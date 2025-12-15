Deviza
Régóta várt szabályozási munkák indultak meg a Duna egyik fontos szakaszán

Olyan folyószabályozás kezdődött meg a Duna főágának egyik szakaszán, amelynek a természet és a hajózás is a nyertese lesz.
Világgazdaság
2025.12.15, 10:40

Hosszas tervezést és egyeztetéseket követően a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) szakmai vezetésével átalakítják az elavult part menti folyószabályozási kőműveket, az ún. sarkantyúkat – számolt be az Origo. Ezek olyan terelőművek, amelyek a hajózási főútvonal felé terelik a vizet, hogy az év minél nagyobb részében lehessen rajta hajózni. A WWF közösségi oldalán közzétett tájékoztató szerint a beruházás a Danube4All projekt keretében valósul meg.

Duna, szabályozás, folyószabályozás
Megindult a Duna főágának egyik szakaszán a folyószabályozás / Fotó: WWF / Facebook

A folyószabályozás legfontosabb előnyei

Megépítésük azonban számos negatív következménnyel járt: lelassították a part menti áramlást, ennek következtében lerakódott a finom hordalék és szűkült a meder, emellett invazív növény- és állatfajok is ellepték a sarkantyúk felületét vagy környezetét.

A cél egy olyan mintabeavatkozás kialakítása a Duna 1676. folyókilométerénél, ahol meghagyják ugyan a sarkantyúk eredeti, hajózást segítő funkcióját, de egyúttal alkalmazkodási lehetőséget teremt a halivadékok számára a túléléshez, amikor a hullámverés a partra száműzné őket, ahonnan nincs visszatérés.

A beavatkozásnak más előnyei is vannak, például nem szűkül tovább a főmeder – amit a sarkantyúk megléte okozott –, és a változatossá váló part menti áramlási viszonyok több halfajnak adnak otthont.

A DINPI oldalán összegzi a jelenlegi, illetve a tervezett beavatkozás után várható élőhely medermorfológiai sajátosságait és áramlási sebességeit. A folyószabályozás eredményeinek összefoglalóját itt találja meg.

