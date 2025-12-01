Áthúzódó hatások: a béke gyökeresen átformálná a magyar gazdaság környezetét – már a tárgyalások is erősítették a forintot

Várhatóan sok fordulatot hozhat az év utolsó hónapja – hívta fel a figyelmet Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. December elsejével lépett életbe az árrésstop kiterjesztése további 13 termékkel.

Nem mindegy, hogyan teljesít év végén a magyar gazdaság / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Világgazdaság kérdésére elárulta: habár az év végi szabadságolások miatt december gazdasági szempontból felemás, a jövő évi növekedés szempontjából – az áthúzódó hatások miatt – egyáltalán nem mindegy, hogyan teljesít év végén a magyar gazdaság.

Nemzetközi színtéren is várhatóak fordulatok – emlékeztetett a vezető elemző. Mint mondta, folyamatosan zajlanak a tárgyalások, lényegében amerikai közvetítéssel, az ukránok és az oroszok között, amely magában hordozza a háború lezárásának esélyét. Ez a folyamat potenciálisan akár nagyon gyorsan is lezárulhat, bár jelenleg nagyobb esélyt lát arra, hogy csak jövő év elején lesz eredmény.

A béke gyökeresen átformálná a magyar gazdaság környezetét: csak a tárgyalások felerősödése érdemi energiaár-csökkenést hozott a globális piacokon, miközben a forint erősödését is támogatta.

A békekötés így további pozitív hatásokkal járhat mind az energiapiacon, mind a forint árfolyamában, miközben akár a monetáris politika számára is teret nyithat a kamatvágásra. Magyar és uniós szempontból vízválasztó lesz még a december 18-i uniós állam- és kormányfői csúcstalálkozó. Ennek keretében egyrészt

Ukrajna további támogatásáról,

az orosz vagyon felhasználásáról,

valamint az újabb szankciókról is vita lesz,

miközben a következő hétéves költségvetésről is első alkalommal tartanak most vitát a legmagasabb szinten. De az addig felmerülő újabb fejlemények, akár egy esetleges orosz–ukrán béketervezet, is szóba kerülhetnek a tárgyalás során.

A november is jelentős változásokat hozott a gazdaságban

A elemző kiemelte: novemberben kapták készhez először a háromgyermekes édesanyák az szja-mentes jövedelmüket, miközben a nyugdíjasok is megkapták a nyugdíjkorrekciót, amely biztosítja a nyugdíjak vásárlóerejének fennmaradását.