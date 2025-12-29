Deviza
Új csővezeték épül: rengeteg üzemanyag és olaj érkezik majd Szlovákiából Magyarországra – elindult a Mol hatalmas beruházása

Elindult annak a magyar–szlovák termékvezetéknek az építése, amely révén a Világgazdaság korábbi cikke szerint teljessé válik a Slovnaft és a Dunai Finomító közötti vezetéki kapcsolat. A csövön a hazai felhasználás bő harmadának megfelelő gázolaj érkezhet. Vagyis a Mol a jövőben is biztosítottnak látja szlovákiai leánycége kőolajellátását.
B. H. L.
2025.12.29, 19:34
Frissítve: 2025.12.29, 19:53

Sorra telnek meg a hazai olajvezeték-depók, amelyekből már meg is kezdték a csövek kihelyezését a Mol új termékvezetékének kijelölt nyomvonala mentén. A lefektetendő vezetéken főleg gázolaj, de benzin és más olajtermék is érkezik majd Magyarországra, mégpedig hatalmas mennyiség. 

gázolaj
Kilométereken át kígyóznak a főleg gázolaj importjára lefektetendő csövek / Fotó: Horváth Lilla

A csövek gyártója a rajtuk olvasható felirat alapján a lengyelországi Izostal és a szintén lengyel Ferrum cég. A csövek a Csepeli Szabadkikötőbe érkeztek (vagy még érkeznek), ahonnan több mint 500 fuvarral jutnak kéttucatnyi depóba.

A mintegy két éven át tartó csőfektetéssel és a kiegészítő munkákkal várhatóan 2027 első negyedében végez a kivitelező, de a tervezett beruházás volumene és komplexitása miatt ettől akár jelentősen el is térhetnek.

A komplexitás egyebek mellett abból adódik, hogy a nyomvonal több tucat hazai települést érint, utakat, vizeket, vasutat és más építményeket keresztez, létesítményeket közelít meg, illetve kerül ki. A Világgazdaság a projekt indulásáról már beszámolt, akkor számos további részletet is közölt. 

A vezeték építésének célja a szlovák és a magyar rendszer összekapcsolása. Mivel e cél ezzel a beruházással meg is valósul, a termékvezetéket a Mol nem kívánja továbbvezetni.

A Slovnafttól érkező termékeket szükség esetén a százhalombattai Dunai Finomító területén lévő működő terméktávvezeték üzemközpontja a meglévő csővezetékeken eljuttathatja más hazai felhasználási helyekre, például Tiszaújvárosba vagy Szajolba.

Tiszaújváros és Tiszapalkonya, valamint Pozsony között jelenleg vasúton utazik a gázolaj a Világgazdaság nyári cikke szerint. Ennek érdekében a Mol beruházást végzett az ottani iparvágányokon, amelyek üzemeltetésére a Rail Cargo Hungaria nyert el megbízást.

Csökken a vasúti és a vízi fuvarozás

Az építendő cső kapacitása évi 1,65 millió tonna. A tervek szerint motorikus gázolajat, motorikus benzint, vegyipari benzint, később esetleg vegyipari gázolajat is behoz rajta a Mol. A gázolajban nem lesz bioösszetevő. Várhatóan minimum kétszer annyi gázolaj érkezik, mint benzin.  

A Mol pozsonyi és százhalombattai finomítója közötti egyirányú, azaz Szlovákia felőli kapcsolat előnyei a következők a nyilvános dokumentáció szerint.

  • Évi 200 ezer tonna rakott fuvarral csökken a dunai hajóforgalom.
  • Megszűnik 200 ezer tonna Dunán történő töltés, valamint lefejtés.
  • Kiváltanak évi másfél millió tonna vasúti szállítást a hozzá tartozó töltésekkel és lefejtésekkel együtt.

Hatalmas gázolajmennyiség érkezhet az új termékvezetéken

A fent közölt adatokból számolva a terv az, hogy évente legalább 1,1 millió tonna gázolaj érkezzen Magyarországra Szlovákiából. Ez az éves teljes hazai felhasználásnak több mint harmada. (Ez úgy jön ki, hogy Magyarországon 2024-ben mintegy 3,5 milliárd tonna gázolaj fogyott a NAV közzététele szerint, ennek tömege átszámolva közel hárommillió tonna.) 

Mint olvasható, a vezeték Magyarország energiaellátásának és nyersanyag-diverzifikációnak a záloga.

Az olajtermékek Magyarországra juttatása érdekében megnövelik majd a nyomást a vezeték szlovákiai szakaszán. A magyarországi részen nem lesz szükség szivattyúk telepítésére.

A beruházás alapján a Mol bízik abban, hogy az Oroszország elleni szankciókkal nehezített helyzetben is stabil marad a szlovákiai érdekeltség ellátása. Mindazonáltal nem tudjuk, hogy a projekt jelen állapota megfelel-e a tervezett ütemnek, vagy esetleg elmarad attól.

