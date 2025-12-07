Nem is gondolnánk, milyen praktikákat vet be egy eldugott MÁV-os csapat, hogy az utasok célba jussanak
Míg a NASA irányítótermében több százan bíbelődnek egyetlen űrhajóval, a MÁV-nál mindössze maroknyi diszpécser felügyel napi három és fél ezer vonatot, hozzá több száz buszt. Mellettük a vállalatcsoport más ágazataiban is dolgoznak a forgalomirányításért vagy a járművek és a személyzet elosztásáért felelős szervezetek a napi üzem fenntartásán és a közösségi közlekedés lebonyolításán. Mindenütt adódik munka bőven. Hatalmas volt a pörgés a vasúttársaság Kerepesi úti diszpécserközpontjában azon a rutinnehézségű napon is, amelyen Váczi Viktor fődiszpécser avatta be a Világgazdaságot az ott folyó munkába.
Beszélgetésre csak az utasok célba jutását segítő egyeztetés- és intézkedésdömping lélegzetvételnyi szüneteiben maradt idő. Ezalatt viszont Váczi Viktor lapunknak is megmutatta, hogy adott pillanatban hol és milyen zavar támadt a közlekedésben, és elmagyarázta, hogyan kezelték a problémát akár az ágazati üzemirányítások munkatársai országszerte, akár az Országos Haváriaközpontban dolgozók. (Ezekből a cikk végén sorolunk fel néhányat.)
Kulcsfontosságú az utasok tájékoztatása
Egy nyári nappali szolgálatban a fődiszpécseren kívül általában kilenc diszpécser dolgozik a haváriaközpontban. Közülük kettő utastájékoztatással foglalkozik: vonatközlekedést érintő haváriaüzeneteket küld például az utasok által keresett valamely MÁV online felületre, állomásokon lévő jegyautomatákra, állomási kijelzőkre – sorolta Váczi Viktor. Igaz, még nem minden állomási kijelzőre küldhető a központból információ, mert a régebben telepített berendezések nem tudnak távoli üzenetet fogadni. Ezeket az állomási alkalmazottak kezelik. A központi forgalomirányítású (KÖFI) vonalakat, amelyeket a közelmúltban újítottak fel – például a Budapest–Hatvan vagy a Budapest–Pusztaszabolcs vonal –, a diszpécserközpont közelében lévő másik épületből irányítják. Onnan kezelik a teljes vonal utastájékoztatóját, de a váltókat és a jelzőket is.
A kollégák azonban a MÁV belső, megbízhatóan szolgáló GSM-R rendszerű telefonján keresztül közvetlenül a vonatok fedélzetére is be tudják mondani a szükséges üzeneteket,
így a korábbinál lényegesen gyorsabban jutnak el az információk az utasokhoz.
Napi 3200-3400 vonatot figyelnek a diszpécserközpontban
A központ koordinációs diszpécserei figyelik hálózati szinten a vonatforgalmat, elsősorban azt, hogy vannak-e fennakadások. Ha késést látnak, megérdeklődik az okát, szükség esetén beavatkoznak: például az elakadt szerelvény helyett másik vonatot kérnek a helyszínre, és másik személyzetet is keresnek hozzá.
Mindenféle olyan praktikát bevetünk, amivel próbáljuk kiegyenesíteni a menetrendet.
– mondta Váczi Viktor.
Van, hogy napi száz körüli, máskor jóval kevesebb bejelentés érkezik a központba. (A MÁV naponta 3200-3400 vonatot indít.) A fődiszpécsereknek azonban mindenről jelentést kell készíteniük, amit a vasútvállalati vezetők és a szakminisztérium, a vasútfelügyelet kap meg. (Az interjú készítésének idején, egy munkanap délutánjának közepén a nyolcadik, említésre méltó bejelentésnél tartottak, de voltak kisebb események is.)
Néha a MÁVbusz segít be a Volánnak
A haváriaközpont a buszközlekedést is figyeli, hiszen a MÁV csoporthoz már buszos személyszállítás is tartozik. A Volán-járatoknak azonban vidéken is vannak területi irányítói, a Népligetben pedig a központi régió és a hálózati irányítás történik. A közúti zavarok kezelésében nagyobb a mozgástér, hiszen egy lerobbant busz helyett könnyebb másikat küldeni, és egy közúti akadály esetén is sokkal könnyebben tér át egy busz egy terelt útvonalra. Esetenként azonban ott is szükség van hálózati szintű beavatkozásra, például előfordul, hogy Volán-járat pótlására is a Haváriaközpont szolgáltatástervezési diszpécserei küldenek pótlóbuszt.
Az úgynevezett MÁVbuszok az ország stratégiai pontjain várnak bevetésre, nagyjából a közlekedés sűrűsége által indokolt számban. A haváriaközpont térképén feketével jelölik az éjjel-nappal rendelkezésre álló buszokat, a többit más-más színnel, az idősávjuknak megfelelően. Például Siófokon egy vállalkozó által kiállított jármű éjjel-nappal várakozik, a többi ottani busz a MÁV csoporté. „Tehát, ha kiesik Egy Volán-jármű, akkor előfordul, hogy éppen abból adhatunk egyet neki vissza segítségül, amelyeket a társaság delegált nekünk vonatpótlásra” – magyarázta Váczi Viktor.
„Háromezerrel több” település van az országban, mint sejthető volt
A fődiszpécserről azt gondolhatnánk, hogy az ország minden településének a neve és a helye a fejében van. Mint megtudtuk, ezt ő is így hitte, amíg a Mávinformnál dolgozott, amelyhez csak a vasúti közlekedés tartozott. Ám az integráció után, a MÁV csoport szolgáltatási területe is megnőtt. Már a Volán-járatok megállóit is ismerniük kell, így már tudja, hogy „háromezerrel több” település van az országban, mint addig gondolta. Ráadásul több, nagyon hasonló, vagy azonos nevű települést is számon kell tartani, az adott településeken pedig több buszmegállót.
A központba egyébként teljesen formabontó módon nem elsősorban a képzettség, hanem a rátermettség és a tájékozottság alapján válogatták össze a munkatársakat.
A beérkező, napi legalább száz hívás csak az alapjárat, mert például egy nagy vihar esetén a szokásos impulzusmennyiség sokszorosa éri a diszpécsereket. Műszaki hibák miatt is sokszor kell beavatkozni, illetve a balesetekre sem lehet előre készülni. Az pedig közismert, hogy egy-egy helyszínelés órákra megakasztja akár több vasútvonal forgalmát, okozva ezzel kényelmetlenséget rengeteg utasnak.
A diszpécser mindent lát
A diszpécserek előtt monitorok sora. Figyelik az ország egészét,
- látnak minden Volán-buszt és vasúti szerelvényt,
- azok méretét, összetételét, a járművek típusát,
- és azt is, hogy az adott kocsik és a mozdony mely következő szerelvényben hová kerülnek.
- Leolvasható a monitorról, hogy milyen volt egy vonat tervezett járműösszetétele, és végül milyen kocsikkal látta el a feladatát.
- Látják a diszpécserek, hogy ki az adott mozdony vezetője és ki a vonat jegyvizsgálója.
- Óránként kapnak jelentést a helyjegyköteles vonatok foglaltságáról is.
Vannak monitorok, amiken grafikonok vannak megnyitva. Ezek lényegében a vasútvonalakra specializált hely-idő grafikonok. Azt mutatják, hogy az adott vonat az adott pillanatban a vonal mely részén vagy melyik állomáson tartózkodik, éppen mi történik velük, mi a menetrendjük, és ahhoz képest hol tartanak.
Messze gyűrűzik minden egyes eset hatása – az utas pedig bosszankodik
A diszpécserek által kezelt hatalmas rendszerben minden mindennel összefügg.
Ebből is adódnak az olyan, az utasok által nehezen elfogadott esetek, hogy például egy vonat már a végállomásáról is késve indul.
Ilyenkor általában az áll a háttérben, hogy
- nem érkezett meg az a szerelvény, amelynek a mozdonyát a várakozó utasok vonata megkapta volna,
- vagy nem szabad előtte egy pálya egy késve érkező vonat miatt.
- Telhet az idő azzal is, amikor a pótlásra használandó vonathoz szükséges kocsikat kivontatják a tárolóvágányról, az összeállított szerelvényt beállítják a peron mellé, miután pedig ráállt a mozdony, elvégzik a fékpróbát, és elkészítik a vonatterhelési kimutatást, hogy a szerelvény megjelenjen az informatikai rendszerekben is.
Csak utána indulhatnak. Ebből a felszálló utas annyit lát, hogy késik a vonata, ráadásul nem InterCity-minőségű kocsit kapott, pedig arra vett jegyet. Tehát bosszankodik.
Van, amikor minden borul, de erre is van megoldás
Egy zavar, késés miatt az utasok lekéshetik a csatlakozást – viszont ennek forgalmi hatása is van: akár egyetlen késés miatt borulhatna az összes, szembejövő vagy csatlakozó vonat menetrendje – mutatott rá Váczi Viktor. Viszont ilyenkor a jegyvizsgálók gyűjthetik a vonaton az információt, hogy az utasok jellemzően merre szeretnének továbbutazni. A mávos vagy a volános területi diszpécserek már ennek ismeretében tudnak pótlóbuszt küldeni, illetve utasítani a csatlakozó buszokat, hogy várják meg a késve érkező vonatot.
Január elseje óta ennek a központi csatlakozásmenedzselésnek már bevált gyakorlata van:
ha rendelkezésre áll bevethető tartalékbusz, akkor a csatlakozó állomáson a vonatoknak nem kell várniuk, elindulhatnak menetrend szerint. A késett vonattal érkezőket pótlóbusz várja, amely elviszi őket a célállomásukig. Így azok az utasok nem kényszerülnek várakozásra, akik nem a késett vonatról szálltak át.
