Orbán Viktor elárult egy horrorsztorit Angela Merkelről: „Beszorított egy sarokba, és azt mondta, most megtudja Magyarország, milyen, ha nincs fölötte a német kancellár óvó keze”

Orbán Viktor szombaton a mohácsi DPK-n a hosszú távú hatalomgyakorlás rejtelmei, a 20. század történelmi kudarcai mellett a befagyasztott orosz vagyonról és a közelgő európai uniós csúcsról is hosszasan beszélt, valamint szóba került a migráció is.

Orbán Viktor: Merkel azt mondta, most meg fogom tapasztalni, hogy milyen az, amikor a német kancellár óvó keze nincs Magyarország fölött / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A kormányfő azt mondta, Magyarország 2016-ban vált veszélyessé az EU-nak a migráció miatt. Akkor Európa bennünket leszámítva azt mondta, hogy a migráció jó. Magyarország akkor is azt mondta, hogy teljesen félreértik a helyzetet. Több millió ember bejött, ezeket már nem lehet innen kiküldeni. Magyarországon a Tisza és a DK támogatja a migrációs paktumot. Ebben az van, hogy 30 ezer migránsnak kell fenntartanunk szálláshelyet, és be kell fogadnunk annyit, amennyit Brüsszel ide vezényel.

Hozzátette: 2016 óta lettünk veszélyesek Brüsszel számára, mert mi vagyunk a példa arra, hogy meg tudjuk védeni a hazánkat. „Minden baj, ami a migrációból van, abból fakad, hogy Brüsszel rosszul döntött akkor, amikor mi jól. Mi vagyunk az élő példa arra, lehetett volna ez másképp, megmaradhatott volna Európa kereszténynek, európainak. Ezt a kormányt akarják most levadászni, olyan kormányt akarnak, amely eleget tesz az ő szándékaiknak” – hangsúlyozta Mohácson Orbán Viktor.

A miniszterelnök a DPK végén a közösségi oldalon feltett kérdésekre válaszolva még visszahozta egyszer a témát, és elmesélt egy régi, de emlékezetes történetet – így szemléltetve azt a nyomást, amelynek Magyarország több mint egy évtizede ki van téve ezen a téren.

Orbán Viktor: Merkel beszorított a sarokba

„Emlékszem egy jelenetre, Brüsszelben volt ez, talán 2015–2016 őszén lehetett, amikor a német kancellár beszorított egy sarokba. Akkor még nem jöttek meg mentek így a kancellárok, Merkel asszony mégiscsak 16 évet lenyomott, egy másik súlycsoport, és felelősségre vont a kerítés miatt meg a migráció miatt, és azt mondta, hogy az nem lehetséges, hogy van egy uniós álláspont és egy ország kilóg belőle, vétózgat, ellene mond” – emlékezett vissza Orbán Viktor a közönség előtt.

Ezt lássam be, hogy lehetetlen, adjam fel.

Úgy fogalmazott: ha a német fenyegeti az embert, az komoly dolog, másokkal könnyebben elbánunk. „Mondtam, hogy nekünk vannak németjeink Magyarországon, és higgye el, hogy ők kivétel nélkül velem értenek egyet: itt nem egy német–magyar vitában vagyunk” – szögezte le Angela Merkelnek.