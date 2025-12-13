Olyan veszélyt vázolt fel Orbán Viktor, aminek totális bukás lehet a vége, ez hadüzenet: „Nekünk is van ott devizatartalékunk, ha hozzápiszkálnak, el kell gondolkodnunk, hogy jó helyen van-e?"
Tételmondatok a miniszterelnöktől a témában:
- Az oroszok pénzét a háború kitörésekor befagyasztották Belgiumban, ehhez akarnak most hozzányúlni, ami nagyon veszélyes.
- „Magyarországnak ott van a nemzeti tartaléka, mint az oroszoknak, a belgáknál, ha ehhez hozzányúlnak majd, nekünk is el kell gondolkodnunk azon, jó helyen van-e.
- Orbán Viktor „verekedésre” számít Brüsszelben, kemény menet lesz az EU-csúcs.
Orbán Viktor szombaton a mohácsi DPK-n a hosszú távú hatalomgyakorlás rejtelmei, a 20. század történelmi kudarcai mellett a befagyasztott orosz vagyonról és a közelgő európai uniós csúcsról is hosszasan beszélt, kiemelve, hogy mekkora a veszélye annak, hogy lefektetett szabályok, megállapodások ellenére hozzányúlnak egy ország pénzéhez, és abból akarnak finanszírozni egy háborút.
Ez az elképzelés totálisan visszaüthet, és mindazok az országok, amelyek a béke helyett a feneketlen kút orosz–ukrán háborút, annak pénzelését választják mindenek, így a saját országaik érdeke fölött, a történet vesztesei lesznek.
A miniszterelnök nem véletlenül hozta ezt fel, tegnapi hír ugyanis, hogy a csődközeli Ukrajnát az Európában befagyasztott orosz tartalékvagyon végleges kisajátításával húzná vissza a szakadék széléről Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az egy hét múlva tartandó európai uniós csúcson, ráadásul a lélegeztetőn tartott országot Brüsszel 2027. január elsején EU-taggá is fogadná.
Orbán Viktor: Verekedni megyek!
A miniszterelnök a héten Brüsszelbe utazik, azt követően, hogy a befagyasztott orosz vagyon elvételéről döntött az Európai Unió.
„Verekedni megyek Brüsszelbe – jelentette ki Orbán Viktor Mohácson. – Azzal, hogy Magyarországot kikerülve nyúlnak hozzá az orosz vagyonhoz, ez egy hadüzenet. Olyat még sosem láttam, ha 200-300 milliárd eurónyi vagyont elvesznek, annak nincs következménye. Őrült sebességgel romlik a helyzet hétről hétre” – vélekedett, majd kifejtette, minden nemzetnek van devizatartaléka, amelyet nem tarthatnak a nemzetállamok a saját országukban, s amelyet dollárban vagy euróban tartunk mi magunk is.
Nekünk is pont ott van a nemzeti tartalékunk, mint az oroszoknak, a belgáknál, ha ehhez hozzányúlnak majd, nekünk is el kell gondolkodnunk azon, jó helyen van-e.
Az oroszok pénzét a háború kitörésekor befagyasztották Belgiumban, ehhez akarnak most hozzányúlni, ami rendkívül szokatlan és veszélyes dolog, hiszen a belgáknak van egy szerződésük, amelynek alapján felelősséggel tartoznak az oroszoknak a pénzükért – jelentette ki Orbán Viktor a mohácsi DPK-n.
„Ha hozzányúlnak ehhez, lehet, hogy más országok nem fogják euróban tartani majd a pénzüket. Ráadásul ezt a pénzt majd vissza kell fizetnie annak a cégnek, aki ezt a szerződést megszegte, ez egy belga cég, ami be tudja dönteni a belga gazdaságot. Én csak egy kávét kérek, és hátradőlök, mert tudok olyan durvát mondani, mint a belga miniszterelnök” – hangsúlyozta az eseményen a kormányfő.
Úgy véli, az európai embereket azzal hitegették, hogy nem az ő zsebükből finanszírozzák a háborút, hanem az orosz vagyonból. Most kell bevallani az európai vezetőknek, hogy nemcsak a mostani európaiak finanszírozzák a háborút, hanem még az unokáik is. Ezek az európaiak mind meg fognak bukni, mert ki fog derülni, hogy az orosz vagyonból nem finanszírozhatják ezt a háborút.
Mennyi a devizatartalékunk?
A Magyar Nemzeti Bank nemzetközi tartaléka – közkeletű nevén devizatartaléka – november 30-án 50,2 milliárd euró, mintegy 19 200 milliárd forint volt, ez történelmi rekord a jegybank friss adatközlése szerint. A tartalékok értéke amerikai dollárban számolva 58 milliárd. A tartalékok október vége óta 1,9 milliárd euróval nőttek, amihez hozzájárul az aranytartalék 496 millió eurós felértékelődése és az „egyéb eszközök” 950 millió eurós növekedése.
A kormányfő szerint három német viszi vakvágányra az uniót. A német kancellár, Manfred Weber és Ursula von der Leyen. Ők nem azt nézik meg, hogy országonként mennyit kell finanszírozni a háborúra, hanem hiteleket vesznek fel pénzpiacokról. Ezt csinálták Kádárék is Magyarországon, a végén összeomlott az egész. Van az orosz pénz, vagy az a lehetőség, hogy a tagállamoktól gyűjtenek be pénzt, amely egy nagyobb hitel alapjához szolgálna.
Mint ismert, az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács úgy döntött, meghatározatlan időre megtiltja az EU területén befagyasztott, az Orosz Központi Bankhoz tartozó pénzeszközök visszautalását. Az Európai Unió Tanácsának pénteki közleménye szerint a döntést sürgősségi eljárással hozták meg, hogy korlátozzák az unió gazdaságát érő károkat.
Eddig mind a 27 tagállam jóváhagyására volt szükség félévente ahhoz, hogy az uniós szankciók keretében befagyasztva maradjanak az orosz pénzeszközök, amelyeket Oroszország Ukrajna elleni, 2022-ben indított teljes körű inváziója miatt vezettek be.
A mostani döntés érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikkére hivatkoznak. Ez a rendelkezés lehetővé teszi, hogy súlyos gazdasági nehézségek esetén egyhangúság helyett minősített többséggel fogadjanak el intézkedéseket.
A most írásos eljárásban elfogadott határozatot minősített többséggel hozták meg Magyarország és Szlovákia ellenében.
Magyarország többször kilátásba helyezte, hogy nem támogatja a szankciók rendszeres meghosszabbítását.
Belgium megtört, Ursula von der Leyen győzött
Bart De Wever, aki brit kollégájával, Keir Starmerrel találkozott Londonban, újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: a belgák készek hozzájárulni ahhoz, hogy Ukrajna szabad ország maradjon, feltéve, hogy más európai országok és szövetségeseik hajlandóak erre közösen és azonos szinten.
Ez pozícióváltásra utal, Belgium eddig jóval határozottabban elutasította az orosz vagyon kifagyasztását. Persze annak fényében a puhulás nem meglepő, hogy az Ursula von der Leyen által vezetett brüsszeli bürokrácia példátlan zsarolásnak vetette alá a belga kormányt.
Ukrajna elképesztő jelenséggé vált a pénzügyi világban: adóssága visszafizetését tekintve szinte nincsen kockázatosabb ország nála, eközben a devizatartaléka sorban üti a rekordokat. Ukrajna tartalékait az Európai Bizottság dagasztja egyre nagyobbra, és a csőd szélén infúziózott országot a friss sajtóértesülések szerint minden szabályt áthágva alig több mint egy év múlva egyszerűen hozzácsapnák az Európai Unióhoz.