Amikor a MÁV-os diszpécser eltéríti a menetrend szerinti buszt
A MÁV igyekszik kezelni az utasok növekvő számát, de a tartaléka minimális a nagyforgalmú napokon. Igaz ez például a nyári, balatoni idényben. Összességében hatalmas haladásnak nevezte Váczi Viktor, hogy a diszpécserek rendelkezhetnek a 200 MÁVbusszal. Persze, ezek a buszok sem várakoznak mindig a szolgálati helyükön, hiszen nyilván megesik, hogy amikor helyben lenne rájuk szükség, akkor épp még az előzőleg kapott feladatukat végzik, akár 50-100 kilométerrel távolabb. Az ilyen buszok a szokásosnál hosszabb idő alatt jutnak el a bázisuktól egyébként nem túl messze lévő új, bevetési helyükre. A diszpécserek azonban esetenként ezt a problémát is ki tudják küszöbölni: akár egy menetrend szerinti buszt is letéríthetnek az útjáról azért, hogy az kis kerülővel felvegye a vonala közelében ragadt vonat utasait. Ilyenkor a diszpécserközpont elrendeli, hogy a buszon fogadják el a vonatra megváltott jegyet.
Ha útban van a lerobbant tehervonat, elvontatják
Egy lerobbant magántulajdonú tehervonattal a diszpécserközpontnak elvben nincs dolga. Akkor már igen, ha az a veszteglésével zavarja a személyszállítást. Márpedig általában zavarja. Ilyenkor el kell vontatni a legközelebbi állomásra. Mint megtudtuk,
a pálya felszabadításához igénybe vehető bármely vasúttársaság arra alkalmas bármely eszköze, és igénybe is kell venni.
Erről azonban már nem a diszpécserközpont rendelkezik, hanem a pályaüzemeltető. Fontos, hogy ezek a segélyezések csak a pálya felszabadítását szolgálják, éppen ezért csak szomszéd állomásig szólnak. Például egy magánvasúti mozdony sem vontathat el egy személyszállító vonatot a végállomásáig, csak a következő állomásig.
Nincs mindig pótmozdony
Az interjú készítésének idején például a következő esetek kellett kezelniük a diszpécserközpont munkatársainak:
- Elromlott egy HÉV, de megjavították, 12 perc késéssel továbbhaladt. Addig viszont késtek a sűrűn járó HÉV következő szerelvényei is.
- Javítani kellett egy vonat mozdonyát, nem találtak másikat a pótlására. IC-ről lévén szó, buszt sem lehetett küldeni. Egy személyvonat végül felvette az utasait, az elromlott vonatot később elvontatták a célállomására.
- Tévesen jelentettek egy vonatról műszaki hibát, a vélt hiba miatt a mögötte lévő vonat is késett.
- Egy kör IC mozdonya üzemképtelen lett egy állomáson, át kellett szállítani az utasait, akiknek a következő vasúti csomóponton kiállítottak egy négykocsis szerelvényt a továbbutazáshoz (ez a vonat ugyan rövidebb szerelvény volt és nem IC-minőségű, de az utasokat el tudta szállítani nagyobb érdeksérelem nélkül).
- Elromlott egy vonat dízelmozdonya, a pótlóbusz nem tűnt jó megoldásnak a vonaton lévő kerékpárok és a hatalmas közúti kerülő miatt. A következő városig mégis kerestek buszokat – az alacsonypadlósra felfért volna néhány kerékpár is. Közben más szálon is folyt a szervezés, végül a szerelvényfordulók operatív megváltoztatásával találtak egy másik vonatot, amely egyben elszállította az utasokat és a kerékpárokat.
- Egy távolsági busz egy autópálya-pihenőnél meghibásodott, a haváriaközpont küldött másikat az utasokért.
Néha a vonatpótló vonat segít
Váczi Viktor a Világgazdaságnak felsorolt más, tipikus eseteket és azok megoldását is:
- Késik egy külföldről várt nemzetközi vonat. Ilyenkor a belföldi szakaszon más belföldi vonatokat ajánlanak fel az utasoknak, a jegyeiket elfogadják. E vonatokat több olyan állomáson is megállítják, ahol az eredeti vonat megállt volna.
- Járműhiba miatt rövidebb szerelvénnyel közlekedik egy regionális vonat. A haváriaközpont a vonat mellett rásegítő buszt is közlekedtet.
- Csoportos utazások esetén gyakori, hogy a buszon vagy a vonaton nincs elég hely. Gyakran ilyenkor is a haváriaközpont gondoskodik másik buszról, amely akár átszállás nélkül célba juttatja a csoportot. Ez persze csak akkor lehetséges, ha a csoportot – az érvényes szabályok szerint – előre bejelentik a társaságnál.
- Az esti legutolsó vonat (például nemzetközi járat) olyan sokat késik, hogy az elágazóállomáson a többi vonat nem várja be, hogy saját utasai ne késsenek emiatt. A haváriaközpont ilyenkor a késett vonatról átszállóknak buszt biztosít, amely elviszi őket úti céljukig.
- Lerobbant egy helyközi busz egy kistelepülésen. Az utasok számára a leggyorsabb továbbutazási lehetőség a néhány száz méterrel távolabbi állomásról induló vonat volt, amelyet ezért megvárakoztattak, hogy felvehesse a busz utasait.