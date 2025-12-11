Energia jeligére várja a kormány a jelentkezőket, akik között 38,7 milliárd forintot oszt szét

Legalább 10 millió, de akár félmilliárd forint kamatmentes hitel segítheti a hazai kis- és középvállalkozások jelentős energia-megtakarítást eredményező beruházásait — közölte a Kormány.

A kis- és középvállalkozások energiafejlesztéséért küldött ki felhívást a kormány. / Fotó: Hans Lucas via AFP

Újabb felhívás a vállalkozások fejlesztéséért

A Jedlik Ányos Energetikai Program legújabb felhívásának tervezete társadalmi egyeztetésre indult a pályázati honlapon. A kormány a kiírásban a cégek gyártási folyamatainak energiahatékonyságát javító vagy épületenergetikai fejlesztéseihez kínál támogatást.

Hárommilliárd forintot a víziközmű-szolgáltatók berendezéseinek, gépészeti elemeinek korszerűsítésére különítenek el.

A felhasznált energiamennyiségek csökkentésével mérsékelhető a környezetterhelés, a hazai vállalkozások versenyképessége mellett Magyarország energiaszuverenitása és az ellátás biztonsága is erősíthető.

Vissza nem térítendő támogatások

A családok energiahatékonysági fejlesztéseit az energetikai otthonfelújítási programmal ösztönzi a kormány. Az akár 6 millió forint vissza nem térítendő forrással és kamatmentes hitellel támogatott korszerűsítésekkel legalább 30 százalékos energia-megtakarítást kell elérni. Mostanáig mintegy 7200 kölcsönkérelem érkezett be közel 40 milliárd forint értékben. Hozzávetőleg 2700 pályázónak már ki is fizettek összesen több mint 10 milliárd forintot.

Most a cégeken a sor: a Jedlik Ányos Energetikai Programban a fővároson kívül működő kis- és középvállalkozások számára válik elérhetővé összesen 38,7 milliárd forint kamatmentes hitel.

A teljes keretösszeg legfeljebb 35 százaléka hasznosulhat a legfejlettebb régiókban, a Közép- és Nyugat-Dunántúlon, Pest vármegyében. A forrásmennyiség mintegy kétharmada az ország más részeiben csökkentheti a cégek energiafogyasztását, áram- és gázszámláit.

3 milliárd forintos elkülönített keret a víziközmű szolgáltatók gépészeti berendezéseinek korszerűsítésével könnyítheti meg az ágazat gazdálkodását.

Mi szükséges hozzá?

Alapfeltételként a vállalkozásoknak legalább 30 százalékkal kell csökkenteniük primerenergia igényüket a támogatás felhasználásával. A megtakarítást tisztán épületenergetikai fejlesztés esetében épületenként, tisztán technológiai korszerűsítés esetén az érintett gyártási folyamat, logisztikai egység vonatkozásában, komplex beruházásnál pedig telephelyenként szükséges elérni.