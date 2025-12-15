Minden városba megérkeztek a fenyőfák – kiderült, a mű- vagy az élő fenyő a környezetbarátabb választás

A hazai termelők bőséges kínálattal várják a vásárlókat, akik jellemzően minden fenyőfaj esetében magyar termelésből származó portékával találkozhatnak. Országszerte közel kétmillió fenyőfa kel el a következő napokban – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének közös körképéből.

A fenyőfatermelők idén közel kétmillió fát adhatnak el országszerte / Fotó: Szendi Péter

Az idén a csapadékhiány és a rovarkártevők okoztak gondot a termelőknek, ennek ellenére a kínálat ebben a szezonban is kiváló minőségű.

A szervezetek adatai szerint hazánkban mintegy 3 ezer hektáron termesztenek fenyőfát, főleg Vas, Zala, Somogy vármegyében, de az Északi-középhegységben NAK a Mátra és a Bükk környékén NAK, valamint Nógrád és Heves vármegyében is sokan foglalkoznak ezzel.

A karácsony előtti hetekben évente 1,8-2 millió fenyő talál gazdára, ennek jelentős része, csaknem 70 százaléka Nordmann-fenyő.

Az elmúlt évtizedben ez a fenyőfaj vált a legnépszerűbbé Magyarországon, megelőzve a hosszú ideig csúcstartó lucfenyőt és a kékes színű tűleveleivel gyönyörködtető ezüstfenyőt.

A közleményben

azt javasolják, hogy az ünnepekre részesítsék előnyben a jó minőségű vágott fenyőt a földlabdás fenyővel szemben, mert a kiültetés után is megmaradó fenyő speciális nevelést igényel.

Ha mégis a földlabdás fenyőfa mellett döntenek, akkor kizárólag hivatalos díszfaiskolából szerezzék be a növényt – írták.

Kiemelték: bármely fajtára essen is a választás, a legfontosabb, hogy megbízható helyről, lehetőség szerint termelőtől vásároljanak. A termelők szinte az ország összes településén megjelennek. A fenyővásárok december elején kezdődtek, és egészen szentestéig tartanak.

A vásárlást követően érdemes hűvös helyen – teraszon, erkélyen, garázsban, esetleg pincében – tartani a fát, vízbe tenni azonban nem szükséges, hiszen a kivágott fa már nem vesz fel vizet.

A tévhitekkel ellentétben a piacra kerülő fenyőfák nem erdők kiirtásából származnak, hanem célültetvényeken termesztik őket. Az az állítás sem igaz, hogy akik műfenyőt választanak, környezettudatos döntést hoznak. Miközben a karácsonyfa céljára termesztett fenyők oxigént termelnek, a műfenyők előállítása, megsemmisítése igen nagy környezeti terhelést okoz. A műfenyők zöme Kínából érkezik, így rendkívül nagy az ökológiai lábnyomuk. Ráadásul a tapasztalatok szerint a vásárlók öt-hat év elteltével leselejtezik ezeket, miközben legalább húsz évig kellene használni egy műfenyőt ahhoz, hogy valóban környezetkímélőbb alternatíva legyen – írták.