A két ünnep között ingyen mártózhatunk egy hazai gyógyfürdőben

Ritka lehetőség kínálkozik a termálfürdőzés szerelmeseinek: december 27-én ugyanis díjmentes nyílt napra várnak minden fürdőzni vágyót a Tóalmási Szent András Gyógyvizes Strandfürdőbe.
VG
2025.12.22, 22:16

A Tóalmási Szent András Gyógyvizes Strandfürdő, Pest megye legolcsóbb jegyárait kínáló gyógyfürdője, idén október óta nem látogatható. A leállás ellenére azonban az ünnepi időszakban egy különleges program keretében várják a látogatókat.

Jelenleg a fürdő üzemszünet miatt zárva tart, azonban a korábbi évek hagyományait folytatva a két ünnep közt egyetlen napra megnyitják a létesítményt (illusztráció) Fotó: Balogh Zoltán
Jelenleg a fürdő üzemszünet miatt zárva tart, azonban a korábbi évek hagyományait folytatva a két ünnep közt egyetlen napra megnyitják a létesítményt / Fotó: Balogh Zoltán

Ingyenes fürdőzést biztosít a Tóalmási Szent András Gyógyvizes Strandfürdő

December 27-én a fürdő egy kis ünnepi kikapcsolódást szeretne biztosítani mindenkinek – írta Fodor Sándor, Tóalmás polgármestere Facebook-bejegyzésében. 

 

A nyílt nap keretében:

  • feltöltött termálmedence
  • feltöltött nagymedence
  • és szauna is várja a vendégeket.

A fürdő reggel tíz órától este nyolc óráig tart nyitva, és még forralt borral is kínálják majd a látogatókat. A Tóalmási Szent András Gyógyvizes Strandfürdő újranyitására egyébként jövő év január 19-ig kell várni – számolt be róla a Termálonline.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

