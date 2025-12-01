Deviza
Rémálom és horrorhúsok a gíroszosoknál – döbbenetes eredménnyel zárult az országos razzia, erre senki nem mert gondolni

A korábbi negatív tapasztalatok miatt elrendelt országos ellenőrzésen a gíroszosok harmadánál súlyos higiéniai hiányosságok derültek ki. A hatóság több mint 1300 kilogramm problémás élelmiszert semmisíttetett meg, és 17 millió forintnál is nagyobb bírságot szabott ki. A fogyasztóvédelmisek több tucat gíroszost bezárattak.
Németh Anita
2025.12.01, 08:48
Frissítve: 2025.12.01, 08:56

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok az elmúlt hetekben országos ellenőrzést végeztek a gíroszt árusító büfékben és éttermekben. A szakemberek 350 vendéglátó egységet ellenőriztek, 85 eljárást indítottak, több mint 17 millió forint értékben szabtak ki bírságot eddig, azonban több eljárás még folyamatban van – jelentette be hétfőn a hatóság.

gyros 20221102_gorog girosz_8694_MK_MP
Fennakadtak a gíroszok a rostán, több tucatot azonnal bezárattak / Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Az országos vizsgálatot a korábbi negatív ellenőrzési tapasztalatok miatt rendelték el.

Az NKFH és a kormányhivatalok ellenőrzésein feltárt súlyos higiéniai szabálytalanságok miatt 25 vendéglátóhely működését ideiglenesen fel kellett függeszteni.

Ezeknél az egységeknél többek között túlzott zsúfoltságot, valamint erősen szennyezett hűtő- és munkafelületeket találtak. A fogyasztók tájékoztatása sem mindenhol felelt meg az előírásoknak: a vizsgált létesítmények 17 százalékában nem tüntették fel megfelelően az allergéneket. Összesen 197 tételt, mintegy 1300 kilogramm mennyiségben nyomonkövethetetlenség, jelölési hiba, lejárt minőségmegőrzési és fogyaszthatósági idő miatt vontak ki a forgalomból.

A leggyakrabban előforduló problémák (az esetek 35 százalékában) a higiéniai előírások nem megfelelő betartásából adódtak.

Tipikus hiányosság volt, hogy nem biztosítottak megfelelő kézmosási lehetőséget; hiányzott a kézfertőtlenítő. Gyakran előfordult az is, hogy az egységek nem rendelkeztek külön előkészítő helyiséggel, vagy annak mérete nem volt elegendő a biztonságos munkavégzéshez. Ennek ellenére sok helyen saját nyársat készítettek, illetve tisztítatlan zöldségeket használtak fel. Mindez ahhoz vezetett, hogy az eszközök keveredtek a nyers húsok és a kész ételek előkészítése során. Több esetben a fertőtlenítő hatású mosogatószer sem állt rendelkezésre.

A dolgozók 24 százaléka nem rendelkezett érvényes egészségügyi könyvvel, az alapanyagok és a készételek nyomon követése pedig az ellenőrzött egységek 15 százalékában nem volt biztosítva.

Az országos ellenőrzés célja a fogyasztók védelme és az élelmiszer-biztonsági kockázatok csökkentése volt. A higiéniai hiányosságok egészségügyi veszélyeket hordoznak, a nem nyomon követhető alapanyagok pedig ellehetetlenítik a gyors reagálást egy esetleges élelmiszer-biztonsági probléma esetén. Ezért az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok ellenőrzései a jövőben is folyamatosak lesznek.

