Energia jeligére várja a kormány a jelentkezőket, akik között 38,7 milliárd forintot oszt szét
Legalább 10 millió, de akár félmilliárd forint kamatmentes hitel segítheti a hazai kis- és középvállalkozások jelentős energia-megtakarítást eredményező beruházásait — közölte a Kormány.
Újabb felhívás a vállalkozások fejlesztéséért
A Jedlik Ányos Energetikai Program legújabb felhívásának tervezete társadalmi egyeztetésre indult a pályázati honlapon. A kormány a kiírásban a cégek gyártási folyamatainak energiahatékonyságát javító vagy épületenergetikai fejlesztéseihez kínál támogatást.
Hárommilliárd forintot a víziközmű-szolgáltatók berendezéseinek, gépészeti elemeinek korszerűsítésére különítenek el.
A felhasznált energiamennyiségek csökkentésével mérsékelhető a környezetterhelés, a hazai vállalkozások versenyképessége mellett Magyarország energiaszuverenitása és az ellátás biztonsága is erősíthető.
Vissza nem térítendő támogatások
A családok energiahatékonysági fejlesztéseit az energetikai otthonfelújítási programmal ösztönzi a kormány. Az akár 6 millió forint vissza nem térítendő forrással és kamatmentes hitellel támogatott korszerűsítésekkel legalább 30 százalékos energia-megtakarítást kell elérni. Mostanáig mintegy 7200 kölcsönkérelem érkezett be közel 40 milliárd forint értékben. Hozzávetőleg 2700 pályázónak már ki is fizettek összesen több mint 10 milliárd forintot.
Most a cégeken a sor: a Jedlik Ányos Energetikai Programban a fővároson kívül működő kis- és középvállalkozások számára válik elérhetővé összesen 38,7 milliárd forint kamatmentes hitel.
A teljes keretösszeg legfeljebb 35 százaléka hasznosulhat a legfejlettebb régiókban, a Közép- és Nyugat-Dunántúlon, Pest vármegyében. A forrásmennyiség mintegy kétharmada az ország más részeiben csökkentheti a cégek energiafogyasztását, áram- és gázszámláit.
3 milliárd forintos elkülönített keret a víziközmű szolgáltatók gépészeti berendezéseinek korszerűsítésével könnyítheti meg az ágazat gazdálkodását.
Mi szükséges hozzá?
Alapfeltételként a vállalkozásoknak legalább 30 százalékkal kell csökkenteniük primerenergia igényüket a támogatás felhasználásával. A megtakarítást tisztán épületenergetikai fejlesztés esetében épületenként, tisztán technológiai korszerűsítés esetén az érintett gyártási folyamat, logisztikai egység vonatkozásában, komplex beruházásnál pedig telephelyenként szükséges elérni.
Energetikai innovációk
A kormány a Jedlik Ányos Energetikai Program keretében összesen 440 milliárd forinttal támogatja a vállalkozások fejlesztéseit. A tíz kiírás a többi között a földhő és biogáz fokozott hasznosítását, az energetikai kutatás-fejlesztést és az ipari energiatárolók telepítését ösztönzi.
A programcsomag legfontosabb hatásaként csökkenti a hazai cégek rezsikiadásait, ezzel javítva versenyhelyzetüket.
A közelmúltban az önkormányzatoknak szóló programelemet jelentettek be, a Magyar Falu Programmal közösen meghirdetett felhívás a kistelepülések közvilágításának korszerűsítéséhez biztosít 18 milliárd forintot.