással, vagy

bankkártyás fizetéssel. Bankkártyás fizetéskor menthetők a bankkártya adatai, így azokat a következő fizetéskor már nem kell megadni.

A Díjnet fiókjól továbbá leküldheti e-számle az iCsekk applikációba,

valamint regisztrált CIB internetbanki fiókba is.

Végül adható csoportos beszedési megbízás

és fizethetünk egyedi banki utalással is.

További fontos dolgokra figyelmeztet a Díjnet

A bankkártyás fizetés esetén a társaság honlapján található MasterCard és Visa logókkal ellátott gombra kell kattintani. Ha az ügyfélnek még nincs a Díjneten elmentett bankkártyája, kattintson a Bankkártyás fizetés gombra. Ha van, akkor a Mentett bankkártya gombot kell választani. Arra is van mód, hogy bár van mentett bankkártyánk, egy másik, még nem mentett bankkártyával fizessünk. Ekkor az Egyéb bankkártya gombot kell megnyomni.

Fizetéskor a bankkártyaadatok megadása mellett további biztonsági elemként a bankok kétlépcsős azonosítást végezhetnek. Ilyenkor jellemzően banki mobil applikáción keresztül vagy SMS-ben küldött azonosítóval teszik lehetővé a fizetés megerősítését.

Az Erős Ügyfélhitelesítés (Strong Customer Authentication, SCA) egy plusz ellenőrzés a bankkártyás fizetésekkor és az elektronikus fizetési műveleteknél. A PSD2 nevű európai uniós szabályozás értelmében a bankok kötelesek

megerősített ügyfél-hitelesítést (kétszintű ügyfélazonosítást) alkalmazni a biztonságosabb online vásárlás és internetbanki szolgáltatás érdekében.