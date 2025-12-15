Deviza
EUR/HUF385.21 +0.12% USD/HUF327.87 +0.03% GBP/HUF438.79 +0.13% CHF/HUF411.86 +0.04% PLN/HUF91.24 +0.16% RON/HUF75.63 +0.06% CZK/HUF15.85 +0.02% EUR/HUF385.21 +0.12% USD/HUF327.87 +0.03% GBP/HUF438.79 +0.13% CHF/HUF411.86 +0.04% PLN/HUF91.24 +0.16% RON/HUF75.63 +0.06% CZK/HUF15.85 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,993.92 +0.35% MTELEKOM1,758 -0.68% MOL2,942 +0.07% OTP34,440 +0.12% RICHTER9,890 +1.82% OPUS570 +2.28% ANY6,960 -0.86% AUTOWALLIS150 +1% WABERERS5,400 +0.74% BUMIX10,030.47 -0.14% CETOP3,827.28 -0.5% CETOP NTR2,419.19 +0.95% BUX109,993.92 +0.35% MTELEKOM1,758 -0.68% MOL2,942 +0.07% OTP34,440 +0.12% RICHTER9,890 +1.82% OPUS570 +2.28% ANY6,960 -0.86% AUTOWALLIS150 +1% WABERERS5,400 +0.74% BUMIX10,030.47 -0.14% CETOP3,827.28 -0.5% CETOP NTR2,419.19 +0.95%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
műfenyő
fenyőfavásár
Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezet
ünnep
fenyőfa
karácsony
karácsonyfa
vásárlás

Minden városba megérkeztek a fenyőfák – kiderült, a mű- vagy az élő fenyő a környezetbarátabb választás

Bőséges hazai kínálattal indult a karácsonyfaszezon. A fenyőfatermelők idén közel kétmillió fát adhatnak el országszerte. A legnépszerűbb fajta a Nordmann-fenyő. Szakmai szervezetek szerint nem érdemes műfenyőt vásárolni, mert az jellemzően nem környezetbarát, fenyőből pedig inkább a vágottat érdemes választani, mert a labdásnak speciális gondozás kell, hogy a kertben is életben maradjon.
VG/MTI
2025.12.15, 12:30

A hazai termelők bőséges kínálattal várják a vásárlókat, akik jellemzően minden fenyőfaj esetében magyar termelésből származó portékával találkozhatnak. Országszerte közel kétmillió fenyőfa kel el a következő napokban – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének közös körképéből.

fenyő 20251203_karacsonyfa_felsomarac_szp_vn (14)
 A fenyőfatermelők idén közel kétmillió fát adhatnak el országszerte / Fotó: Szendi Péter

Az idén a csapadékhiány és a rovarkártevők okoztak gondot a termelőknek, ennek ellenére a kínálat ebben a szezonban is kiváló minőségű.

A szervezetek adatai szerint hazánkban mintegy 3 ezer hektáron termesztenek fenyőfát, főleg Vas, Zala, Somogy vármegyében, de az Északi-középhegységben NAK a Mátra és a Bükk környékén NAK, valamint Nógrád és Heves vármegyében is sokan foglalkoznak ezzel.

A karácsony előtti hetekben évente 1,8-2 millió fenyő talál gazdára, ennek jelentős része, csaknem 70 százaléka Nordmann-fenyő. 

Az elmúlt évtizedben ez a fenyőfaj vált a legnépszerűbbé Magyarországon, megelőzve a hosszú ideig csúcstartó lucfenyőt és a kékes színű tűleveleivel gyönyörködtető ezüstfenyőt.

A közleményben 

azt javasolják, hogy az ünnepekre részesítsék előnyben a jó minőségű vágott fenyőt a földlabdás fenyővel szemben, mert a kiültetés után is megmaradó fenyő speciális nevelést igényel. 

Ha mégis a földlabdás fenyőfa mellett döntenek, akkor kizárólag hivatalos díszfaiskolából szerezzék be a növényt – írták.

Kiemelték: bármely fajtára essen is a választás, a legfontosabb, hogy megbízható helyről, lehetőség szerint termelőtől vásároljanak. A termelők szinte az ország összes településén megjelennek. A fenyővásárok december elején kezdődtek, és egészen szentestéig tartanak. 

A vásárlást követően érdemes hűvös helyen – teraszon, erkélyen, garázsban, esetleg pincében – tartani a fát, vízbe tenni azonban nem szükséges, hiszen a kivágott fa már nem vesz fel vizet.

A tévhitekkel ellentétben a piacra kerülő fenyőfák nem erdők kiirtásából származnak, hanem célültetvényeken termesztik őket. Az az állítás sem igaz, hogy akik műfenyőt választanak, környezettudatos döntést hoznak. Miközben a karácsonyfa céljára termesztett fenyők oxigént termelnek, a műfenyők előállítása, megsemmisítése igen nagy környezeti terhelést okoz. A műfenyők zöme Kínából érkezik, így rendkívül nagy az ökológiai lábnyomuk. Ráadásul a tapasztalatok szerint a vásárlók öt-hat év elteltével leselejtezik ezeket, miközben legalább húsz évig kellene használni egy műfenyőt ahhoz, hogy valóban környezetkímélőbb alternatíva legyen – írták.

Ennyibe kerülnek idén a karácsonyfák: a vásárlók többsége a legdrágább fajtát keresi – nem könnyű húszezer forint alatt megúszni

Az élő fenyők vásárlásával a vevők nem a távol-keleti gyártókat, hanem nagyrészt a magyar termelőket támogatják, Magyarországon ma 600-700 családi gazdaság termeszt 3000-3500 hektáron fenyőfát. Az éghajlatváltozás nagy kihívást jelent a termesztőknek, mivel egyik fenyőfajta sem bírja jól a szárazságot, a páratartalom hiánya legyengíti a fákat, ez pedig megkönnyíti a kártevőkkel való fertőződést.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu