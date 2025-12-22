Deviza
Megtévesztő kedvezmények gyanúja miatt indult vizsgálat a Douglas ellen

A Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított a Douglas-szal szemben, miután felmerült a gyanú, hogy az illatszerlánc akciós kampányai és „exkluzív” termékjelölései félrevezethetik a vásárlókat. A hatóság azt vizsgálja, hogy Douglas ígért nagy árengedményei és a kizárólagosságra utaló kommunikáció valós alapokon nyugszanak-e.
2025.12.22, 14:14
Frissítve: 2025.12.22, 14:38

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Parfümerie Douglas Illatszer Kereskedelmi Kft.-vel (Douglas) szemben. A GVH gyanúja szerint a vállalkozás akciótartási gyakorlata és kommunikációja, illetve exkluzivitásra vonatkozó állításai megtéveszthetik a fogyasztókat.

A Gazdasági Versenyhivatal azzal a gyanúval indított versenyfelügyeleti eljárást a Douglas-szal szemben, hogy a cég megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát.

A vállalkozás az „Akár …-%” kedvezménnyel hirdetett akciói során azt a benyomást kelthette a fogyasztókban, hogy akár 30–70 százalékos kedvezményre is szert tehetnek, annak ellenére, hogy az érintett termékek valószínűsíthetően egyáltalán nem voltak elérhetők a maximális kedvezménnyel.

A cég akciótartási gyakorlatában emellett olyan rendszerszintű hiányosságok lehetnek, amelyek eredményeként az egyes promóciókban akciósnak hirdetett termékek száma nagyarányú a nem akciós termékekéhez képest, az akciós időszak pedig hosszabb az akció nélküli időszaknál. Ezek a gyakorlatok megnehezíthetik a fogyasztók tájékozott döntéshozatalát.

A GVH az előbbiek mellett azt is észlelte, hogy a Douglas mobilapplikációjában és weboldalán a „Douglas Exkluzív” és 2025 őszéig a „Douglas Online Exkluzív” címkékkel azt a benyomást kelthette a fogyasztókban, hogy az adott termékek csak nála kaphatóak, ez azonban a termékek jelentős részére nem igaz. A vállalkozás így valószínűsíthetően nem az elvárható szakmai gondossággal járt el az állítások valóságtartalmának ellenőrzésekor.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

A nemzeti versenyhatóság a karácsony előtti időszak utolsó napjaiban is óva inti a fogyasztókat az impulzusvásárlásoktól.

Az online vásárlások során ajánlott körültekintően eljárni, ellenőrizni a webáruház megbízhatóságát, az általános szerződési feltételeket és más oldalak alternatív ajánlatait is.

Nyílik a világhírű lánc újabb üzlete Budapesten – komoly kihívót kaptak a nagy drogériák, az egyiknek főleg bele kell húznia

Máris új üzletet nyit Budapesten a Rituals, a holland alapítású drogérialánc. Az első, szeptemberben megnyílt és a második, októberben nyílt üzlet után harmadikként szintén egy forgalmas üzletközpontban jelennek meg. A Rituals-láncot olykor a DM és a Rossmann kihívójának tartják, de árukínálata alapján a Douglas-láncnak talán még komolyabb kihívójává válhat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

