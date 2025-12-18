Magyarországnak a világ összes pénzét kifizetheti az EU legújabb terve miatt az oroszok ellen, drágul a klíma és a hőszivattyú – a legolvasottabb magyar gazdasági cikkek júliusban

Magyarországnak a világ összes pénzét ki kell fizetnie, ha életbe lép az EU legújabb terve az oroszok ellen. Akár 800 milliárd forinttal is megemelheti Magyarország energiakiadásait az EU orosz energiahordozókra tervezett embargója – figyelmeztetett az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Czepek Gábor szerint az orosz energiaembargó a lakosság számára többszörös gáz- és áramdíjat jelentene, és veszélybe sodorhatja a rezsicsökkentés jelenlegi rendszerét.

EU tiltása az orosz energiavásárlásra: a júliusi topcikkek között volt / Fotó: AFP

Akár 800 milliárd forinttal is növelheti Magyarország éves energiaköltségeit az Európai Unió orosz energiaembargós javaslata, amely a gáz és kőolaj teljes kivezetését célozza 2027 után

– mondta Czepek Gábor parlamenti államtitkár. A politikus hangsúlyozta: ez az összeg megegyezik a rezsicsökkentésre szánt állami forrásokkal.

Az államtitkár szerint a szankciós javaslat következményeként a magyar háztartások akár négyszeres gáz-, illetve kétszeres áramszámlával szembesülhetnének.

Czepek emlékeztetett: az Európai Bizottság már 2013 óta támadja a magyar rezsivédelmi politikát, és kötelezettségszegési eljárást is indított az ország ellen. A mostani rendelettervezet pedig a tagállamok számára kötelezővé tenné az orosz földgáz és kőolaj teljes kivezetését.

Alig jelentették be, máris kiszélesítették a 3 százalékos hitelt

Új értékhatárról döntöttek, a korábbit módosították, de nem minden esetben. A 3 százalékos hitel új szabályozását most hozták nyilvánosságra. Orbán Viktor július elején hozta nyilvánosságra, hogy a kormány 3 százalékos kedvezményes hitelt indít az első lakás vagy ház megvásárlásához. A miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett rövid videóüzenetében kijelentette: „Bárkinek. Bárhol.” Az új otthonteremtési programban

maximum 50 millió forint hitelt lehet fölvenni

25 éves futamidőre,

a futamidő alatt végig 3 százalékos kamattal,

mindössze 10 százalékos önrésszel.

A Magyarország Kormánya Facebook-csatornán ugyanis megjelent egy bejelentés Panyi Miklósól, a Miniszterelnökség miniszterhelyettesétől. „Jó hír az első lakást vásárlóknak” – kezdte bejelentését. Arról beszélt, hogy a héten több egyeztetést is folytattak az ingatlanpiac szereplőivel, banki szakemberekkel, ingatlanfejlesztőkkel. Ezek eredményeképp több fontos döntést is hoztak.

Ezen a ponton közölte, hogy

lakás esetében a százmillió forintos ingatlanárkorlát marad, viszont házak esetében ezt felemelik 150 millió forintra.

Ez különösen azoknak jó hír, akik az első otthonukat agglomerációs környezetben szeretnék megteremteni.