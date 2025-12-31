Deviza
EUR/HUF384,76 -0,31% USD/HUF327,33 -0,39% GBP/HUF440,53 -0,44% CHF/HUF413,22 -0,41% PLN/HUF91,2 -0,2% RON/HUF75,49 -0,47% CZK/HUF15,9 -0,12% EUR/HUF384,76 -0,31% USD/HUF327,33 -0,39% GBP/HUF440,53 -0,44% CHF/HUF413,22 -0,41% PLN/HUF91,2 -0,2% RON/HUF75,49 -0,47% CZK/HUF15,9 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73% BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
vasút
MÁV Járműjavító Vállalat

Itt a mentőöv, megérkezett a kérelem: a MÁV vásárolja meg a Dunakeszi Járműjavítót

Az állam menti meg a Magyar Vagon csoport bedőlt cégeit. Meg is vásárolta a MÁV a dunakeszi járműjavítót, a tulajdonosváltás bejegyzés alatt áll.
VG
2025.12.31, 13:11
Frissítve: 2025.12.31, 13:25

A Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV) 100 százalékos befolyást szerez adásvétel útján a Dunakeszi Vasútgépész Járműjavító és Járműgyártó Kft.-ben, a bejegyzési kérelem szilveszter napján érkezett – írta a 24.hu.

DJJ, vasút, vonat, gyár, Dunakeszi
A Dunakeszi Járműjavító / Fotó: Voros Istvan stv / Magyar Vagon / Facebook

November végén maga Lázár János építési és közlekedési miniszter beszélt arról, hogy hosszú idő után eldőlt a hányattatott sorsú járműjavító sorsa. A tárcavezető Szolnokon tartott sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a MÁV bevásárolja magát a Dunakeszi Járműjavítóba.

A Dunakeszi Járműjavító a háború miatt került bajba

A Ganz-Mavag International Kft. (GMVI) és a Dunakeszi Járműjavító Kft. alapvetően két vállalat. A járműjavító a teljes vállalatcsoport központi cégéhez, a GMVI-hez tartozik. Mindkét cég stratégiai jelentőségű, miután augusztus 7-én került be a Magyar Közlönybe az a kormányhatározat, amely szerint az orosz–ukrán háború miatt a kormány a dunakeszi vagongyártás működésének fenntartását nemzetgazdasági érdeknek minősítette.

Azért a háborúra hivatkozva vált stratégiailag kiemeltté a Ganz-Mavag cégcsoport, mert amiatt kezdődtek a gondok. A GMVI az orosz Transzmasholdinggal (64,9 százalékos részesedése van a Dunakeszi Járműjavítóban) 2020-ban elnyerte az Egyiptomnak szánt 1350 darabos személykocsi-megrendelést, de a Transzmasholding a háborús szankciók miatt később kiszorult a projektből.

A dunakeszi járműgyártó ezután tetemes veszteséggel tudta csak folytatni a gyártást, októberben már odáig fajultak a dolgok, hogy a GMVI vezetői levelet írtak az üzleti partnereiknek, hogy nem tudják törleszteni a Dunakeszi Járműjavítóval kapcsolatos fennálló kötelezettségeiket.

A cég pénzügyi helyzete évek óta folyamatosan romlik, az Opten azt írja, a Magyar Vagon Dunakeszi Járműgyártó, Javító és Karbantartó Kft. tavaly 46,135 milliárd forintos nettó árbevétel mellett 8,3 milliárd forintos adózás utáni veszteséget könyvelt el.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu