Deviza
EUR/HUF387 +0,08% USD/HUF329,92 -0,07% GBP/HUF442,87 +0,27% CHF/HUF415,8 +0,21% PLN/HUF91,93 +0,01% RON/HUF76,06 -0,12% CZK/HUF15,91 +0,08% EUR/HUF387 +0,08% USD/HUF329,92 -0,07% GBP/HUF442,87 +0,27% CHF/HUF415,8 +0,21% PLN/HUF91,93 +0,01% RON/HUF76,06 -0,12% CZK/HUF15,91 +0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 465,54 +0,05% MTELEKOM1 804 -0,67% MOL2 866 +1,47% OTP35 200 -0,28% RICHTER9 680 -0,57% OPUS546 -0,73% ANY7 000 0% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 300 0% BUMIX10 095,49 +0,77% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 452,34 +0,08% BUX110 465,54 +0,05% MTELEKOM1 804 -0,67% MOL2 866 +1,47% OTP35 200 -0,28% RICHTER9 680 -0,57% OPUS546 -0,73% ANY7 000 0% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 300 0% BUMIX10 095,49 +0,77% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 452,34 +0,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
qvik
mastercard
díjnet
bankkártyás fizetés
ingyen

Teljesen új módon lehet befizetni a számlákat a népszerű felületen - nagy újítást jelentett be a cég, ez sokakat érint

Bővült a választható pénzátutalási módok száma egy új lehetőséggel. A Díjnet a qvik előnyeire hívta fel ügyfelei figyelmét.
VG
2025.12.22, 10:10

Az Díjnet ügyfelei a Díjnet-fiókjukba érkező e-számláikat már qvik - ingyenes átutalással is befizethetik, erről a társaság már értesítette az ügyfeleit. A qvik egy egyszerűsített, közvetlenül a bankszámláról indított azonnali átutalás. A Díjnet segítséget is ad: leírja, pontosan hogyan kell ezentúl eljárniuk azoknak, akik igénybe szeretnék venni a felkínált fizetési módot.

Díjnet
A Díjnet figyelmeztet: elengedhetetlen lépés a mobilos jóváhagyás Fotó: shisu_ka / Shutterstock

Első lépésben ki kell jelölni a befizetni kívánt számlákat, majd rákattintani a qvik - ingyenes átutalás gombra a fizetendő összeg alatt. Ekkor a Díjnet átirányítja az ügyfelet a SimplePay oldalára, ahonnan már indítható is a fizetési tranzakció. Utolsó lépésként csak jóvá kell hagyni a mobiltelefonon az ügyletet. Az utalás a tranzakció mobilbanki jóváhagyása utáni 5 másodpercen belül megtörténik. A társaság azt írja, hogy az új lehetőség megnyitásával a számlafizetést a lehető leggyorsabbá és kényelmesebbé kívánta tenni. A mobilos jóváhagyás nélkül viszont nem teljesül a tranzakció.

Akinek nem tetszik, maradhat az eddigi megoldásoknál

A Díjnet több más fizetési módot is kínál, ezek is kényelmesek. A társaság fiókjába belépve egyszerűen befizethetők az elektronikus számlák, de úgy is, hogy az értesítő e-mailben lévő linkre
kattintva

  • az említett qvik – ingyenes átutalással, vagy
  • bankkártyás fizetéssel. Bankkártyás fizetéskor menthetők a bankkártya adatai, így azokat a következő fizetéskor már nem kell megadni.
  • A Díjnet fiókjól továbbá leküldheti e-számle az iCsekk applikációba,
  • valamint regisztrált CIB internetbanki fiókba is.
  • Végül adható csoportos beszedési megbízás
  • és fizethetünk egyedi banki utalással is.

További fontos dolgokra figyelmeztet a Díjnet

A bankkártyás fizetés esetén a társaság honlapján található MasterCard és Visa logókkal ellátott gombra kell kattintani. Ha az ügyfélnek még nincs a Díjneten elmentett bankkártyája, kattintson a Bankkártyás fizetés gombra. Ha van, akkor a Mentett bankkártya gombot kell választani. Arra is van mód, hogy bár van mentett bankkártyánk, egy másik, még nem mentett bankkártyával fizessünk. Ekkor az Egyéb bankkártya gombot kell megnyomni.
Fizetéskor a bankkártyaadatok megadása mellett további biztonsági elemként a bankok kétlépcsős azonosítást végezhetnek. Ilyenkor jellemzően banki mobil applikáción keresztül vagy SMS-ben küldött azonosítóval teszik lehetővé a fizetés megerősítését.
Az Erős Ügyfélhitelesítés (Strong Customer Authentication, SCA) egy plusz ellenőrzés a bankkártyás fizetésekkor és az elektronikus fizetési műveleteknél. A PSD2 nevű európai uniós szabályozás értelmében a bankok kötelesek
megerősített ügyfél-hitelesítést (kétszintű ügyfélazonosítást) alkalmazni a biztonságosabb online vásárlás és internetbanki szolgáltatás érdekében.

Ez év második negyedének a végén már több mint 31 ezer szolgáltatónál volt elérhető a Magyar Nemzeti Bank és a Giro által létrehozott az azonnali fizetést nyújtó qvik. A megoldás népszerűsége dinamikusan nő: az MNB legutóbbi pénzforgalmi statisztikái1 alapján 2025 második negyedévében - az év első három hónapjához mérten - 41,2 százalékkal nőtt a qvik QR, NFC és Link tranzakciók száma – írja honlapján a Díjnet.

A társaság a Magyar Posta Zrt. tulajdona. A Díjnet 2024-et 1,1 milliárd forintos árbevétellel és 0,5 milliós adózott eredménnyel zárta, mindkét adat javulást takar az egy évvel korábbihoz képest. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu