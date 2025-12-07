Nem is gondolnánk, milyen praktikákat vet be egy eldugott MÁV-os csapat, hogy az utasok célba jussanak

Míg a NASA irányítótermében több százan bíbelődnek egyetlen űrhajóval, a MÁV-nál mindössze maroknyi diszpécser felügyel napi három és fél ezer vonatot, hozzá több száz buszt. Mellettük a vállalatcsoport más ágazataiban is dolgoznak a forgalomirányításért vagy a járművek és a személyzet elosztásáért felelős szervezetek a napi üzem fenntartásán és a közösségi közlekedés lebonyolításán. Mindenütt adódik munka bőven. Hatalmas volt a pörgés a vasúttársaság Kerepesi úti diszpécserközpontjában azon a rutinnehézségű napon is, amelyen Váczi Viktor fődiszpécser avatta be a Világgazdaságot az ott folyó munkába.

A diszpécserközpontot vezető Váczi Viktor fődiszpécser csapata személyszállítási problémák tömegét oldja meg naponta / Fotó: MÁV

Beszélgetésre csak az utasok célba jutását segítő egyeztetés- és intézkedésdömping lélegzetvételnyi szüneteiben maradt idő. Ezalatt viszont Váczi Viktor lapunknak is megmutatta, hogy adott pillanatban hol és milyen zavar támadt a közlekedésben, és elmagyarázta, hogyan kezelték a problémát akár az ágazati üzemirányítások munkatársai országszerte, akár az Országos Haváriaközpontban dolgozók. (Ezekből a cikk végén sorolunk fel néhányat.)

Kulcsfontosságú az utasok tájékoztatása

Egy nyári nappali szolgálatban a fődiszpécseren kívül általában kilenc diszpécser dolgozik a haváriaközpontban. Közülük kettő utastájékoztatással foglalkozik: vonatközlekedést érintő haváriaüzeneteket küld például az utasok által keresett valamely MÁV online felületre, állomásokon lévő jegyautomatákra, állomási kijelzőkre – sorolta Váczi Viktor. Igaz, még nem minden állomási kijelzőre küldhető a központból információ, mert a régebben telepített berendezések nem tudnak távoli üzenetet fogadni. Ezeket az állomási alkalmazottak kezelik. A központi forgalomirányítású (KÖFI) vonalakat, amelyeket a közelmúltban újítottak fel – például a Budapest–Hatvan vagy a Budapest–Pusztaszabolcs vonal –, a diszpécserközpont közelében lévő másik épületből irányítják. Onnan kezelik a teljes vonal utastájékoztatóját, de a váltókat és a jelzőket is.

A kollégák azonban a MÁV belső, megbízhatóan szolgáló GSM-R rendszerű telefonján keresztül közvetlenül a vonatok fedélzetére is be tudják mondani a szükséges üzeneteket,

így a korábbinál lényegesen gyorsabban jutnak el az információk az utasokhoz.