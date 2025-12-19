Deviza
Rendkívüli

Rendkívüli: vége az EU-csúcsnak, megvan a megállapodás Ukrajnáról – ez a döntés az orosz vagyonról

EU-csúcs
orosz vagyon
háború
Ukrajna
Orbán Viktor
Magyarország

Azonnal megszólalt Orbán Viktor az EU-csúcs döntése után Ukrajnáról: részletesen elmondta, mi vár most Magyarországra – "Mi ebből kimaradunk"

Összeállt a magyar-szlovák-cseh erőközpont.
Hecker Flórián
2025.12.19, 05:53
Frissítve: 2025.12.19, 06:01

Orbán Viktor: az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba, ettől sikerült megóvni magunkat – erről Orbán Viktor beszélt az EU-csúcs végén Brüsszelben, pénteken hajnalban.

EU-csúcs, Orbán Viktor
EU-csúcs: Magyarország, Szlovákia és Csehország ellenállt, kimarad az ukrán hitelből / Fotó: Fischer Zoltán

A magyar miniszterelnök értékelése szerint a befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira hadüzenetként értelmezhető, azonnal belerántott volna bennünket egy háborúba,

ettől sikerült megóvni magunkat, ez egy nagyszerű siker.

Az egynapos brüsszeli uniós csúcsértekezlet után nyilatkozva Orbán Viktor azt mondta, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználása "egy halott ötlet".

EU-csúcs: Magyarország, Szlovákia és Csehország ellenállt

Mi ezt eleve elutasítottuk, megmondtuk, hogy Magyarország ezt ellenzi és semmilyen felelősséget ezért nem vállal – fogalmazott a miniszterelnök. Szerinte ha ez a javaslat átment volna, akkor napokon belül, de három hónapon belül mindenképpen benne állnánk közvetlenül is egy háborúban.

Elmondása szerint kiderült, hogy összességében az uniós tagállamok magáncégeinek több vagyona van Oroszországban, mint az Európában befagyasztott orosz vagyon, ami azt jelenti, hogy egy orosz válaszlépés esetén Európa ezen nem nyer, hanem veszít.

Kiderült továbbá, hogy jogilag nem védhető a konstrukció, ez "konfiskálásnak, elkobzásnak" fog minősülni. A belgák ezt nem vállalták. Csak akkor járultak volna hozzá, ha a kockázatot vállalja a többi tagállam is. De "ehhez nem nagyon fűlött a foga senkinek".

A közös uniós hitelfelvétellel kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta: annak "akadálya mi voltunk", valamint a szlovákok. "Mi azt mondtuk, hogy nem akarunk közösen hitelt fölvenni és ezt a pénzt elküldeni, odaadni kölcsön formájában Ukrajnának, amiről mindannyian tudjuk előre, hogy ezt a kölcsönt az ukránok a büdös életben nem fogják tudni visszafizetni".

A szlovákok nagyon erősen szembementek ezzel, mi, magyarok is, ahogy szoktunk, és Andrej Babis cseh miniszterelnök is bejelentette, hogy kormánya nem akar pénzt küldeni Ukrajnába.

Ezért mi azt kértük, ha ők erre a vonatra föl is szállnak, mi meg nem akarunk erre jegyet váltani, akkor nekünk ne kelljen fölszállni erre a vonatra. Úgyhogy mi ebből kimaradtunk

– jelentette be. Tehát most egy hadikölcsön jött létre,

  • Csehországot,
  • Szlovákiát
  • és Magyarországot kivéve

az összes uniós tagállam összeállt egy hitelnyújtó közösséggé. Uniós pénzt is fölhasználva hadikölcsönt adnak az ukránoknak. "Mi ebből kimaradtunk" – húzta alá Orbán Viktor.

Szavai szerint ez a hadikölcsön sose fog visszajönni, annak kamatait és a tőkéjét azoknak kell majd kifizetni, akik a hadikölcsönt nyújtották Ukrajnának. Úgyhogy "megmentettük a gyerekeinket, meg az unokáinkat attól, hogy egy elhibázott háborúba, hadikölcsön formájában küldött pénzért majd nekik kelljen később helytállni".

Orbán Viktor fontosnak nevezte továbbá, hogy "összeállt a V3" és együtt léptek fel szlovákok, csehek és magyarok. "Ez így, a három együtt, az már egy nehézsúly. Ez bíztató, folytatni fogjuk az együttműködést".

A rossz hír az az, hogy noha "mi kimaradtunk ebből az egészből", de a hadikölcsön révén megsegítették az európai vezetők a háborút, és folytatódik a háborús készülődés.

Összességében tehát a háborús fenyegetés szempontjából csak rossz híreim vannak és csak rossz tapasztalataim. Hogy mi ebből kimaradunk, az a jó dolog – zárta nyilatkozatát Orbán Viktor.

