Ursula von der Leyen
Patrióták Európai Párt
EU csúcs

Uniós csúcs: Orbán Viktor máris összeállt Andrej Babissal – Ursula von der Leyen most meglátja, mire képesek a patrióták

Andrej Babis visszatérésével nagyot bővült a Patrióták EU-s csoportja, amely a harmadik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben. Ursula von der Leyen már gyanakszik, hogy valamire készül ez a megerősödött frakció.
VG
2025.12.17, 08:28
Frissítve: 2025.12.17, 08:54

A Patrióták bicepszet növesztettek! Ma reggel előkészítő tárgyalásokkal kezdünk, aztán irány a Patrióták csúcstalálkozója, most először két miniszterelnökkel — közölte Orbán Viktor a Facebook oldalán.

eu európai unió
Az EU-s Patrióta vezetők az EU csúcson. / Forrás: Orbán Viktor Facebook oldala

Andrej Babis visszatérésével a Patrióták pártcsaládja másik súlycsoportba került. Harmadik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben, két miniszterelnök a Tanácsban, Salvini kormányon Olaszországban, a legerősebbek vagyunk Franciaországban, Ausztriában és Hollandiában, felkészül Spanyolország és Portugália.

Ez a győztes hazafiak szövetsége, amely újra naggyá fogja tenni Európát. Ha kell, széllel szemben harcolva

 — közölte Orbán Viktor. 

Az EU nyílt hadüzenetet küldhet Putyinnak

Ahogy korábban arról beszámoltunk, Orbán Viktor a belga fővárosban az uniós tagállamok vezetőinek részvételével kezdődő EU-csúcs apropóján elmondta, a találkozón a következő hétéves költségvetés, a migráció és a Közel-Kelet témája egyaránt napirenden van, de ezt az összes, egyébként fontos kérdést "mind be fogja takarni" a háború és a béke kérdése.

Az orosz vagyon elkonfiskálása, kisajátítása, ahogy a bizottság terveiben szerepel, vagyis, hogy elvesszük a befagyasztott vagyont az oroszoktól és odaadjuk az Oroszországgal háborúban álló Ukrajnának, az nem más, mint egy nyílt hadüzenet.

A miniszterelnök hozzátette, hogyha az EU valóban elszedi az oroszok pénzét, akkor azt putyinék is úgy fogják értelmezni, hogy hadüzenet.

Orbán Viktor azzal folytatta, hogy Putyin biztosította arról, hogy 

a nemzetközi jog minden eszközét felhasználják" azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek ezt megszavazzák. Mivel Magyarország nem fogja ezt megszavazni, levédte magát az orosz ellenlépéstől.

Az ukránok támogatása felől közelítve a kérdéshez azt kell megvitatnunk, hogy adjunk-e, ha igen, mennyit és milyen módon Ukrajnának támogatást, katonaitól a pénzügyiig, gondolva az összes lehetséges formára - fogalmazott a kormányfő, megjegyezve, a következő időszakban ez az asztalon lévő kérdés.

Kifejtette, a háborúpártiak Ukrajnának akarnak támogatást adni, akik meg nem akarnak ilyet adni, azok azt mondják, nem kellene semmilyen döntést sem hoznunk most, hanem meg kell várni az amerikai-orosz tárgyalások eredményét.

Nekünk, békepártiaknak csak annyit kellene mondani, hogy támogatjuk az amerikaiak békeerőfeszítését, és addig semmilyen stratégiai döntést ne hozzunk, mert az csak csökkenti az amerikai tárgyalások sikerességének esélyét — hangoztatta Orbán Viktor, hozzátéve, a következő napokban a háború- és a békepártiak "összecsapása" történik majd meg.

