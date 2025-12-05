Bejelentés: megvan a pénz, indul a gigantikus új magyar erőmű építése — az MVM elnöke elmagyarázta, miért van rá szükség

Aláírták a Tisza CCGT 1000 megawattos gázüzemű erőműnek a finanszírozási szerződését — közölte Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, egyben az MVM igazgatósági elnöke a Facebook-oldalán.

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a napelemekről és az energiaellátásról is nyilatkozott Facebookon. / Fotó: Czepek Gábor / Facebook

A beruházás elindulása nem csupán egy ipari projekt kezdetét jelenti, hanem annak a hosszú távú stratégiai törekvésnek a megerősítését is, amely Magyarország energiaellátásának stabilitását és rugalmasságát kívánja garantálni a következő évtizedekben.

Magyarország napenergia-termelése olyan pillérként működik, amely köré biztonsággal lehet építeni a megújuló energia jövőjét. A Tisza CCGT hiánypótló lesz a hazai energiaiparban, mivel gyorsan indítható, nagy teljesítményű tartalékot ad a rendszernek

és csúcsidőben vagy borús napokon képes azonnal reagálni.

Technológiai és gazdasági érdekek

A beruházás bejelentése mögött nemcsak technológiai, hanem gazdasági fontosság is húzódik. Magyarország továbbra is arra törekszik, hogy energiaellátása egyszerre legyen fenntartható, versenyképes és kiszámítható. A fejlesztés a hazai iparnak, a régiónak és a jövő energiabiztonságának egyaránt lendületet ad.

Most kaptam a jó hírt, hogy aláírták a Tisza CCGT 1000 megawattos gázüzemű erőműnek a finanszírozási szerződését, úgyhogy hamarosan indulhat a beruházás. Ez jó hír Magyarországnak és jó hír a magyar energetikának, mert nincs napelem boom kiegyenlítő energia nélkül, amelyet ezek az erőművek tudnak biztosítani. Hajrá!

— posztolta Facebookon Czepek Gábor.

Magyarország az élen jár energiaügyekben

Ahogy korábban megírtuk, az egykori Tisza II. erőmű telephelyén, Tiszaújvárosban épülhet meg egy új, összesen ezer megawatt teljesítményre képes kombinált ciklusú erőmű, ami majd földgázzal fog működni.

A Boon információi szerint az alaperőművet 2028 végén, 2029 elején helyezhetik üzembe, és elkészülte után ez lesz a Paksi Atomerőmű után az ország második legnagyobb erőműve. A két új tiszaújvárosi blokk évente átlagosan 5200 gigawattóra villamos energiát termelhet majd. A létesítmény építésekor a környezetvédelmi előírásoknak teljes körűen eleget téve, észszerűen hasznosulnak a már meglévő infrastruktúrák.

A tiszaújvárosi építkezés barnamezős beruházásban, egy működésből korábban kivont, olaj-földgáz tüzelésű erőmű telephelyén valósul meg.

Az erőmű építésről szóló közlemény szerint a fejlesztés a beruházásösztönzést és munkahelyteremtést középpontba helyező iparpolitikai célok elérését is segíti, miközben a belföldi áramtermelés fokozásával Magyarország energiaszuverenitását is erősíti. Az erőműben akár hidrogént is lehet majd tüzelőanyagként használni.