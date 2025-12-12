Deviza
Magyarország legszebb vára: kulcspillanathoz érkezett a felújítás, így még nem láttuk az építkezést – fotógalériát közölt a kivitelező

Látványos szakaszába lépett a diósgyőri vár újjáépítése. Az Épkar Zrt. friss fotókon mutatta meg, hogy immár a diósgyőri vár délkeleti tornyának új tetőszerkezete is a helyére került, ezzel közelebb hozva a régóta várt átadást.
VG
2025.12.12, 07:52
Frissítve: 2025.12.12, 07:54

Friss képek érkeztek a Diósgyőri vár rekonstrukciós munkálatairól. "Helyére került a délkeleti torony tetőszerkezete is" – tájékoztatott csütörtökön az Épkar Zrt. a facebookos oldalán.

Friss, decemberi kép a Diósgyőri vár rekonstrukciós munkálatairól / Fotó: Épkar Zrt. Facebook oldala

Egyre közelebb kerül a diósgyőri vár átadása. Ennek jegyében a Lovagi Tornák Terén a vár egy részének bejárásával egybekötve megtartották a Civil udvar elnevezésű rendezvényt. A program célja az volt, hogy a városvezetés, a turisztikai szakma képviselői és a civil szervezetek közösen gondolkodjanak arról, miként válhat a megújuló vár tömegeket vonzó, fenntartható turisztikai attrakcióvá – számolt be lapunk októberben a Boon tudósítása nyomán.

Szvoboda László, a vár attrakcióit tervező team vezetője szerint a cél egy életképes, fenntartható és látványos turisztikai attrakció megalkotása, amely egyszerre szolgálja a város érdekeit és a látogatók élményét.

„Széles a skála egy várrom és a teljes újjáépítés között. Miskolc városa letette a voksát a teljes kiépítés mellett, és ezzel új korszakot nyitott – mondta Szunyogh László főépítész. Kiemelte, hogy minden korszak másképp gondolkodott a műemlékekről. – A gyerekeink már erre a várra fognak emlékezni, ahogy mi a romokra. A második ütem legnagyobb értéke, hogy visszaadjuk a külső tér élményét.”

diósgyőri vár, 2025. december
Helyére került a diósgyőri vár délkeleti tornyának tetőszerkezete is decemberben / Fotó: Épkar Zrt. Facebook oldala

„Erősen viszontagságos időszakon vagyunk túl, és a szolgáltatók már nagyon várják, hogy a barlangfürdő és a diósgyőri vár újra fogadhassa a látogatókat. A vár nem csupán üzlet, hanem identitáselem” – mondta Szendrei Mihály, a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke az októberi rendezvényen.

A tervek szerint a felújított diósgyőri vár 2026 harmadik, legkésőbb negyedik negyedévében tárja ki kapuit a látogatók előtt, immár új tartalommal, de a régi büszkeséggel.

A fejlesztést és nagyszabású rekonstrukciós munkát az Épkar Zrt. és az FK Raszter Zrt. konzorciuma kivitelezi a Modern Városok Program keretében Miskolcon, ezáltal hamarosan újra be lehet majd járni az évszázadokkal ezelőtt felépített erődítményt. 

