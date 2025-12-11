Így tűnnek el komplett rakományok - a fuvarpiaci maffia befurakodott az ellátási láncba

A karácsony előtti hetekben mindig megszaporodnak a fehérgalléros fuvarpiaci bűncselekmények. A csalók rendszerint komplett rakománnyi csokoládét, húst és exkluzív élelmiszereket zsákmányolnak internetes adathalászattal és hamis tevékenységi engedélyekkel. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) az esetleírások mellett részletesen bemutatja a fuvarpiaci maffia kifinomult bűnözői módszereit is.

A fuvarpiaci maffia hatalmas károkat okoz az értéklánc egészén / Fotó: Németh András Péter (Képünk illusztráció)

Igazi profikból áll a fuvarpiaci maffia

A kiberbűnözés a fuvarpiacon már 15 éve felütötte a fejét. A fehérgalléros fuvarpiaci csalók sokkal veszélyesebbek, mint a ponyvafelmetszők, hiszen komplett rakományokat tüntetnek el nyomtalannul. Ezek általában olyan (bűnszervezetbe vagy bűnszövetségbe tömörült) csoportok, amelyek tagjai meglepő rutinnal és otthonossággal mozognak logisztikai terepen, esetleg többen közülük egykor fuvarszervezőként, raktárosként vagy gépkocsivezetőként dolgoztak. Jártasságuk még a tapasztalt fuvarszervezőket is megtéveszti. A bűnözők ismerik a fuvarvállalás megszokott rendjét,

a szükséges engedélyeket,

a fuvarbörzék szolgáltatásait,

a szakma szóbeli megállapodásain alapuló joggyakorlatát,

van fuvareszközük,

okirat-hamisító összeköttetésük

és olyan emberük, aki magabiztosan vezet nyerges járműszerelvényt.

A bűnözők is jól tudják, hogy a vége felé megnő a nemzetközi csomagküldő szolgáltatók áruforgalma, és a gyártó-termelő vállalkozásoknál, valamint a belföldi és nemzetközi spedícióknál elkezdődik az élelmiszer-logisztikai dömping. Az ellátási láncba befurakodva szabadon garázdálkodnak. Ünnepek előtt gyakorlatilag mindent el tudnak adni a feketepiacon.

A csokoládé kiemelt célpont

Figyelemfelkeltő példákat is közölt az MKFE: a 2022-es karácsonyi előszezon egy 72 milliós csokoládézsákmánnyal kezdődött, de a tettes nem örülhetett sokáig: a háromkamionnyi édességgel kereket oldó férfit a szigetszentmiklósi rendőrök időben elfogták. A maffiózók korábban 200 ezer tábla csokoládé eltüntetésével 18 millió forintos kárt okoztak. A mostani évek rekorder bandájának ügye 2024. november 26-án került az Esztergomi Járásbíróság elé. A csoport 42 tonna hússal, 62 paletta parfümmel, több százmilliós csalással büszkélkedhetett. Tagjain még 2020 októberének derekán egy Csorna melletti kamionparkolóban átrakodás közben ütöttek rajta a rendőrség és a terrorelhárítás kommandósai.