Egy kicsit nem figyelünk oda, és mobil powerbankot csinál az állam az e-autónkból

Olyan pontokkal módosult a közúti közlekedési törvény, amelyek az elektromos autózástól annak közlekedési előnyein túl továbbiakat is remél. Az előnyök egy része tulajdonképpen már létezik, azonban nem látható, hogy mekkorák, illetve hogy mit kellene tenni annak érdekében, hogy az e-autók tulajdonosai és a magyar energiagazdaság érdemben élvezhessék ezeket.

Új funkciókat kaphatnak az e-autók / Fotó: Shutterstock

Ezért a Magyar Közmű-szabályozási Hivatalnak (MEKH) fel kell mérnie, hogy az elektromos járművek az elektromos töltőpontok kiépítése és üzemeltetése révén – többek között a kiegyenlítő piacon való részvételükkel – hogyan járulhatnának jobban hozzá

a villamosenergia-rendszer rugalmasságához,

valamint a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia további felhasználásához.

Az elektromos járművek azzal vesznek részt a villamosenergia-rendszer (VER) kiegyenlítő piacán, ha akkumulátoraikat olyan időszakokban töltik, amikor a rendszerben felesleges mennyiségű áram jelenik meg. Ilyenkor az e-autó „elszívja” ezt az áramot – emiatt zuhanna, nulla vagy akár negatív is lehet a villamos energia tőzsdei ára –, illetve amikor a VER egyensúlyát valamely erőmű teljesítményének csökkentésével kellene megtartani. Vagyis kifejezetten jót tesz a VER-nek és az árampiacnak.

Csakhogy nem lehet tudni, hogy e haszon érdemi nagyságú-e, sőt azt sem, hogy egyáltalán kimutatható-e. A jogszabály éppen erre vár választ a MEKH-től, mostantól háromévente május 31-ig, egyébként pedig az uniós előírásokat követve. A számítás címzettje az energiaügyi miniszter.

Előnyök sora remélhető az e-autóktól

A miniszter szintén háromévente, május 31-ig egy másik elemzést is vár a MEKH-től a december 23-i törvénymódosítás szerint. Azt kell kimutatni, hogy a kétirányú töltés

hozzájárulhat-e a felhasználói és rendszerköltségek csökkentéséhez,

valamint a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia részarányának növeléséhez a villamosenergia-rendszerben.

Jelenleg a töltés egyirányú a hazai elektromos töltőhálózaton: az áram a – lehetőleg megújuló forrású – erőműből, de leginkább a VER-ből a töltőn át a jármű akkumulátorába kerül.

Kétirányú töltés esetén már maga az autó is juttathat áramot a hálózatba a töltőn keresztül,

ahogyan a tulajdonosa hálózatába is. Az előnyök világosak: