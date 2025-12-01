Varga Mihály bebiztosította, hogy ne okozzon gondot a forint árfolyama az év végén sem
A világ legjobban teljesítő devizái közt van az európai békére készülődő 2025-ös évben a forint, a régiós devizákat is lekörözi, és hétfőn is újabb kétévhez közeli rekordokat hódított az euró ellenében. Eközben érkezett az MNB bejelentése egy óvintézkedésről, amely biztosítja, hogy a forinttulajdonosoknak a következő hetekben se kelljen óriási árfolyamkilengéstől tartaniuk, amikor a pénzügyi rendszerben az év végi zárásokhoz kötődő feladatokat intéznek. A forint árfolyama az euró ellenében a 280-as szint közelébe hatolt.
A hétfői bejelentés: a Magyar Nemzeti Bank
- 2025. december 17-én háromhetes jegybanki diszkontkötvény aukciót,
- december 18-án az év végén átnyúló futamidejű – kéthetes és háromhetes – eurólikviditást nyújtó devizaswap tendert tart a rendszeresen alkalmazott eszközök mellett.
Az MNB célja a piaci jelenléttel, hogy erősítse a monetáris transzmisszió hatékonyságát, és biztosítsa a devizaswap piac stabilitását az év végi időszakban is.
A kötvényaukción a bankok felesleges forintjukat helyezhetik el az év végén átnyúlóan, a devizaswap tenderen pedig eurót szerezhetnek, ha pont ebben az időszakban az év végi zárással összefüggésben szükségük volna rá.
Értelmezésképp: ha az ilyenkor végzett rendhagyó feladatok és pénzmozgások közepette túl sok a helyét kereső forint a rendszerben, az az árfolyam zuhanását idézheti elő, és ugyanilyen hatással járhat, ha átmenetileg jelentős mennyiségű devizára merülne fel kereslet. Az MNB helyet biztosít a forintnak, és devizát azoknak, akiknek kell, az igényeknek megfelelően, az árfolyam esetleges elszabadulása így megelőzhető.
A forint árfolyama: az esetleges ingadozás kivédésére már rég ezt az eszközt alkalmazza az MNB
A bejelentéssel az MNB nem azt üzeni, hogy ilyen folyamatokra számít, normál óvintézkedésről van szó. Meggyőződhet róla, hogy az MNB-t tavasz óta irányító Varga Mihály egyszerűen az elődjei által is használt eszközt helyezi készenlétbe, aki a devizaswap tender "terméktájékoztatójára" kattint: ez 2021. decemberében kelt.
Végképp semmi köze a tendereknek a "pénzügyi védőpajzshoz", amelyet Orbán Viktor washingtoni látogatása után jelentett be a kormány, és találgatáshoz vezetett, miért van szüksége Magyarországnak rá. A válasz szüksége olyan értelemben nincs, hogy éppen most meg kell védenie pénzügyi piacait: olyan értelemben van, hogy eleve elhárítson egy esetleges spekulatív támadást, ami netán már csak azért sem érkezik, mert tudható, hogy úgyis elhárítanák.
Az év végén spekuláció nélkül is okozhatnak olyan feszültséget az ilyenkor szükséges, egyébként normális pénzügyi feladatok, amelyeket esetleg kezelni kell.
Az MNB az év végén átnyúló devizaswap tendereinek finanszírozásához felhasználhatja az eurolikviditást nyújtó nemzetközi repo-keretszerződéseit – tájékoztat a közlemény. Ezek is amolyan védőpajzsok. A jegybankok ilyeneket működtetnek.
