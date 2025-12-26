Ebben a mutatóban köröket ver a magyar szám az uniós átlagra - Szerbiával szemben viszont még ennél is brutálisabb a különbség

Magyarország föld alatti gáztárolóiban december 15-én – a havonkénti adatfrissítés napján – 3,9 milliárd köbméter földgáz volt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közzététele szerint. Az elmúlt hat évben ilyenkor ennél csak 2021-ben volt kevesebb, 3,38 milliárd köbméter. Volt, hogy a mostaninál a harmadával is több gázon ültünk.

Csökken a hazai földgázkészlet, de így is van elég / Fotó: FGSZ

Pánikra semmi ok

A készletek decemberben kezdődő apadása a közzétett adatok alapján a szokásos tendenciát követi, sőt, volt, hogy már októberben is megindult az apadás. Valójában az a fontos, hogy az importtal és a belföldi termeléssel együtt van-e elég földgáz az országban.

Úgy tűnik, van, hiszen egy másik adatsor szerint még kivitelre is marad bőven.

A kivitel azonban nem elsősorban a tárolók terhére történik, mert az országot elhagyó földgáz eleve tranzitra érkezik. Pillanatnyilag (és három éve döntően egyébként is) Szerbia felől jut a szénhidrogén a hazai hálózatba, amelyet most épp az Ausztria és a Románia felőli szállítás egészít ki. Mindegyiknek – annak is, ahonnan éppen nem érkezik a gáz – megvan a maga érdekessége.

Szükség van az összes vezetéki összeköttetésre, de egy még hiányzik

A Szerbia felőli behozatal orosz importot jelent. A mennyiséget a hosszú távú magyar–orosz megállapodás rögzíti, illetve kényszerítené nullára az Európai Parlament által december 17-én elfogadott, de még nem végleges döntése. Az érdekei elleni döntés esetleges véglegessé válása esetén Magyarország és Szlovákia is beperelné az Európai Bizottságot. Szerbia évek óta Magyarországon tároltat saját célra földgázt.

Az Ausztria felől Magyarországra küldött gáznak az az érdekessége, hogy az akár orosz is lehetne az említett megállapodás szerint. Ám nem az, mert 2025. január 1. óta Ukrajna nem tranzitál orosz gázt, márpedig az Ausztria felől csak ezen (a Szlovákiát is közbeiktató) útvonalon juthatna Magyarországra. Tehát most éppen alternatív szénhidrogént kap az ország Ausztrián át. Szélső esetben azonban e gáz orosz eredete sem zárható ki, ha nagy földrajzi és kereskedelmi kerülővel kerül a csőbe.