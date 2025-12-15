Deviza
Ezekre a decemberi határidőkre mindenképp figyeljenek az egészségpénztári tagok – sok pénz múlik rajta

Egyre népszerűbb az egészségpénztári tagság a hazai lakosság körében, hiszen az adó-visszatérítés révén nemcsak az egészségügyi kiadásainkat csökkenthetjük, hanem a mindennapi családi költségekbe is könnyebbséget hozhatunk. Az év vége pedig különösen fontos időszaknak számít, hiszen sokan ilyenkor dönthetnek arról, hogyan maximalizálhatják a visszatérítésüket. Mutatjuk, mely határidőkre érdemes mindenképp figyelniük az egészségpénztárak ügyfeleinek.
VG
2025.12.15, 12:18

Az önkéntes egészségpénztár tagjai akár évi 150 ezer forint adó-visszatérítést is kaphatnak. A rendszer lényege, hogy a befizetett összegek 20 százalékát az állam év végén visszautalja, így a megtakarítás nemcsak biztonságos, hanem kifejezetten jövedelmező is. Az egészségpénztárak és az önkéntes nyugdíjpénztárak zöme decemberben ráadásul valamilyen kedvezménnyel is készül, ahhoz azonban, hogy ezeket ki tudjuk használni, a határidőkre is figyelni kell.

A december végéig az egészségpénztári számlára beérkező és jóváírt befizetések után vehető igénybe a legfeljebb 150 ezer forint adó-visszatérítés. (illusztráció) Fotó: Móricz Sabján Simon
A december végéig az egészségpénztári számlára beérkező és jóváírt befizetések után vehető igénybe a legfeljebb 150 ezer forint adó-visszatérítés / Fotó: Móricz-Sabján Simon

A december végéig az egészségpénztári számlára beérkező és jóváírt befizetések után vehető igénybe a legfeljebb 150 ezer forint adó-visszatérítés

Ahhoz, hogy ezt a lehetőséget ki tudjuk használni, érdemes időben elindítani a fizetést, különben kicsúszhatunk az időből – hívják fel a figyelmet a Bank360 szakértői. Emellett a pénztárak év végi akciói is december végén érnek véget, az év elejére tervezett sorsolásoknál pedig csak az év végéig beérkező befizetéseket tudják figyelembe venni.

A pénztárak által megszabott határidő a befizetés módjától függ.

Azonnali átutalással akár az év utolsó napján is fizethetünk, de a csekkes befizetést érdemes még karácsony előtt elindítani.

  • Az OTP Egészségpénztárnál akár az év utolsó napjaiban is el lehet intézni a befizetéseket. Kártya-összekötéses vásárlással 2025. december 28. a határidő. Bankkártyával 2025. december 29-ig, átutalással: 2025. december 31., 12 óráig, készpénzzel pedig 2025. december 31., 12 óráig fizethetünk az OTP Bank fiókjaiban.
  • A OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárnál a bankkártyás befizetés indításának határideje 2025. december 29., az átutalásoknak pedig legkésőbb december 31-ig kell beérkezni.
  • A Patika Egészségpénztárnál bankkártyával a pénztár oldalán keresztül 2025. december 31-én 23:59 percig lehet befizetni. Idei befizetésnek számít, ha a befizetésről a visszaigazoló e-mail 2025. december 31. éjfélig megérkezik a befizető e-mail-fiókjába. Banki utalással (azonnali utalási megbízással) a 2025. december 31. 12:00-ig adott megbízások teljesülnek idei befizetésként. Személyesen a CIB bankfiókban december 31-én, a fiók nyitvatartási idejében lehet befizetni a pénztár számlájára.
  • A Vitamin Egészségpénztárnál a díj qvik azonnali utalással is teljesíthető. A befizetett összeget így azonnal jóváírja a pénztár az egyéni számlákon. A pénztár honlapjáról indított, utolsó héten teljesített bankkártyás fizetések azonban nem biztos, hogy 2025-ben beérkeznek a pénztár bankszámlájára. A 2025. december 23-ig beérkezett tagi számlákat még az idei évben ki tudja fizetni a pénztár, az ezt követően beérkező számlák kifizetése pedig automatikusan a következő évben történik.
  • A Generali az egészségpénztári, illetve az önkéntes nyugdíjpénztári számlák tulajdonosainak is azt javasolja, hogy a 2025-ös befizetéseket csekken december 15-ig, bankkártyával december 25-ig, átutalással pedig december 30-ig teljesítsék annak érdekében, hogy a befizetések után igénybe tudják venni az adó-visszatérítést.
  • Az Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztárnál a csekkes befizetéseket legkésőbb december 23-ig kell elindítani, bankkártyával december 29-ig lehet befizetni a számlára, átutalással pedig akár december 31-én, 12:00 óráig is.
  • A névváltás előtt álló MBH pénztáraknál is azokat a befizetéseket fogadják el, amelyek 2025. december 31-ig beérkeznek a pénztári számlákra. Az online bankkártyás befizetés legkorábban a befizetést követő második munkanapon teljesül a pénztár bankszámláján, ennek alapján az online bankkártyás befizetés legkésőbb december 29-én indítható, banki átutalás legkésőbb december 31-én indítható, csekkes befizetés pedig legkésőbb december 23-ig adható fel.
  • Az Alfa Nyugdíjpénztárnál a befizetésnek legkésőbb 2025. december 31-ig meg kell érkeznie a pénztár számlájára. Ehhez több napra is szükség lehet, a pénztár szerint az átutalásnál egy, a bankkártyás fizetés esetén pedig két-három munkanappal érdemes számolni. Ezért az átutalást 2025. december 31-én 17:00-ig érdemes elindítani, bankkártyás fizetésnél pedig december 29. az utolsó nap, amikor még lehet indítani a díjfizetést ahhoz, hogy az összeget számításba lehessen venni a 2025-re vonatkozó adó-visszatérítéskor.

A szakértők szerint az egészségpénztári tagság nemcsak tudatos pénzügyi döntés, hanem családi biztonsági tartalék is. Akár pelenkát, akár gyógyszert vásárolunk, az adó-visszatérítés révén az év végén jelentős összeg ütheti a markunkat. Sőt, akár az Otthon Start Program hitelét is fizethetjük a megtakarításokból.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

