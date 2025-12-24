Itt a csomag, amit Karácsony repesve várt, de nem köszönte meg – az állam segíti ki a budapestieket

Kihirdették a Magyar Közlönyben a fővárosi segélyhitelről szóló törvényt, amely fizetési nehézségek esetén biztosítana állami garanciával támogatott kölcsönt Budapestnek. A jogszabály lehetővé teszi a Fővárosi Önkormányzat és legalább 50 százalékban fővárosi tulajdonú gazdasági társaságainak egy speciális segélyhitel felvételét a Magyar Fejlesztési Banktól (MFB), ha fizetési nehézségeik miatt nem tudják kifizetni a dolgozók személyi jellegű kifizetéseit és a kapcsolódó közterheket.

Fotó: Anadolu via AFP

A jogszabály célja a fővárosi közszolgáltatások – különösen a tömegközlekedés – zavartalan fenntartása, függetlenül a pénzügyi helyzettől. A hitelt az állam százzázalékos készfizető kezességgel garantálja, az MFB pedig kamatkiegyenlítést kap az államtól. A kölcsönhöz fedezetet kell biztosítani ingatlan, ingóság vagy vagyoni értékű jog formájában.

Az igénylést a főpolgármester, a főjegyző vagy a gazdasági társaság vezetője kezdeményezheti, és a társaságok a fővárosi önkormányzat hozzájárulása nélkül is eljárhatnak. Különleges rendelkezés, hogy ha az önkormányzat nem kezdeményezi a hitelfelvételt, de fizetési nehézség áll fenn, a Fővárosi Kormányhivatal hatósági határozattal indíthatja el az eljárást – akár dolgozói érdekképviselet kérésére is.

Szigorú feltételek

A hitel felvételének feltételei szigorúak: az igénylőnek vállalnia kell konszolidált költségvetés készítését, részletes vagyonleltár összeállítását, az irányítási struktúra hatékonyabb működést szolgáló átalakítását, valamint kéthetente likviditási terv küldését az MFB-nek.

A hitelkeretből kizárólag a személyi jellegű kifizetésekre és kapcsolódó közterhekre lehet lehívni összeget, és minden lehívás előtt nyilatkozni kell arról, hogy nincs más fedezet a kifizetésre. A kifizetéseket egy kormány által létrehozott vizsgálóbizottság ellenőrzi tartalmi és formai szempontból, de a fővárosi lakosok jelentős tömegét érintő közszolgáltatás ellehetetlenülése esetén a kifizetést nem lehet megtagadni.

A jogosultság megszűnik, ha 12 hónapon keresztül nem hívnak le belőle, vagy ha már nincs fizetési nehézség. Emellett az MFB feladatkörét bővítik a segélyhitel kezelésével, az önkormányzat pedig a segélyhitel igénybevétele esetén a kormány előzetes hozzájárulása nélkül köthet hosszú lejáratú működési hitelt.