Varga Mihály bebiztosította, hogy ne okozzon gondot a forint árfolyama az év végén sem

A világ legjobban teljesítő devizái közt van az európai békére készülődő 2025-ös évben a forint, a régiós devizákat is lekörözi, és hétfőn is újabb kétévhez közeli rekordokat hódított az euró ellenében. Eközben érkezett az MNB bejelentése egy óvintézkedésről, amely biztosítja, hogy a forinttulajdonosoknak a következő hetekben se kelljen óriási árfolyamkilengéstől tartaniuk, amikor a pénzügyi rendszerben az év végi zárásokhoz kötődő feladatokat intéznek. A forint árfolyama az euró ellenében a 280-as szint közelébe hatolt.

A forint árfolyama: az MNB nem jelölt ki célt, a nagy ingadozást azonban nem szereti, és tesz is ellene, hogy ne legyen Fotó: AFP

A hétfői bejelentés: a Magyar Nemzeti Bank

2025. december 17-én háromhetes jegybanki diszkontkötvény aukciót,

december 18-án az év végén átnyúló futamidejű – kéthetes és háromhetes – eurólikviditást nyújtó devizaswap tendert tart a rendszeresen alkalmazott eszközök mellett.

Az MNB célja a piaci jelenléttel, hogy erősítse a monetáris transzmisszió hatékonyságát, és biztosítsa a devizaswap piac stabilitását az év végi időszakban is.

A kötvényaukción a bankok felesleges forintjukat helyezhetik el az év végén átnyúlóan, a devizaswap tenderen pedig eurót szerezhetnek, ha pont ebben az időszakban az év végi zárással összefüggésben szükségük volna rá.

Értelmezésképp: ha az ilyenkor végzett rendhagyó feladatok és pénzmozgások közepette túl sok a helyét kereső forint a rendszerben, az az árfolyam zuhanását idézheti elő, és ugyanilyen hatással járhat, ha átmenetileg jelentős mennyiségű devizára merülne fel kereslet. Az MNB helyet biztosít a forintnak, és devizát azoknak, akiknek kell, az igényeknek megfelelően, az árfolyam esetleges elszabadulása így megelőzhető.

A forint árfolyama: az esetleges ingadozás kivédésére már rég ezt az eszközt alkalmazza az MNB

A bejelentéssel az MNB nem azt üzeni, hogy ilyen folyamatokra számít, normál óvintézkedésről van szó. Meggyőződhet róla, hogy az MNB-t tavasz óta irányító Varga Mihály egyszerűen az elődjei által is használt eszközt helyezi készenlétbe, aki a devizaswap tender "terméktájékoztatójára" kattint: ez 2021. decemberében kelt.