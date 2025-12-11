Gondoskodó munkahelyek Magyarországon: pályázatot nyert a Gránit Bank és a Gránit Alapkezelő

A számlaforgalom már elindult, a vagyonkezelés pedig 2026. január 1-jével veszi kezdetét – közölte a Gránit Bank és a Gránit Alapkezelő.

A Gránit Bank sorra nyeri a pályázatokat és a nemzetközi piacon is hódít / Fotó: Below the Sky / Shutterstock

Tarol az első hazai digitális bank

A pénztárak által kiírt pályázatok kiértékelését követően a számlavezetésre és ezzel közvetve összesen mintegy 300 ezer pénztári tag pénzügyi tranzakcióinak kezelésére a Gránit Bank ajánlata került kiválasztásra, amivel a hazai piacon első digitális bank szolgáltatásainak magas színvonalát, kedvező kondícióit, valamint a transzparens pénzügyi folyamatok iránti elkötelezettségét ismerték el.

A megbízás elnyerése fontos mérföldkő számunkra, amelyre alapozva a jövőben értéket teremtő digitális megoldások bevezetését javasoljuk a pénztárak számára – többek között a qvik fizetés és az AFR fizetési kérelmet együtt biztosító FairPay fizetés azonnali hozzáférhetőségével is állunk a Pénztárak rendelkezésére

– húzta alá Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

A Gránit Banknál változásokat várhatunk

A pénztártagok befizetéseiket november 29-től már a Gránit Banknál vezetett új számlaszámokra utalják.

A portfólió kezelésére vonatkozó nyertes pályázat a Gránit Alapkezelő többéves, stabil intézményi portfóliókezelési tapasztalatát, valamint a felelős befektetési szemlélet iránti elkötelezettségét ismeri el.

Az alapkezelő jelenleg is közel 280 milliárd forint értékű vagyont kezel intézményi partnerei – köztük nyugdíjpénztárak, biztosítótársaságok, alapítványok és vállalatok – megbízásából. A Gránit Alapkezelő kiemelt célja, hogy a gondoskodás elvét a befektetések területén is képviselje: fenntartható, átlátható és ügyfélközpontú portfóliókezelési megoldásokkal támogassa partnerei biztonságos és stabil gyarapodását.

Egy ilyen nagyságrendű intézményi mandátum elnyerése rendkívül ritka lehetőség a hazai piacon. A döntés komoly szakmai elismerés a Gránit Alapkezelő számára, és hosszú távú növekedési stratégiánk egyik fontos mérföldköve

– emelte ki Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója.

Rekorderedményekkel rukkolt elő a Gránit Bank, szédületes növekedésről számolt be a pénzintézet

Pénztárak együttműködése a jó célért

A Gondoskodás Pénztárak és a Gránit Bank, valamint a Gránit Alapkezelő együttműködése tovább erősíti a pénztárak elkötelezettségét a prudens működés és a pénztártagok érdekeit szem előtt tartó pénzügyi szolgáltatások és hozamcélok iránt. A váltás a pénztárak működésében semmilyen fennakadást nem okoz, a pénztártagok részére változatlan feltételek mellett biztosítják a megtakarítások kezelését.

A pénztárak célja, hogy a pénztártagok megtakarításait olyan befektetési stratégiák támogassák, amelyek a hosszú távú eredményességre és a kiszámítható teljesítményre helyezik a hangsúlyt. A vagyonkezelő-váltás ezen stratégia újabb mérföldköve

– hangsúlyozta Kiss Imre Ervin az MBH Gondoskodás Egészségpénztár és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanács elnöke.