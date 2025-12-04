Elhallgatnak a kritikusok: eddig szidták, hogyan újítják fel Magyarország legszebb várát, most megmutatták belülről – fotógaléria, videó

Évek óta folyik a részben önkormányzati, részben állami-kormányzati hátterű átalakításról a polémia a szakmai és civil közvéleményben egyaránt. Most megnézhetjük a Boon.hu Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál egy képgalériájában mutatta be, hogy milyen is lett, milyen is lesz belülről a régi-új diósgyőri vár.

Új arculatot kap a Diósgyőri vár / Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország

A vármegyei lap szerint bár az intézmény egészét régről sokan ismerhetik, a felújítás utáni arculata a többség számára egyelőre még ismeretlen. Emlékeztettek, hogy annak idején nagy jelentősége volt annak, hogy a középkori létesítmény a Buda és Krakkó közötti úton „féltávnál” létesült, bár sosem elsősorban a hadászati funkciója volt a meghatározó. Az Árpád-kor óta húzódó históriájában természetesen már „mindenféle” arcát mutatta az épület, stílusok és építészeti megoldások kavarogtak az évszázadok során, így az a mai törekvés, ami mindezt együtt megjeleníteni igyekszik, méltányolható.

A lap kiemelte, hogy a műemlék-kezelés és helyreállítás terén kétféle szakmai, szakmapolitikai megközelítés létezik:

az egyik az adott (jelenkori) állapot konzerválását tartja helyesebbnek,

a másik az újjáépítést, avagy újraépítést.

Ezen a skálán a hangsúly, az aktuális szakpolitikai megfontolások következtében, eltolódott az utóbbi szempont felé. És ez volt az a megoldás, amire az állam hajlandó volt (jelen állás szerint) 16 milliárd forintot költeni, vagyis e megközelítés mentén zajlott a beruházás.

A Boon.hu szerint a miskolciaknak érdemes ismerkedniük, megbarátkozniuk a némileg megváltozott diósgyőri várukkal. Kívülről, az átformálódott tömegét, az átszíneződött külső architektúráját már sokan láthatták, akik figyelemmel kísérték az építés folyamatát, állását, de akár fotókon is.

Egyre közelebb kerül a diósgyőri vár átadása. A vár rekonstrukciós munkája elérte a legmagasabb pontját, és helyére került az észak-keleti torony tetőszerkezete – derült ki október közepén az Épkar bejegyzéséből. Nagy Lajos király négy saroktornyos várának rekonstrukciója során nemcsak a város, hanem a nemzetközi értelemben vett tágabb térség legnagyobb turisztikai jelentőségű látványosságát tervezik létrehozni.